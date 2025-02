Cận cảnh MG G50 "giá mềm" với 3 phiên bản, từ 559 triệu đồng

MG G50 tại Việt Nam lần đầu tiên xuất hiện tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024 đã thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng. Khi ra mắt, hãng xe Trung Quốc chỉ công bố thông số kỹ thuật của một phiên bản duy nhất. Tuy nhiên, theo thông tin gần đây từ các tư vấn bán hàng tiết lộ rằng MG G50 sẽ có ba phiên bản, lần lượt là MG G50 1.5 MT Com số sàn, 1.5 AT Del và 1.5 AT Lux. Mẫu xe MPV MG G50 2025 mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.825 x 1.778 mm, với trục cơ sở 2.800 mm và khoảng sáng gầm xe 135 mm. Về tùy chọn màu sắc, bản 1.5 MT Com có ba màu trắng, bạc, đen; trong khi hai phiên bản cao hơn có thêm lựa chọn màu xanh và trắng ngọc trai. Với thông số này, MG G50 có chiều dài nhỉnh hơn Toyota Innova Cross và vượt trội về kích thước so với các đối thủ cùng phân khúc như Mitsubishi Xpander, Suzuki XL7 hay Toyota Veloz Cross. Về ngoại thất, điểm dễ nhận diện giữa các phiên bản nằm ở thiết kế mâm xe và hệ thống chiếu sáng. Phiên bản 1.5 MT Com trang bị mâm sắt 16 inch kèm ốp nhựa màu bạc, trong khi 1.5 AT Del có mâm hợp kim 16 inch và 1.5 AT Lux sử dụng mâm hợp kim 17 inch. Hệ thống chiếu sáng cũng có sự khác biệt khi bản cao cấp nhất (1.5 AT Lux) được trang bị đèn LED projector, còn hai phiên bản thấp hơn chỉ dùng đèn halogen. Không gian nội thất của MG G50 cũng có sự phân hóa rõ rệt giữa các phiên bản. Phiên bản thấp nhất 1.5 MT Com sử dụng hộp số sàn 6 cấp, không có màn hình giải trí cảm ứng mà chỉ trang bị hệ thống radio, ghế nỉ và chỉnh cơ toàn bộ. Ở phiên bản 1.5 AT Del, xe vẫn sử dụng ghế nỉ và chỉnh cơ nhưng đã được nâng cấp với màn hình giải trí cảm ứng kích thước 12,3 inch. Đáng chú ý, hộp số của phiên bản này là loại tự động 7 cấp ly hợp kép ướt, đi kèm với cơ cấu sang số dạng cần gạt đặt sau vô lăng tương tự một số mẫu xe Mercedes-Benz. Nhờ vậy, khu vực bệ tỳ tay trung tâm trở nên gọn gàng và mang lại cảm giác thoáng đãng hơn. Phiên bản cao cấp nhất 1.5 AT Lux có sự nâng cấp đáng kể với ghế bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống âm thanh của xe cũng được cải thiện với 6 loa thay vì 4 loa như hai phiên bản còn lại. Đặc biệt, phiên bản cao cấp nhất MG G50 1.5 AT Lux sẽ có tùy chọn cấu hình 7 ghế ngồi, bên cạnh phiên bản 8 ghế như hai biến thể thấp hơn. MG G50 sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống an toàn trên MG G50 khá đầy đủ với các tính năng như: Chống bó cứng phanh ABS. Cân bằng điện tử ESP.... Ngoài ra, xe còn có hỗ trợ phanh khẩn cấp EBA. Phân phối lực phanh điện tử EBD. Khởi hành ngang dốc HAC. Cảnh báo áp suất lốp TPMS . Cảm biến khoảng cách phía sau. Tuy nhiên, phiên bản 1.5 MT Com không được trang bị hệ thống ga tự động (Cruise Control). Điểm đáng tiếc là ngay cả phiên bản cao cấp nhất cũng chỉ có 4 túi khí, trong khi hai phiên bản thấp hơn chỉ được trang bị 2 túi khí, chưa thực sự cạnh tranh so với một số mẫu xe khác trong phân khúc. Mức giá xe MG G50 2025 bán ra dự kiến từ 569 - 669 triệu đồng, trong đó hai bản cao cấp nhất (AT Luxury 7 chỗ và AT Luxury 8 chỗ) có cùng mức giá 669 triệu đồng. Video: MG G50 "giá mềm" với 3 phiên bản, từ 559 triệu đồng.

