OPES và Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược, nâng cao trải nghiệm khách hàng

Hà Nội, ngày 9/4/2026 - Công ty Cổ phần Bảo hiểm OPES  chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty Bảo hiểm PVI.

PV

Theo thỏa thuận, hai bên triển khai hợp tác toàn diện, trước mắt tập trung vào dịch vụ giám định và xử lý bồi thường bảo hiểm xe cơ giới do Bảo hiểm PVI cung cấp. Trong các giai đoạn tiếp theo, phạm vi hợp tác sẽ mở rộng sang các chương trình đồng bảo hiểm như hiểm nhà, xe, sức khỏe, tai nạn và nhiều sản phẩm khác.

OPES hợp tác chiến lược với Bảo hiểm PVI, nâng cao trải nghiệm khách hàng, chất lượng dịch vụ, gia tăng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong năm 2026.

Sự kết hợp giữa nền tảng bảo hiểm số, năng lực công nghệ và trải nghiệm người dùng của OPES với hệ thống giám định - bồi thường đạt chuẩn quốc tế, mạng lưới gara rộng khắp cùng kinh nghiệm triển khai của Bảo hiểm PVI tạo nên sức mạnh cộng hưởng toàn diện. Qua đó khách hàng OPES được tiếp cận chất lượng sản phẩm và dịch vụ tối ưu nhất.

Việc tích hợp năng lực giám định và bồi thường của Bảo hiểm PVI giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tại các điểm chạm quan trọng, đồng thời tối ưu quy trình xử lý sự cố, rút ngắn thời gian chờ đợi, đơn giản hóa thủ tục và nâng cao tính minh bạch..

Đối với bảo hiểm vật chất ô tô - một trong những sản phẩm trọng điểm của OPES - sự hỗ trợ từ Bảo hiểm PVI đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đặc biệt trong bối cảnh mở rộng hệ sinh thái đối tác và tệp khách hàng.

Hợp tác giữa OPES và PVI kỳ vọng mang lại lợi ích cho thiết thực cho mọi khách hàng.

Song song, các chương trình đồng bảo hiểm sẽ mở ra khả năng cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng hơn, với quy mô phục vụ lớn và chất lượng triển khai đồng nhất trên toàn thị trường…

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hữu Tự Trí, Phó Tổng Giám đốc Thường trực OPES, cho biết: “Chúng tôi đặt trọng tâm của hợp tác chiến lược này vào việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và giá trị - uy tín thương hiệu, đồng thời phát huy tốt nhất thế mạnh của từng bên trong chuỗi giá trị bảo hiểm. OPES tập trung vào công nghệ, dữ liệu, thiết kế sản phẩm và trải nghiệm số; trong khi năng lực giám định, bồi thường và triển khai thực tế từ PVI sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện hơn chất lượng dịch vụ ở những điểm chạm quan trọng nhất. Đây sẽ là nền tảng để OPES tạo ra đà tăng trưởng vững chắc trong năm 2026”.

Về phía Bảo hiểm PVI, ông Phạm Anh Đức, Tổng Giám đốc, chia sẻ: “Thỏa thuận hợp tác lần này thể hiện cam kết của các bên trong việc phối hợp lâu dài, nâng cao năng lực triển khai và kiểm soát rủi ro. Bảo hiểm PVI cam kết mang lại chất lượng dịch vụ cao nhất cho khách hàng của hai bên thông qua mạng lưới rộng khắp và năng lực chuyên môn cao của đội ngũ nhân sự, từ đó nâng cao hiệu quả công việc chung trong toàn bộ quá trình triển khai”. Ông Đức cho biết sự hợp tác giữa Bảo hiểm PVI và OPES được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực triển khai các chương trình bảo hiểm, đồng thời thúc đẩy thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Về OPES:

Là doanh nghiệp bảo hiểm số trong hệ sinh thái VPBank, OPES đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường nhờ định hướng phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Mô hình vận hành tinh gọn, khả năng thiết kế sản phẩm linh hoạt và tốc độ triển khai nhanh là những lợi thế giúp OPES tạo dấu ấn trên thị trường với cú đúp "Nhà bảo hiểm số của năm" (2024-2025) tại Insurance Asia Awards. Cùng với các sáng kiến AI và sản phẩm đột phá, OPES ghi danh vào Top 10 Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ uy tín nhất và Top 500 doanh nghiệp lớn, tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam.

