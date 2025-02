Rolls-Royce Cullinan Series II siêu sang “xách tay” sắp về Việt Nam

Rolls-Royce Cullinan siêu sang gầm cao đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2018. Sau 4 năm, mẫu SUV đầu tay của thương hiệu Anh quốc đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm ngoái, đến nay, đã có đơn vị nhập ngoài tiết lộ sắp mang xe về Việt Nam. Có nhiều thay đổi ở ngoại hình cũng như nội thất dành cho mẫu xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II về Việt Nam. Ngoại thất của xe được bật mí mang màu đen, và nội thất mang tông màu xanh dương nổi bật. Được gọi bằng cái tên Rolls-Royce Cullinan II, mẫu SUV siêu sang này chỉ thay đổi nhẹ so với phiên bản cũ. Thay đổi dễ nhận thấy nhất của Rolls-Royce Cullinan II nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" mới, bao quanh đèn pha nằm ngang. Theo hãng Rolls-Royce, đèn LED định vị ban ngày của xe được lấy cảm hứng thiết kế từ các tòa nhà chọc trời trong thành phố. Ngoài ra, mẫu SUV siêu sang này còn được bổ sung cản trước mới và lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED ẩn. Đây là lần đầu tiên dòng xe Rolls-Royce Cullinan được trang bị lưới tản nhiệt kiểu này. Chi tiết mới còn lại của xe là bộ vành la-zăng với đường kính lên đến 23 inch và màu sơn ngoại thất có tên nâu Emperador Truffle. Những khu vực còn lại của ngoại thất không có gì mới so với phiên bản cũ. Trong khi đó, nội thất được bổ sung mặt táp-lô kỹ thuật số tương tự người anh em Rolls-Royce Spectre EV. Bên dưới đồng hồ là biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nhỏ. Bên trong phiên bản Black Badge xuất hiện những chi tiết ốp sợi carbon nhằm tạo cảm giác thể thao hơn.Theo hãng Rolls-Royce, 23 chi tiết ốp sợi carbon bên trong xe cần 3 tuần để hoàn thiện. Bên cạnh đó, phiên bản Black Badge trong ảnh do hãng tung ra còn được trang bị nội thất bọc da phối 2 màu Duality Twill bắt mắt với tổng cộng 2,2 triệu mũi khâu và chỉ dài 17,6 m. Dù ở bản thường hay Black Badge, mẫu SUV siêu sang này đều dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L như cũ. Động cơ cho công suất tối đa 563 mã lực ở bản thường và 592 mã lực/900 Nm ở bản Black Badge. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Series II được công bố chính hãng tại Việt Nam từ 36.690.500.000 VND (đã bao gồm thuế VAT). Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II có mức giá 41.990.300.000 VND (đã bao bồm thuế VAT). Video: Giới thiệu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II mới.

Rolls-Royce Cullinan siêu sang gầm cao đã lần đầu tiên trình làng vào năm 2018. Sau 4 năm, mẫu SUV đầu tay của thương hiệu Anh quốc đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời vào năm ngoái, đến nay, đã có đơn vị nhập ngoài tiết lộ sắp mang xe về Việt Nam. Có nhiều thay đổi ở ngoại hình cũng như nội thất dành cho mẫu xe SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II về Việt Nam. Ngoại thất của xe được bật mí mang màu đen, và nội thất mang tông màu xanh dương nổi bật. Được gọi bằng cái tên Rolls-Royce Cullinan II, mẫu SUV siêu sang này chỉ thay đổi nhẹ so với phiên bản cũ. Thay đổi dễ nhận thấy nhất của Rolls-Royce Cullinan II nằm ở dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "V" mới, bao quanh đèn pha nằm ngang. Theo hãng Rolls-Royce, đèn LED định vị ban ngày của xe được lấy cảm hứng thiết kế từ các tòa nhà chọc trời trong thành phố. Ngoài ra, mẫu SUV siêu sang này còn được bổ sung cản trước mới và lưới tản nhiệt tích hợp đèn LED ẩn. Đây là lần đầu tiên dòng xe Rolls-Royce Cullinan được trang bị lưới tản nhiệt kiểu này. Chi tiết mới còn lại của xe là bộ vành la-zăng với đường kính lên đến 23 inch và màu sơn ngoại thất có tên nâu Emperador Truffle. Những khu vực còn lại của ngoại thất không có gì mới so với phiên bản cũ. Trong khi đó, nội thất được bổ sung mặt táp-lô kỹ thuật số tương tự người anh em Rolls-Royce Spectre EV. Bên dưới đồng hồ là biểu tượng "thiếu phụ bay" Spirit of Ecstasy nhỏ. Bên trong phiên bản Black Badge xuất hiện những chi tiết ốp sợi carbon nhằm tạo cảm giác thể thao hơn. Theo hãng Rolls-Royce, 23 chi tiết ốp sợi carbon bên trong xe cần 3 tuần để hoàn thiện. Bên cạnh đó, phiên bản Black Badge trong ảnh do hãng tung ra còn được trang bị nội thất bọc da phối 2 màu Duality Twill bắt mắt với tổng cộng 2,2 triệu mũi khâu và chỉ dài 17,6 m. Dù ở bản thường hay Black Badge, mẫu SUV siêu sang này đều dùng động cơ xăng V12, tăng áp kép, dung tích 6.75L như cũ. Động cơ cho công suất tối đa 563 mã lực ở bản thường và 592 mã lực/900 Nm ở bản Black Badge. Mức giá xe Rolls-Royce Cullinan Series II được công bố chính hãng tại Việt Nam từ 36.690.500.000 VND (đã bao gồm thuế VAT). Rolls-Royce Black Badge Cullinan Series II có mức giá 41.990.300.000 VND (đã bao bồm thuế VAT). Video: Giới thiệu SUV siêu sang Rolls-Royce Cullinan Series II mới.