Ông Lê Tiến Châu tiếp tục giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Sáng 27/9, sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Đại hội quyết nghị và thông qua kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; thông qua quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2025 – 2030.

Đại hội thông qua các Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổng hợp ý kiến của cán bộ, đảng viên, Nhân dân thành phố và của Đại hội đảng bộ các cấp đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội; Đề án xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025-2030 và những năm tiếp theo.

Đại hội công bố các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 78 người; Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 20 người. Ông Lê Tiến Châu giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Các ông: Đỗ Mạnh Hiến, Lê Ngọc Châu, Lê Văn Hiệu, Phạm Văn Lập giữ chức Phó Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố.

Ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ, nêu rõ, toàn thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với Nhân dân; đoàn kết, kỷ cương, bản lĩnh; tận tâm, tận lực, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, xứng đáng với vị thế mới, trách nhiệm mới của Hải Phòng.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đại hội công bố Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng gồm 44 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết;

Đồng thời, công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 11 người. Ông Vũ Hồng Hiên giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là niềm cổ vũ to lớn, tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 11h30 ngày 27/9/2025.