Về PVI:

Bảo hiểm PVI hiện là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, đồng thời là doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được AM Best duy trì xếp hạng năng lực tài chính A- (Excellent) trong 4 năm liên tiếp. Năm 2025, doanh thu của Bảo hiểm PVI đạt 1 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng của thị trường.

Cùng năm, trên trường quốc tế, Bảo hiểm PVI ghi dấu ấn nổi bật trên bản đồ bảo hiểm khu vực với “chiến thắng kép” tại InsuranceAsia News (IAN) Awards for Excellence 2025, giành hai danh hiệu uy tín “General Insurer of the Year” và “Underwriting Initiative of the Year” đồng thời được vinh danh Top 3 “General Insurer of the Year” tại Giải thưởng Ngành Bảo hiểm Châu Á (Asia Insurance Industry Awards - AIIA). Những giải thưởng quốc tế này là sự ghi nhận cho năng lực vận hành toàn diện, nền tảng nghiệp vụ vững chắc, cùng trình độ thẩm định và quản trị rủi ro - các yếu tố then chốt bảo đảm chất lượng tăng trưởng bền vững trong ngành bảo hiểm.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, củng cố nền tảng tài chính để triển khai các chương trình bảo hiểm quy mô lớn.

Tập đoàn MISA và Bảo hiểm PVI chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Ngày 25/12/2025, Tập đoàn MISA và Tổng công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng

11.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngoan – Giám đốc Tài chính MISA, CEO JETPAY (đơn vị thành viên của MISA) và ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI ký kết hợp tác chiến lược toàn diện.

Thông qua hợp tác, MISA và Bảo hiểm PVI sẽ phối hợp triển khai các giải pháp cung cấp dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, tích hợp trực tiếp trên nền tảng số MISA Insurance. Nền tảng này được kết nối đồng bộ với các giải pháp bán hàng, kế toán và hóa đơn điện tử của MISA, cho phép khách hàng MISA tham gia bảo hiểm online 100% ngay trên phần mềm. Nhờ đó, quy trình được rút gọn tối đa, giúp khách hàng giảm thiểu thao tác, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Bảo hiểm số OPES chi trả gần 1 tỷ đồng cho gia đình khách mua bảo hiểm

Sau tai nạn giao thông khiến người trụ cột qua đời, khoản chi trả 847,5 triệu đồng từ bảo hiểm số OPES đã được hoàn tất trong thời gian ngắn.

Giải quyết quyền lợi bảo hiểm nhanh, san sẻ gánh nặng sau biến cố

Ngày 1/4/2026, bảo hiểm số OPES phối hợp với Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi trả quyền lợi bảo hiểm cho gia đình Lê Quốc Tuấn (TP.HCM) không may tử vong do tai nạn giao thông, với số tiền lên tới 847,5 triệu đồng. Trước đó, anh Tuấn có khoản vay tín dụng tại Ngân hàng OCB và đồng thời tham gia bảo hiểm Bảo an toàn diện của OPES nhằm bảo vệ nghĩa vụ tài chính.

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại TP.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Hàng nghìn người hưởng ứng “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”

Sáng 4/4, hàng nghìn người dân và thanh niên trên khắp cả nước cùng tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh khu phố và thu gom đồ dùng cũ, hưởng ứng lời kêu gọi “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh” do Quỹ Vì Tương lai xanh do Tập đoàn Vingroup phát động. Đây là một trong những hoạt động tiêu biểu mở màn cho chuỗi chiến dịch “Thứ 4 Ngày Xanh” được Quỹ triển khai xuyên suốt năm 2026 với thông điệp “Hành động Xanh - Chọn tương lai Xanh”.