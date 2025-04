Hyundai Elantra 2025 từ 485 triệu sắp về Việt Nam, có bản hybrid?

Hyundai Elantra 2025 mới là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ 7, được tinh chỉnh cả về thiết kế lẫn trang bị an toàn. Xe có ba lựa chọn động cơ gồm: 1.6L hút khí tự nhiên, hybrid và 1.6L tăng áp, chia thành năm phiên bản. Giá xe Hyundai Elantra 2025 dao động từ 1,065 đến 1,795 triệu peso (tương đương 485 – 818 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Honda Civic (1,600 – 1,990 triệu peso) và Toyota Corolla Altis (1,213 – 1,761 triệu peso). Về thiết kế, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2025 được làm mới với phong cách thể thao hơn. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt liền khối, đèn pha gọn gàng và ba-đờ-sốc dạng ba khoang. Thiết kế này không chỉ giúp xe trông hiện đại mà còn cải thiện hiệu suất làm mát và giảm tiếng ồn. Khác với nhiều mẫu xe Hyundai hiện nay, Elantra không có dải đèn LED chạy ngang mặt ca-lăng mà thay vào đó là thanh mạ sáng bóng nối liền đèn định vị ban ngày. Điểm trừ là đèn xi-nhan được đặt thấp, dễ bị hư hại trong điều kiện sử dụng thực tế. Thân và đuôi xe Elantra có sự thay đổi nhẹ, đáng chú ý nhất là bộ mâm mới và cản sau đen mờ với chi tiết mạ bạc. Tuy nhiên, kích thước la-zăng chỉ dừng lại ở 15 hoặc 16 inch (tùy phiên bản), thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc. Cụm đèn hậu LED hình chữ “H” vẫn là điểm nhấn nhận diện quen thuộc. Phiên bản Elantra N Line mang đến phong cách thể thao với cản va lớn, la-zăng 18 inch, các chi tiết tối màu, ống xả kép và bộ khuếch tán khí động học. Đây là phiên bản duy nhất có đèn pha LED dạng thấu kính và xi-nhan tích hợp trong dải đèn định vị. Khoang nội thất Elantra 2025 không thay đổi nhiều, với điểm nhấn là cụm hai màn hình liên kết nghiêng nhẹ về phía người lái. Màn hình trung tâm 8 inch có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Tuy nhiên, bản 10,25 inch cao cấp không có sẵn. Bản cao cấp được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, ghế da chỉnh điện, sưởi ghế, điều hòa hai vùng, sạc không dây, phanh tay điện tử và cốp mở tự động. Các bản thấp hơn dùng ghế nỉ, đồng hồ analog và màn hình 4,2 inch. Elantra 2025 tại Philippines có ba tùy chọn động cơ: 1.6L hút khí tự nhiên: 126 mã lực, 155Nm, hộp số tự động 6 cấp. 1.6L tăng áp (N Line): 201 mã lực, 265Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hybrid: động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 139 mã lực, 170Nm, hộp số ly hợp kép 6 cấp. Phiên bản hybrid còn có phanh tái sinh năng lượng và hệ thống theo dõi vận hành trên màn hình trung tâm. Tùy phiên bản, Elantra 2025 có các trang bị an toàn như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí. Bản HEV Premium và N Line có thêm cảm biến trước/sau và gói công nghệ hỗ trợ người lái Hyundai SmartSense với các tính năng như: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go. Phanh khẩn cấp tự động. Hỗ trợ giữ làn và định tâm làn đường... Dù ra mắt toàn cầu từ tháng 10/2022, Elantra thế hệ thứ 7 vẫn chưa tạo được dấu ấn tại Việt Nam. Kết thúc quý I/2025, chỉ có 180 xe được bán ra bởi TC Motor. Nguyên nhân chính đến từ thị hiếu người dùng dần nghiêng về các mẫu SUV/CUV trong cùng tầm giá. Tuy nhiên, với những nâng cấp mới, Elantra 2025 hoàn toàn có thể trở lại đường đua nếu được Hyundai Thành Công phân phối tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2025.

