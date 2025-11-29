Hà Nội

'Nữ thần gen Z' Meichan chào đông với bộ ảnh ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

'Nữ thần gen Z' Meichan chào đông với bộ ảnh ngọt ngào

Bộ ảnh lần này tập trung vào sự tối giản nhưng vẫn cực kỳ thời thượng, đúng với phong cách 'bạn gái nhà bên' đã làm nên thương hiệu của Meichan.

Trầm Phương
"Nữ thần Gen Z" Meichan (Nguyễn Hà Trang, sinh năm 2000), cô nàng du học sinh Việt tại Hàn Quốc nổi tiếng với profile "khủng" và phong cách sống tích cực, vừa "thả xích" bộ ảnh mới đón mùa đông với "vibe" ngọt ngào, ấm áp khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa.(Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Meichan khéo léo biến hóa trang phục với những item cơ bản nhưng không hề nhàm chán, tạo nên các outfit lý tưởng cho mùa lạnh. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo cổ lọ là item chủ đạo xuyên suốt các bức ảnh. Chất liệu mềm mại, ôm vừa phải giúp tôn lên nét dịu dàng, nữ tính và giữ ấm tuyệt đối. (Ảnh: IGNV)
Màu xanh nhạt mang đến cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng, rất hợp với làn da trắng hồng của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Khoác ngoài chiếc áo cổ lọ là áo phao ghi-lê mỏng màu kem. Item này không chỉ tăng khả năng giữ ấm mà còn tạo điểm nhấn năng động, trẻ trung cho tổng thể trang phục. (Ảnh: IGNV)
Quần jeans ống rộng màu xanh đậm là mảnh ghép cuối cùng, tạo sự cân bằng và mang lại vẻ ngoài thoải mái, phóng khoáng, rất hợp với tinh thần street style. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đáng yêu và ngọt ngào nhất chính là chiếc túi xách đeo chéo nhỏ gọn, màu hồng đất nhẹ nhàng. Chi tiết nhỏ này tăng thêm vẻ nữ tính, "bánh bèo" cho outfit và là bí quyết để Meichan diện đồ bình dân mà vẫn "siêu xinh siêu cuốn". (Ảnh: IGNV)
Meichan vốn nổi tiếng với nhan sắc dịu dàng, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ. Trong bộ ảnh này, cô nàng tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ với thần thái tự nhiên, tràn đầy năng lượng tích cực. (Ảnh: IGNV)
Lối trang điểm nhấn vào má hồng tự nhiên và đôi môi căng mọng giúp visual của Meichan trở nên ngọt ngào, đáng yêu như các ulzzang Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được chụp tại nhiều bối cảnh khác nhau, từ ngoại cảnh rực nắng với mảng tường cũ kĩ, khu vực cầu thang với mảng gạch xanh bắt mắt, cho đến bên trong khoang tàu điện. (Ảnh: IGNV)
#Meichan #mùa đông #street style #đồ nữ #tuyệt đẹp #bộ ảnh

