Hà Nội

Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham khoe vẻ gợi cảm

Cộng đồng trẻ

Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham khoe vẻ gợi cảm

Bạn gái của cầu thủ Jude Bellingham là Ashlyn Castro mới đây thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi chia sẻ một bức ảnh mới trên Instagram.

Thiên Anh
Trong bức ảnh, Ashlyn mặc một chiếc áo tank top kết hợp với quần tây thanh lịch. Hình ảnh được bạn gái Bellingham cập nhật nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, đa phần đều trầm trồ trước nhan sắc của Ashlyn.
Ashlyn là người mẫu và influencer nổi tiếng. Cô đang hẹn hò với tiền vệ của Real Madrid và đội tuyển Anh là Jude Bellingham.
Mặc dù cặp đôi đã có vài tháng bên nhau, họ thường giữ kín chuyện tình cảm của mình trước công chúng.
Ashlyn có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram. Trên nền tảng này, cô thường xuyên cập nhật hình ảnh về cuộc sống xa hoa của bản thân.
Tại FIFA Club World Cup 2022, Ashlyn cổ vũ Bellingham bằng cách chia sẻ hình ảnh cô mặc trang phục của Real Madrid.
Trong tiệc sinh nhật tuổi 22 của Bellingham, Ashlyn đăng tải những bức ảnh thân mật của cả hai, kèm theo lời chúc ngọt ngào.
Ashlyn không tiếc lời ca ngợi Bellingham trên truyền thông.
Bạn gái Bellingham khoe vẻ gợi cảm.
Trên trang cá nhân, Ashlyn thường xuyên diện những bộ đồ tôn dáng.
