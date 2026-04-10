OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Theo thỏa thuận, hai bên triển khai hợp tác toàn diện, trước mắt tập trung vào dịch vụ giám định và xử lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới do Bảo hiểm PVI cung cấp. Trong các giai đoạn tiếp theo, phạm vi hợp tác sẽ mở rộng sang các chương trình đồng bảo hiểm như hiểm nhà, xe, sức khỏe, tai nạn và nhiều sản phẩm khác.

OPES hợp tác chiến lược với Bảo hiểm PVI, nâng cao trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ, gia tăng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong năm 2026.

Sự kết hợp giữa nền tảng bảo hiểm số, năng lực công nghệ và trải nghiệm người dùng của OPES với hệ thống giám định - bồi thường đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới gara rộng khắp cùng kinh nghiệm triển khai của Bảo hiểm PVI tạo nên sức mạnh cộng hưởng toàn diện. Qua đó khách hàng OPES được tiếp cận chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất.

Việc tích hợp năng lực giám định và bồi thường của Bảo hiểm PVI giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm chạm quan trọng, đồng thời tối ưu quy trình xử lý sự cố, rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tính minh bạch..

Đối với bảo hiểm vật chất ô tô - một trong những sản phẩm trọng điểm của OPES - sự hỗ trợ từ Bảo hiểm PVI đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái đối tác và tệp khách hàng.

Hợp tác giữa OPES và PVI kỳ vọng mang lại lợi ích cho thiết thực cho mọi khách hàng.

Song song, các chương trình đồng bảo hiểm sẽ mở ra khả năng cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng hơn, với quy mô phục vụ lớn và chất lượng triển khai đồng nhất trên toàn thị trường…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng Giám đốc Thường trực OPES, cho biết: “Chúng tôi đặt trọng tâm của hợp tác chiến lược này vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và giá trị - uy tín thương hiệu, đồng thời phát huy tốt nhất thế mạnh của từng bên trong chuỗi giá trị bảo hiểm. OPES tập trung vào công nghệ, dữ liệu, thiết kế sản phẩm và trải nghiệm số; trong khi năng lực giám định, bồi thường và triển khai thực tế từ PVI sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ ở những điểm chạm quan trọng nhất. Đây sẽ là nền tảng để OPES tạo ra đà tăng trưởng vững chắc trong năm 2026”.

Về phía Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức, Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác lần này thể hiện cam kết của các bên trong việc phối hợp lâu dài, nâng cao năng lực triển khai và kiểm soát rủi ro. Bảo hiểm PVI cam kết mang lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng của hai bên thông qua mạng lưới rộng khắp và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao hiệu quả công việc chung trong toàn bộ quá trình triển khai”. Ông Đức cho biết sự hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và OPES được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực triển khai các chương trình bảo hiểm, đồng thời thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.