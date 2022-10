Ford Ranger Raptor 2022 ra mắt tại Malaysia giá chỉ 1,3 tỷ đồng

Nổi bật nhất trên Ford Ranger Raptor 2022 là động cơ xăng V6 3.0L tăng áp kép, sản sinh công suất lên đến 391 mã lực tại 5.650 vòng/phút và mô-men xoắn 583 Nm tại 3.500 vòng/phút, biến nó trở thành mẫu Ranger Raptor mạnh nhất. Sức mạnh trên được truyền xuống 4 bánh xe thông qua hộp số tự động 10 cấp SelectShift đã được sửa đổi. Đây cũng là lần đầu tiên Ranger Raptor được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hộp số chuyển hai tốc độ theo yêu cầu được điều khiển điện tử hoàn toàn mới. Bộ khóa vi sai trước và sau có thể hoạt động ngay cả khi đang di chuyển. Bên cạnh chế độ Baja mạnh mẽ nhất, xe còn có 6 chế độ lái khác gồm: Bình thường, Thể thao, đường trơn, đường đá, đường bùn, đường mòn và đường cát. Hệ thống xả van chủ động cũng cho phép xe điều chỉnh 4 kiểu âm thanh phát ra từ ống pô. Xe cũng được trang bị Trail Control với khả năng kiểm soát hành trình dành cho địa hình. Hệ thống này hoạt động ở tốc độ 32 km/h, nó sẽ tự động tăng tốc và phanh trong khi người lái chỉ cần điều khiển vô lăng. Ngoài ra Raptor mới còn có hệ thống chống lag khi ở chế độ Baja, sau khi nhả chân ga thì hệ thống này sẽ giữ cho bộ tăng áp quay liên tục trong tối đa 3 giây nhằm giúp động cơ nhanh nhạy hơn khi người lái quay lại nhấn chân ga. Về ngoại hình, Ranger Raptor 2022 sở hữu lối thiết kế hầm hố hơn thế hệ trước, với đầu xe được trang bị đèn pha Matrix LED đi kèm cụm đèn định vị LED chạy dạng chữ C. Lưới tản nhiệt trung tâm cỡ lớn với chữ Ford to bản làm điểm nhấn. Đèn pha Matrix có khả năng chiếu sáng theo đường cong, chùm sáng cao không chói và tự cân bằng động để cải thiện tầm nhìn về phía trước mà không làm chói mắt các phương tiện đi ngược hướng. Nó thậm chí có thể điều chỉnh cường độ của chùm sáng tùy thuộc vào tốc độ của xe. Ranger Raptor được trang bị bộ la-zăng hợp kim 17 inch đi kèm lốp địa hình 285/70 R17 BF Goodrich KO2. Cả hai gương chiếu hậu đều được trang bị camera và đèn xi-nhan, trong khi đèn hậu mới có tích hợp radar điểm mù. Raptor mới còn nổi bật với đầu ống xả kép thùng chở hàng sau có sẵn cổng điện 12V và ổ cắm ba chân 230V. Giờ đây Ranger Raptor 2022 đã có chiều dài 5.381 mm, rộng 2.028 mm, cao 1.922 mm với chiều dài cơ sở 3.270 mm và khoảng sáng gầm 272 mm. Đối với off-road, nó có góc tiếp cận 32 độ và góc khởi hành lên đến 27 độ. Độ sâu lội nước của Raptor lên tới 800 mm và trọng lượng của xe đạt 2.430 kg. Khung gầm của Raptor cũng đã được cải tiến với cấu trúc được gia cố chắc chắn hơn, các thanh điều khiển trên và dưới làm bằng nhôm nhẹ. Xe hiện được trang bị hệ thống treo thích ứng Fox với giảm xóc bên trong Live Valve 2,5 inch mới. Các giảm chấn sử dụng dầu pha Teflon để giảm ma sát 50% so với trước. Hệ thống có thể làm cứng các giảm xóc lò xo cuộn liên kết Watts phía sau để ngăn không cho trọng tâm lệch về sau quá nhiều khi xe tăng tốc. Ford cho biết đây là bộ giảm chấn tinh vi nhất từng được trang bị trên Ranger. Gầm xe có sự xuất hiện của tấm chắn trước bằng thép dày 2,3 mm, gấp đôi kích thước của Ranger tiêu chuẩn. Nhà sản xuất Mỹ còn sử dụng vật liệu sắt graphite nén để làm động cơ, giúp nó chắc chắn hơn 75% so với gang đúc truyền thống. Tấm chắn cùng với động cơ và vỏ hộp số giúp bảo vệ các bộ phận quan trọng như bộ tản nhiệt, thước lái, động cơ và vi sai cầu trước. Khác với các thị trường khác, Ford Ranger Raptor 2022 ra mắt tại Malaysia có thêm logo "10 SPEED"ở thùng xe, biểu trưng cho hộp số tự động 10 cấp SelectShift Bên trong cabin được làm mới hoàn toàn, với 2 ghế trước kiểu thể thao có khả năng điều chỉnh điện 11 hướng. Phía trước là cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,4 inch độ phân giải cao trong khi bên cạnh là màn hình cảm ứng thông tin giải trí 12 inch với hệ thống SYNC 4A của Ford. Ngoài lẫy chuyển số bằng magiê, vô-lăng còn có các nút điều chỉnh hệ thống treo, ống xả... Các tính năng tiêu chuẩn bao gồm đế sạc không dây, Apple CarPlay và Android Auto, camera 360 độ, đèn xung quanh, 4 cổng USB và đáng chú ý nhất là Hệ thống âm thanh Bang & Olufsen. Bảng điều khiển trung tâm có sự xuất hiện của cần số mới, phanh tay điện tử, nút đỗ xe tự động. Phía trên là một bảng điều khiển với 6 công tắc phụ trợ cho đèn địa hình, máy nén khí và các phụ kiện khác. Mỗi công tắc có thể được kết nối để cấp nguồn cho một thiết bị điện tử khác nhau. Các tính năng an toàn trên Ranger Raptor 2022 bao gồm 7 túi khí, hỗ trợ tránh va chạm trước, hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ phanh khi lùi, cảnh báo điểm mù, hệ thống giữ làn đường với tính năng phát hiện mép đường, căn giữa làn đường, điều khiển hành trình thích ứng… >>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Xe ô tô bốc cháy khi đang lưu thông trên đường (Nguồn: THĐT)

