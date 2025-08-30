Ông Lê Hoài Trung được giao quyền Bộ trưởng Ngoại giao

Sáng 30/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ công bố, trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao quyết định tiếp nhận ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, về công tác tại Bộ Ngoại giao, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Nội vụ công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc chỉ định ông Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có quyết định để ông Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tạm thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho đến khi Quốc hội khóa XV miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Trao Quyết định tiếp nhận, giao quyền và chúc mừng ông Lê Hoài Trung, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tư duy chiến lược sắc bén, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực ngoại giao.

Trong 43 năm công tác, ông Lê Hoài Trung là cán bộ lãnh đạo có kinh nghiệm công tác phong phú, toàn diện về công tác ngoại giao. Trên mọi cương vị công tác, ông Lê Hoài Trung luôn thể hiện là cán bộ lãnh đạo gương mẫu, tâm huyết, trách nhiệm, quyết liệt trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm qua, ngành ngoại giao đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, trở thành một trong những điểm sáng trong thành tựu chung của đất nước. Tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành ngoại giao, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh, đối ngoại, ngoại giao là cấu phần quan trọng trong thế trận bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, cũng là lực lượng chủ công trong nâng tầm vị thế của Việt Nam; ngoại giao Việt Nam không chỉ phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân mà còn góp phần thắp sáng niềm tin về một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển.

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trên trường quốc tế; hiện nay chúng ta đã có quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia; mở rộng khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 38 quốc gia, trong đó có tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc; ký kết 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có nhiều FTA thế hệ mới, mang lại hiệu quả trong hội nhập cũng như thương mại quốc tế, góp phần vào tăng trưởng kinh tế. Việt Nam từ một nước bị bao vây, cấm vận đã trở thành một điểm sáng trong quan hệ đối ngoại, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân.

Thủ tướng nêu rõ, qua 80 năm hình thành và phát triển, ngành ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên cường bản lĩnh và trí tuệ, đóng góp tích cực vào việc giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và ngày càng phát triển của Việt Nam. Tuy nhiên, thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại nhanh chóng, khó lường, tác động sâu sắc đến tất cả các hoạt động của đất nước, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với ngành ngoại giao và các bộ, ngành khác.

Thủ tướng đề nghị Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung, tập thể lãnh đạo Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại trong kỷ nguyên mới, nỗ lực góp phần hoàn thành hai mục tiêu chiến lược 100 năm đã đề ra; đóng góp thiết thực cho việc mở rộng không gian phát triển đất nước, kiến tạo cơ hội hội nhập, phục vụ đắc lực cho đột phá chiến lược trong giai đoạn sắp tới.

"Ngoại giao trong thời đại mới, cùng với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, cần đi đầu trong việc nhận diện, tranh thủ cơ hội, thời cơ; không để cho Đảng, Nhà nước bị động, bất ngờ về chiến lược đối với nhiệm vụ đối ngoại; phải nắm chắc tình hình để tham mưu cho Đảng, Nhà nước về đối ngoại phù hợp, linh hoạt, hiệu quả với tình hình", Thủ tướng nhấn mạnh.

Phát biểu tại sự kiện, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nói rằng đây là vinh dự, cũng là trách nhiệm lớn; đồng thời bày tỏ sự kính trọng, trân trọng những đóng góp của các thế hệ cán bộ ngoại giao, đặc biệt là các Bộ trưởng Ngoại giao, trong đó có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.

Quyền Bộ trưởng nêu rõ, các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngoại giao là hết sức nặng nề. Tình hình thế giới và khu vực đang biến chuyển nhanh chóng, sâu sắc, đặt ra nhiều vấn đề mới đối với đất nước ta; trong nước, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra và chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV. Việc thực hiện thắng lợi đường lối của Đại hội XIV, các chủ trương, nghị quyết lớn của Đảng, các nghị quyết, chương trình hành động quan trọng của Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đòi hỏi sự đổi mới tư duy, quyết tâm và nỗ lực lớn của tất cả các ngành, các cấp, các địa phương, trong đó có ngành ngoại giao.

Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Ngoại giao nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao phó, thực hiện hiệu quả đường lối đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, nỗ lực phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, quán triệt và thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ông Lê Hoài Trung, sinh năm 1961, quê quán tại thành phố Huế, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII (từ 10/2023), Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Hoài Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Ngoại giao, từng giữ các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Phó Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Quyền Vụ trưởng, rồi Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế, Bộ Ngoại giao.

Tháng 12/2010, ông Lê Hoài Trung được bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Từ tháng 3/2021, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; tháng 2/2025 được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.