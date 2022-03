Kia K3 GT giá 759 triệu tại Việt Nam, có gì "đấu" Honda Civic?

Kia Việt Nam đã bổ sung thêm K3 phiên GT sử dụng động cơ 1.6L tăng áp mạnh hơn 200 mã lực. Kia K3 GT 2022 mới là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe K3 tại thị trường Việt. Mức giá xe Kia K3 GT là 759 triệu đồng, cao hơn 70 triệu đồng so với phiên bản 2.0 Premium (689 triệu đồng). Điểm nổi bật của Kia K3 1.6 Turbo GT mới chính là động cơ xăng 4cyl dung tích 1.6L tăng áp cho công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Xe sử dụng kết hợp hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp (7DCT), đi cùng với hệ dẫn động vẫn là cầu trước (FWD). Cùng với Hyundai Elantra Sport, Kia K3 GT là một trong những mẫu xe sở hữu cấu hình động cơ hấp dẫn và công suất mạnh mẽ trong phân khúc sedan hạng C. Ngoại thất Kia K3 1.6 Turbo GT trang bị tương đương phiên bản 2.0 Premium. Điểm nổi bật chính là logo “GT” màu đỏ trên lưới tản nhiệt. Xe sử dụng đèn pha Full-LED có điều chỉnh theo góc lái, viền sơn đỏ ở cản trước và cản sau, “dàn chân” lắp bộ mâm đa chấu 17 inch (225/45R17). Nội thất Kia K3 1.6 Turbo GT được trang bị tương đương phiên bản 2.0 Premium, bao gồm ghế lái chỉnh điện (có nhớ vị trí), tựa lưng ghế có logo “GT” được thêu màu đỏ, viền ghế màu đỏ. Vô lăng bọc da, màn hình giải trí trung tâm kích thước 10,25 inch, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm, điều hoà tự động 2 vùng có cửa gió cho hàng ghế sau, cửa sổ trời cho hàng ghế phía trước. Hỗ trợ lái với cảm biến va chạm và camera 360 độ. Hiện tại Kia K3 là mẫu xe bán chạy trong phân khúc vì yếu tố giá bán dễ tiếp cận và nhiều trang bị hấp dẫn trong tầm giá. Dòng xe K3 này thường được mua về sử dụng để chạy dịch vụ và mang “mác” xe chạy dịch vụ. Phiên bản Kia K3 sở hữu vài điểm khác biệt ở ngoại thất, cấu hình động cơ khác biệt sẽ tạo khoảng cách lớn so với các phiên bản còn lại, hứa hẹn sẽ hấp dẫn khách mua xe sedan hạng C. Video: Chi tiết KIA K3 2022 tại Việt Nam.

