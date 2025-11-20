Hà Nội

Nước biển Vũng Tàu biến màu xanh lá kỳ lạ, chuyên gia giải mã sao?

Giải mã

Nước biển Vũng Tàu biến màu xanh lá kỳ lạ, chuyên gia giải mã sao?

Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở phường Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.

Tâm Anh (TH)
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM đã có báo cáo UBND thành phố về kết quả xét nghiệm mẫu nước biển tại khu vực phường Vũng Tàu sau khi nước biển đột ngột chuyển màu xanh lá khiến người dân và du khách lo ngại. Ảnh: SGGP.
Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trước đó đơn vị đã có báo cáo về kết quả khảo sát khu vực biển phường Vũng Tàu và đề nghị Viện Khoa học sự sống (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp phân tích mẫu nước lấy ngày 27/10. Ảnh: SGGP.
Đến ngày 5/11, Viện Khoa học sự sống gửi kết quả chính thức xác định nguyên nhân nước biển đổi màu. Kết quả cho thấy nước biển ở đây xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans (còn gọi là tảo Noctiluca), với mật độ khoảng 80 tế bào/ml nước biển. Ảnh: Người lao động.
Đây là loài tảo phân bố rộng trên thế giới, thường gặp ở gần bờ, vùng nước ven biển và có khả năng phát triển mạnh, tùy thuộc vào nhiệt độ và dinh dưỡng trong nước biển. Ảnh: Znews.
Theo đánh giá chuyên môn, loài tảo Noctiluca scintillans không sinh độc tố. Vì vậy, dù tạo ra hiện tượng đổi màu nước biển sang xanh lá, tảo không gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Hiện tượng này được xác định là một hiện tượng tự nhiên, nhưng có thể gây lo ngại do màu nước biển thay đổi rõ rệt. Ảnh: Znews.
Trước đó, ngày 25/10, mạng xã hội lan truyền hình ảnh và video ghi lại cảnh nước biển tại khu vực Bãi Sau (phường Vũng Tàu) chuyển sang màu xanh lá cây bí ẩn. Ảnh: Znews.
Sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân và du khách. Hiện tượng này chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, đến hôm sau thì nước biển trở lại bình thường. Ảnh: Znews.
Tâm Anh (TH)
