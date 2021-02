BMW 318i cũ gần 200 triệu tại Hà Nội, “hố vôi” ai dám nhảy?

Với mức giá được chào bán chỉ 199 triệu đồng, rẻ hơn một nửa so với một chiếc Kia Morning 2021 khiến chiếc BMW 318i đời 2003 này trở thành một mẫu xe hấp dẫn trong mắt nhiều người trẻ, tuy nhiên không phải ai cũng đủ can đảm, chấp nhận “nhảy hối vôi” để sở hữu nó. Nếu may mắn, người mua sẽ tìm được những chiếc xe Đức đã được “dọn” sẵn, được bảo trì bảo dưỡng thay thế phụ tùng đến hạng. Điều này giúp xe vận hành ổn định và yên tâm hơn, người mua sẽ không tốn kém nhiều thời gian và chi phí để phục hồi chiếc xe. Dẫu vậy, nếu là một “kẻ tay mơ” về chuyện xe cộ, người mua dễ dàng “vớ” phải một chiếc xe được “mông má” sửa chữa một cách chắp vá. Có thể vào một ngày đẹp trời hay đang vi vu trên xa lộ, “cô hoa hậu” một thời này có thể sẽ gặp “hắt hơi sổ mũi” khi những bộ phận như hộp số, bơm xăng,… gặp vấn đề, bị trục trặc hay hư hỏng cũng sẽ gây một phiền phức cho chủ xe. Đây là điều khó tránh khỏi, nếu chọn mua phải một chiếc xe Đức đời cũ không được bảo dưỡng đúng và chăm sóc cẩn thận. Tại thị trường Việt, BMW 318i bản số tự động từng được Liên doanh Hoà Bình – nhà phân phối cũ của BMW giới thiệu hồi năm 2002. Tại thời điểm đó, 318i phiên bản số tự động có giá bán khoảng 43.000 USD, đây là một số tiền không hề nhỏ ở thời điểm cách đây gần 20 năm. Có thể nói, những mẫu xe sang thương hiệu Đức có tuổi đời từ 5 – 10 năm thường mất giá rất nhanh. Lý do chính là người dùng xe Đức đời cao thường phải tốn kém khá nhiều chi phí để bảo trì, bảo dưỡng thay thế phụ tùng ở nhiều hạng mục, nhiều hơn so với các dòng xe phổ thông của Nhật và Hàn, nhằm giúp xe vận hành ổn định, không bị nằm đường. Phiên bản của mẫu xe sang BMW 318i 2003 này sử dụng động cơ 4cyl thẳng hàng (I4) dung tích 2.0L (N42 B20A), máy hút khí tự nhiên (N/A) cho công suất tối đa 141 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 200Nm tại 3.750 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD), thông qua hộp số tự động 5 cấp (5AT). Nhờ đó, xe có khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 10 giây. Nếu đề cao công suất, người mua có thể tìm đến phiên bản 325i cao cấp và đời cao hơn sử dụng máy 6 xy-lanh dung tích 2.5L (189hp + 245Nm). Trên thị trường xe cũ, BMW 3 Series thế hệ cũ E46 có giá bán hiện tại từ 170 - 300 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản, tình trạng và độ chất của xe BMW 3 Series đời này thích hợp dành cho những khách hàng muốn trải nghiệm xe Đức với giá rẻ, đề cao cảm giác lái, yêu phong cách thiết kế của thế hệ 3 Series này. Lời khuyên cho những ai muốn sở hữu “gái già” E46 là hãy chuẩn bị khoảng kinh phí rộng rãi để dành cho việc sửa chữa bảo dưỡng. Video: Kinh nghiệm nhập môn chơi xe BMW 318i E46 cũ.

