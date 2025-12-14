Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
‘Nữ MC chân dài nhất Việt Nam’ Thanh Thanh Huyền đẹp miễn chê tại Hàn Quốc

Giải trí

‘Nữ MC chân dài nhất Việt Nam’ Thanh Thanh Huyền đẹp miễn chê tại Hàn Quốc

Loạt ảnh Thanh Thanh Huyền diện Hanbok truyền thống trong chuyến ghé thăm Hàn Quốc mới đây nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Thiên Anh
Giữa khung cảnh mùa thu vàng rực, MC Thanh Thanh Huyền xuất hiện với phong thái dịu dàng, nền nã nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, hiện đại – một hình ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.
Giữa khung cảnh mùa thu vàng rực, MC Thanh Thanh Huyền xuất hiện với phong thái dịu dàng, nền nã nhưng vẫn toát lên khí chất sang trọng, hiện đại – một hình ảnh khiến nhiều khán giả không khỏi trầm trồ.
Trong bộ Hanbok gam trắng – vàng, Thanh Thanh Huyền ghi điểm bởi vẻ đẹp hài hòa và thần thái cuốn hút. Phần áo jeogori tinh tế kết hợp cùng chân váy xòe rộng giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi sắc vàng ấm áp làm nổi bật làn da trắng mịn. Kiểu tóc búi gọn, điểm xuyết phụ kiện hoa truyền thống càng tăng thêm nét cổ điển, giúp tổng thể trở nên thanh thoát và quý phái.
Trong bộ Hanbok gam trắng – vàng, Thanh Thanh Huyền ghi điểm bởi vẻ đẹp hài hòa và thần thái cuốn hút. Phần áo jeogori tinh tế kết hợp cùng chân váy xòe rộng giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, trong khi sắc vàng ấm áp làm nổi bật làn da trắng mịn. Kiểu tóc búi gọn, điểm xuyết phụ kiện hoa truyền thống càng tăng thêm nét cổ điển, giúp tổng thể trở nên thanh thoát và quý phái.
Ở những khung hình cận, gương mặt Thanh Thanh Huyền nổi bật với các đường nét mềm mại, nụ cười tươi tắn và ánh mắt rạng rỡ.
Ở những khung hình cận, gương mặt Thanh Thanh Huyền nổi bật với các đường nét mềm mại, nụ cười tươi tắn và ánh mắt rạng rỡ.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong veo tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên, tạo cảm giác vừa nền nã theo tinh thần Hanbok, vừa hiện đại đúng phong cách của một MC song ngữ nổi tiếng.
Lối trang điểm nhẹ nhàng, trong veo tôn trọn vẻ đẹp tự nhiên, tạo cảm giác vừa nền nã theo tinh thần Hanbok, vừa hiện đại đúng phong cách của một MC song ngữ nổi tiếng.
Không ít khán giả nhận xét rằng, hình ảnh này mang đến cho Thanh Thanh Huyền một diện mạo mới mẻ, khác biệt so với vẻ sắc sảo thường thấy trên sân khấu.
Không ít khán giả nhận xét rằng, hình ảnh này mang đến cho Thanh Thanh Huyền một diện mạo mới mẻ, khác biệt so với vẻ sắc sảo thường thấy trên sân khấu.
Thanh Thanh Huyền, tên thật Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996, là một trong những nữ MC nổi bật của showbiz Việt hiện nay. Cô được mệnh danh là “nữ MC chân dài nhất Việt Nam” nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân dài ấn tượng khoảng 1,1 m.
Thanh Thanh Huyền, tên thật Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, sinh năm 1996, là một trong những nữ MC nổi bật của showbiz Việt hiện nay. Cô được mệnh danh là “nữ MC chân dài nhất Việt Nam” nhờ sở hữu vóc dáng gợi cảm cùng đôi chân dài ấn tượng khoảng 1,1 m.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Thanh Thanh Huyền còn được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn chương trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng.
Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, Thanh Thanh Huyền còn được đánh giá cao nhờ khả năng dẫn chương trình song ngữ lưu loát, phong thái tự tin và bản lĩnh sân khấu vững vàng.
Tên tuổi của Thanh Thanh Huyền bùng nổ mạnh mẽ sau đoạn clip dẫn dắt một sự kiện thời trang không cần kịch bản, nói liên tục hàng nghìn chữ mà vẫn mạch lạc, cuốn hút. Màn thể hiện này đã mang đến cho cô biệt danh “MC 3.000 chữ”, giúp cô trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện lớn.
Tên tuổi của Thanh Thanh Huyền bùng nổ mạnh mẽ sau đoạn clip dẫn dắt một sự kiện thời trang không cần kịch bản, nói liên tục hàng nghìn chữ mà vẫn mạch lạc, cuốn hút. Màn thể hiện này đã mang đến cho cô biệt danh “MC 3.000 chữ”, giúp cô trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện lớn.
Trước khi ghi dấu ấn với vai trò MC, Thanh Thanh Huyền từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đạt những thành tích đáng chú ý. Cô lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2023 và dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Những trải nghiệm này giúp cô trau dồi bản lĩnh, phong thái trình diễn và sự tự tin trước công chúng.
Trước khi ghi dấu ấn với vai trò MC, Thanh Thanh Huyền từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và đạt những thành tích đáng chú ý. Cô lọt Top 15 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, sau đó đại diện Việt Nam tham dự Miss Charm 2023 và dừng chân ở Top 20 chung cuộc. Những trải nghiệm này giúp cô trau dồi bản lĩnh, phong thái trình diễn và sự tự tin trước công chúng.
Về sự nghiệp dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền từng làm việc tại VTV, gắn bó với các chương trình như S – Vietnam, Bản thiết kế cuộc sống, Sài Gòn đêm thứ 7. Lối dẫn tự nhiên, khả năng ngoại ngữ tốt cùng kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những MC “đắt show” nhất hiện nay, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và văn hóa lớn.
Về sự nghiệp dẫn chương trình, Thanh Thanh Huyền từng làm việc tại VTV, gắn bó với các chương trình như S – Vietnam, Bản thiết kế cuộc sống, Sài Gòn đêm thứ 7. Lối dẫn tự nhiên, khả năng ngoại ngữ tốt cùng kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những MC “đắt show” nhất hiện nay, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang và văn hóa lớn.
Thiên Anh
#Nữ MC chân dài nhất Việt Nam #Thanh Thanh Huyền #Tham quan Hàn Quốc #Trang phục Hanbok truyền thống #Ảnh đẹp Thanh Thanh Huyền #MC

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT