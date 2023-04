Wey Gaoshan - đối thủ "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard tại Trung Quốc

Phân khúc xe MPV tại Trung Quốc cũng được đánh giá rất tiềm năng khi nhiều tập đoàn đã rót vốn khủng để các thương hiệu con của mình tạo ra các dòng xe MPV từ bình dân đến cao cấp. Trong số này, tại triển lãm ôtô Thượng Hải 2023 sẽ có ít nhất 2 chiếc xe MPV cỡ lớn được vén màn, 1 trong số đó là Wey Gaoshan 2023 mới. Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, mẫu xe MPV Wey Gaoshan là một sản phẩm của Great Wall Motor, hiện 1 số thông tin ít ỏi cũng như hình ảnh của xe đã được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc đăng tải lên trang web của mình. Đầu tiên, chúng ta sẽ hãy bắt đầu với tên của chiếc xe này, đó là “Gaoshan”, phiên âm của tên tiếng Trung có nghĩa là “núi cao”, vì vậy, Wey muốn nhấn mạnh rằng đây là một chiếc MPV cỡ lớn, đủ sức đe dọa nhiều thương hiệu nội địa và tất nhiên, đối thủ chính của nó không ai khác ngoài Toyota Alphard. Về kích thước, xe có chiều dài 5.045 mm, chiều rộng 1.960 mm và chiều cao 1.900 mm, chiều dài cơ sở là 3.085 mm. Như vậy, Wey Gaoshan dài hơn 100 mm, rộng hơn 110 mm và cao hơn 5 mm so với chiếc xe MPV đình đám Toyota Alphard. Không phải ngẫu nhiên mà chúng tôi bắt gặp Wey Gaoshan với Toyota Alphard để so sánh, vì nhìn thiết kế bên ngoài của chiếc xe MPV Trung Quốc gợi nhớ đến chiếc MPV Nhật Bản, đây là điều không có quá nhiều bất ngờ vì đã có vài sản phẩm xe Trung Quốc có thiết kế giống với Toyota Alphard. Vậy khác biệt là gì? phần đầu xe của Gaoshan dù có lưới tản nhiệt mạ crôm khổng lồ kết hợp với đèn pha, tương tự như Toyota Alphard nhưng xe có các nan dọc cỡ lớn, mạ crôm sáng bóng, thay vì để 1 thanh lưới tản nhiệt chạy giữa đèn pha như chiếc xe MPV cỡ lớn Nhật Bản, hãng xe Trung Quốc dời nó lên trên đầu đèn. Nếu bỏ qua không so sánh với Toyota Alphard, giới mê xe Trung Quốc cũng cảm thấy Wey Gaoshan có mặt tiền giống với xe Hồng Kỳ HQ9 2023. Như vậy, ngay từ kiểu dáng của Wey Gaoshan đã khiến nó trở thành 1 "bản sao" của các mẫu xe ra đời trước, không giống xe mới. Bên cạnh ngoại thất gây tranh cãi, Wey Gaoshan cũng là một chiếc MPV thực sự thú vị. Nó được trang bị hệ thống plug-in hybrid. Đầu tiên là một động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít cho công suất tối đa lên đến 156 mã lực, và còn đó là 1 động cơ điện, nhưng đáng tiếc là công suất đầu ra của nó vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng thông tin về pin của nó đã được bật mí là ternary (NMC) được sản xuất bởi SVOLT. Đó là một công ty nổi tiếng sẽ cung cấp pin cho Stellantis vào năm 2025. Trở lại với pin của Gaoshan, công suất của nó đạt 37,96 kWh, đù giúp xe có thể chạy tới 150 km trong một lần sạc. Sau khi được vén màn vào tuần sau sẽ có khá nhiều đối thủ cạnh tranh bao gồm các loại xe chạy bằng xăng, PHEV và BEV như Voyah Dreamer, Zeekr 009, Hongqi HQ9, Denza D9, Maxus Mifa 9 hay Toyota Alphard. Mức giá xe Wey Gaoshan 2023 hiện chưa được công bố. Video: Toyota Alphard 2021 giá 4,3 tỷ đồng - Chiếc MPV "lạ đời"

