Ông Dương Anh Đức giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Ông Dương Anh Đức, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 sáng 25/8, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã tổ chức lễ công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Ông Dương Anh Đức.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định điều động ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đến nhận công tác tại UBND TPHCM, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM phân công, bổ nhiệm ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Ông Dương Anh Đức (SN 1968, quê quán tại TP Đà Nẵng) có trình độ Phó giáo sư Công nghệ thông tin, Tiến sĩ Toán học.

Quá trình công tác, ông Dương Anh Đức thời gian dài gắn bó với ngành giáo dục từ giảng viên Trường Đại học Tổng hợp TPHCM, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM từ năm 2015.

Ông Đức làm làm Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM từ tháng 7/2017. Đến tháng 3/2020, ông Đức làm Phó chủ tịch UBND TPHCM, sau đó làm Bí thư Quận ủy quận 1 cũ, từ tháng 5/2024.

Ngày 1/7, sau khi sáp nhập tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, ông Dương Anh Đức được phân công, bổ nhiệm làm Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM. Đến ngày 17/7, ông Dương Anh Đức được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ngày 25/8/2025, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.