Ông Trần Phong giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Ông Trần Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Chiều 19/11, Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư về việc ông Trần Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Phong được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong.

Ông Trần Phong sinh ngày 16/12/1974 tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (cũ). Ông Trần Phong bắt đầu công tác từ năm 1997 tại Chi nhánh Công ty Thương mại miền núi Quảng Bình.

Trình độ lý luận Chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh tổng hợp; Học vị: Thạc sĩ Kinh tế.

Tháng 7/2020, ông được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình. Từ tháng 12/2020 đến 12/2024, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đồng Hới.

Từ tháng 12/2024 – 6/2025, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Đến ngày 1/7.2025, ông Trần Phong - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2020 - 2025, được chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.