Hyundai Elantra 2025 mới là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ thứ 7, được tinh chỉnh cả về thiết kế lẫn trang bị an toàn. Xe có ba lựa chọn động cơ gồm: 1.6L hút khí tự nhiên, hybrid và 1.6L tăng áp, chia thành năm phiên bản. Giá xe Hyundai Elantra 2025 dao động từ 1,065 đến 1,795 triệu peso (tương đương 485 – 818 triệu đồng), thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Honda Civic (1,600 – 1,990 triệu peso) và Toyota Corolla Altis (1,213 – 1,761 triệu peso). Về thiết kế, mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2025 được làm mới với phong cách thể thao hơn. Đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt liền khối, đèn pha gọn gàng và ba-đờ-sốc dạng ba khoang. Thiết kế này không chỉ giúp xe trông hiện đại mà còn cải thiện hiệu suất làm mát và giảm tiếng ồn. Khác với nhiều mẫu xe Hyundai hiện nay, Elantra không có dải đèn LED chạy ngang mặt ca-lăng mà thay vào đó là thanh mạ sáng bóng nối liền đèn định vị ban ngày. Điểm trừ là đèn xi-nhan được đặt thấp, dễ bị hư hại trong điều kiện sử dụng thực tế. Thân và đuôi xe Elantra có sự thay đổi nhẹ, đáng chú ý nhất là bộ mâm mới và cản sau đen mờ với chi tiết mạ bạc. Tuy nhiên, kích thước la-zăng chỉ dừng lại ở 15 hoặc 16 inch (tùy phiên bản), thấp hơn các đối thủ cùng phân khúc. Cụm đèn hậu LED hình chữ “H” vẫn là điểm nhấn nhận diện quen thuộc. Phiên bản Elantra N Line mang đến phong cách thể thao với cản va lớn, la-zăng 18 inch, các chi tiết tối màu, ống xả kép và bộ khuếch tán khí động học. Đây là phiên bản duy nhất có đèn pha LED dạng thấu kính và xi-nhan tích hợp trong dải đèn định vị. Khoang nội thất Elantra 2025 không thay đổi nhiều, với điểm nhấn là cụm hai màn hình liên kết nghiêng nhẹ về phía người lái. Màn hình trung tâm 8 inch có hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Tuy nhiên, bản 10,25 inch cao cấp không có sẵn. Bản cao cấp được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, ghế da chỉnh điện, sưởi ghế, điều hòa hai vùng, sạc không dây, phanh tay điện tử và cốp mở tự động. Các bản thấp hơn dùng ghế nỉ, đồng hồ analog và màn hình 4,2 inch. Elantra 2025 tại Philippines có ba tùy chọn động cơ: 1.6L hút khí tự nhiên: 126 mã lực, 155Nm, hộp số tự động 6 cấp. 1.6L tăng áp (N Line): 201 mã lực, 265Nm, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Hybrid: động cơ xăng 1.6L kết hợp mô-tơ điện, tổng công suất 139 mã lực, 170Nm, hộp số ly hợp kép 6 cấp. Phiên bản hybrid còn có phanh tái sinh năng lượng và hệ thống theo dõi vận hành trên màn hình trung tâm. Tùy phiên bản, Elantra 2025 có các trang bị an toàn như: ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến áp suất lốp, 6 túi khí. Bản HEV Premium và N Line có thêm cảm biến trước/sau và gói công nghệ hỗ trợ người lái Hyundai SmartSense với các tính năng như: Kiểm soát hành trình thích ứng với chức năng Stop & Go. Phanh khẩn cấp tự động. Hỗ trợ giữ làn và định tâm làn đường... Dù ra mắt toàn cầu từ tháng 10/2022, Elantra thế hệ thứ 7 vẫn chưa tạo được dấu ấn tại Việt Nam. Kết thúc quý I/2025, chỉ có 180 xe được bán ra bởi TC Motor. Nguyên nhân chính đến từ thị hiếu người dùng dần nghiêng về các mẫu SUV/CUV trong cùng tầm giá. Tuy nhiên, với những nâng cấp mới, Elantra 2025 hoàn toàn có thể trở lại đường đua nếu được Hyundai Thành Công phân phối tại Việt Nam. Video: Giới thiệu chi tiết mẫu xe sedan Hyundai Elantra 2025.