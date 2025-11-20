Phá đường dây cần sa 'khủng' xuyên quốc gia từ Thái Lan vào Việt Nam

Ngày 20/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn.

Nắm tình hình trên không gian mạng tháng 10/2024, C04 phát hiện nhóm “Cô tiên thơm. Chuyên mùi” trên nền tảng Telegram rao bán cần sa công khai, với hàng nghìn người tham gia. Nhận định đây là đường dây mua bán, vận chuyển cần sa xuyên quốc gia, quy mô đặc biệt lớn và có tổ chức, C04 xác lập chuyên án.

Tang vật cùng các đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, sau khi Thái Lan hợp pháp hóa trồng cần sa, một số người Việt sang đầu tư mô hình trang trại trồng, chế biến cần sa tại chỗ. Sau khi thu hoạch, cần sa được hút chân không, phân loại, mã hóa chủng loại, rồi ngụy trang trong trà thảo mộc, táo đỏ, trầm hương, thực phẩm khô. Cuối cùng, chúng vận chuyển bằng đường bộ qua Lào, Campuchia đưa về Việt Nam.

Tại Việt Nam, các lô hàng tiếp tục được tập kết ở TP HCM, Đồng Nai, Hà Nội, Bắc Giang (cũ) rồi chia nhỏ giao cho các tổng kho, đại lý tiêu thụ. Cầm đầu đường dây này là Đặng Sử Hòa và Nguyễn Văn Việt (29 tuổi), đều đang trốn ở nước ngoài.

Cần sa được ngụy trang để vận chuyển.

Theo C04, nhóm này lập nhiều hội nhóm trên Telegram để quảng cáo, rao bán cần sa, sử dụng IP nước ngoài, điện thoại không chính chủ, tên giả để giao dịch. Hoạt động chỉ đạo, điều hành được thực hiện hoàn toàn trên mạng, cài đặt chế độ tự xóa dữ liệu sau khi liên lạc. Các mắt xích được tách biệt, không biết mặt hay địa chỉ của nhau, nhằm duy trì vận hành kể cả khi một khâu bị triệt phá.

Giao dịch mua bán được thanh toán qua tài khoản không chính chủ, ví điện tử hoặc tiền mã hóa để tránh truy vết. Các đối tượng bên Thái Lan thông báo số lượng hàng, địa chỉ và danh sách kho tại Việt Nam để đóng và giao hàng, tiền chuyển thẳng về Thái nên khi bắt giữ thường không thu được tang vật liên quan tài chính.

Hàng tấn cần sa từ Thái Lan tuồn vào Việt Nam.

Để tuyển kho hàng, nhóm yêu cầu người đăng ký quay video cầm căn cước, đọc thông tin cá nhân để kiểm tra. Khi xác nhận trùng khớp, chúng hướng dẫn cách thuê nhà, ngụy trang hàng, quy tắc giao nhận và biện pháp đối phó cơ quan chức năng. Các đối tượng còn hỗ trợ chi phí thuê nhà, mua đồ qua ví điện tử và gửi sim điện thoại đã kích hoạt. Chủ mưu từ Thái Lan theo dõi, điểm danh hàng ngày và lập tức thu hồi dữ liệu nếu mất liên lạc.

Thủ đoạn ngụy trang ngày càng tinh vi, chủ yếu giấu cần sa trong thực phẩm, trà, hàng tiêu dùng để che mùi. Việc giao nhận diễn ra ban đêm tại các điểm hẹn vắng, xa nơi cư trú. Nhân viên bán hàng được tuyển qua Telegram, nhận hoa hồng theo đơn; chỉ cần vài thiết bị và thao tác đơn giản đã có thể tiêu thụ hàng chục đơn mỗi ngày.

Khi phá án, C04 triển khai lực lượng trinh sát giám sát di biến động các đối tượng tại nhiều địa phương, đồng thời phối hợp quốc tế, trực tiếp sang Thái Lan khảo sát hiện trường và trao đổi nghiệp vụ.

C04 chia ba giai đoạn phá án và mỗi giai đoạn đường dây này đều thay đổi tuyến vận chuyển để tránh bị phát hiện. Giai đoạn 1, ngày 15/11/2024, tại Dĩ An, Bình Dương, cảnh sát bắt quả tang Dương Đình Quang đang vận chuyển 15 bao tải cần sa. Cùng lúc, hàng loạt mũi công tác đồng loạt khám xét kho hàng ở TP HCM, Bắc Giang, Đồng Nai, thu 550 kg cần sa khô, 10 kg cao cần sa. 10 nghi phạm bị bắt.

Giai đoạn 2, ngày 12/3, Công an khám xét 10 địa điểm tại Hà Nội và TP HCM, thu 211 kg cần sa khô, 3 kg tinh dầu cần sa, bắt giữ 6 người.

Giai đoạn 3, ngày 4/10, đồng loạt phá án tại Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên. Công an đã giữ 276 kg cần sa khô, 3 ôtô, 18 điện thoại di động và bắt 10 người.

C04 đánh giá đây là chuyên án thu giữ lượng cần sa lớn nhất từ trước đến nay, cho thấy sự thay đổi phương thức hoạt động của tội phạm ma túy chuyển từ hình thức thủ công sang vận hành công nghệ cao, điều hành xuyên biên giới, không cần có mặt tại Việt Nam vẫn có thể tổ chức đường dây.

>>> Mời độc giả xem thêm video Liên tiếp triệt phá nhiều vụ án ma túy: