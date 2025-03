Cận cảnh Audi S8 hàng hiếm chạy 17 năm, bán hơn 500 triệu đồng

Mới đây, trên thị trường ôtô cũ Việt xuất hiện một chiếc Audi S8 hạng sang đời 2008 hiếm hoi đang được rao bán với mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng. Chiếc xe đã lăn bánh gần 100.000 km và được xem là một trong những chiếc Audi S8 thế hệ thứ hai hiếm hoi tại Việt Nam. So với những chiếc xe sedan Audi A8 cùng thế hệ trên thị trường xe cũ, Audi S8 hạng sang 2008 có giá cao hơn đáng kể. Trong khi những chiếc Audi A8 cùng đời chỉ có giá mềm hơn, mức giá hơn 500 triệu đồng cho chiếc S8 được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, độ hiếm và động cơ đặc biệt là những yếu tố khiến mẫu xe sedan Audi S8 hiệu năng cao này này trở nên đắt giá hơn so với những "người anh em" của mình. Chiếc Audi S8 2008 đời cũ rao bán này được sơn màu đen bóng, mang lại vẻ ngoài sang trọng. Lớp sơn vẫn bảo toàn độ sáng bóng, chỉ có chóa đèn pha hơi ngã vàng nhẹ do tuổi đời cao. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kết hợp với cùm phanh vàng, tạo điểm nhấn thể thao. Bên trong khoang nội thất, chiếc Audi S8 được bảo quản khá tốt so với tuổi đời. Da ghế vẫn căng, ít vết nhăn, chứng tỏ xe được chủ cũ giữ gìn cẩn thận. Xe trang bị ghế trước chỉnh điện đa hướng và sưởi ấm, màn hình giải trí có thể ẩn vào trong táp-lô, điều hoà riêng biệt cho hàng ghế sau. Audi S8 2008 gây chú ý khi được trang bị khối động cơ V10 dung tích 5.2L hút khí tự nhiên, phát triển trên nền tảng của Lamborghini Gallardo nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với sedan. Khối động cơ này sản sinh công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây – con số ấn tượng với một chiếc sedan nặng gần 2 tấn. Với mức giá xe Audi S8 2008 rao bán hơn 500 triệu đồng trên sàn xe cũ, chiếc Audi S8 2008 này được xem là sự lựa chọn đối với những người yêu thích xe hiếm, động cơ V10 mạnh mẽ cùng thiết kế thể thao. Tuy nhiên, do đã qua gần 17 năm sử dụng, việc xem xét tình trạng và chi phí bảo trì là yếu tố quan trọng trước khi quyết định sở hữu chiếc xe này. Mặc dù chiếc Audi S8 2008 này không hề rẻ so với tuổi đời nhưng lại hấp dẫn nhờ độ hiếm, thiết kế sang trọng và đặc biệt là khối động cơ V10 chung nền tảng với Lamborghini Gallardo. Đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ đam mê tốc độ và giá trị xe sang châu Âu. Video: Trải nghiệm Audi S8 độc nhất Việt Nam.

Mới đây, trên thị trường ôtô cũ Việt xuất hiện một chiếc Audi S8 hạng sang đời 2008 hiếm hoi đang được rao bán với mức giá chỉ hơn 500 triệu đồng. Chiếc xe đã lăn bánh gần 100.000 km và được xem là một trong những chiếc Audi S8 thế hệ thứ hai hiếm hoi tại Việt Nam. So với những chiếc xe sedan Audi A8 cùng thế hệ trên thị trường xe cũ, Audi S8 hạng sang 2008 có giá cao hơn đáng kể. Trong khi những chiếc Audi A8 cùng đời chỉ có giá mềm hơn, mức giá hơn 500 triệu đồng cho chiếc S8 được đánh giá là khá cao. Tuy nhiên, ngôn ngữ thiết kế đặc trưng, độ hiếm và động cơ đặc biệt là những yếu tố khiến mẫu xe sedan Audi S8 hiệu năng cao này này trở nên đắt giá hơn so với những "người anh em" của mình. Chiếc Audi S8 2008 đời cũ rao bán này được sơn màu đen bóng, mang lại vẻ ngoài sang trọng. Lớp sơn vẫn bảo toàn độ sáng bóng, chỉ có chóa đèn pha hơi ngã vàng nhẹ do tuổi đời cao. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu kết hợp với cùm phanh vàng, tạo điểm nhấn thể thao. Bên trong khoang nội thất, chiếc Audi S8 được bảo quản khá tốt so với tuổi đời. Da ghế vẫn căng, ít vết nhăn, chứng tỏ xe được chủ cũ giữ gìn cẩn thận. Xe trang bị ghế trước chỉnh điện đa hướng và sưởi ấm, màn hình giải trí có thể ẩn vào trong táp-lô, điều hoà riêng biệt cho hàng ghế sau. Audi S8 2008 gây chú ý khi được trang bị khối động cơ V10 dung tích 5.2L hút khí tự nhiên, phát triển trên nền tảng của Lamborghini Gallardo nhưng được tinh chỉnh để phù hợp với sedan. Khối động cơ này sản sinh công suất 450 mã lực và mô-men xoắn 540 Nm, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,1 giây – con số ấn tượng với một chiếc sedan nặng gần 2 tấn. Với mức giá xe Audi S8 2008 rao bán hơn 500 triệu đồng trên sàn xe cũ, chiếc Audi S8 2008 này được xem là sự lựa chọn đối với những người yêu thích xe hiếm, động cơ V10 mạnh mẽ cùng thiết kế thể thao. Tuy nhiên, do đã qua gần 17 năm sử dụng, việc xem xét tình trạng và chi phí bảo trì là yếu tố quan trọng trước khi quyết định sở hữu chiếc xe này. Mặc dù chiếc Audi S8 2008 này không hề rẻ so với tuổi đời nhưng lại hấp dẫn nhờ độ hiếm, thiết kế sang trọng và đặc biệt là khối động cơ V10 chung nền tảng với Lamborghini Gallardo. Đây sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những tín đồ đam mê tốc độ và giá trị xe sang châu Âu. Video: Trải nghiệm Audi S8 độc nhất Việt Nam.