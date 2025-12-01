Hà Nội

'Nội soi' hóa thạch bàn chân, phát hiện bí mật họ hàng của con người

Kho tri thức

'Nội soi' hóa thạch bàn chân, phát hiện bí mật họ hàng của con người

Các nhà khoa học cho hay một hóa thạch bàn chân được tìm thấy cách đây 15 năm thuộc về một người họ hàng bí ẩn sống cùng thời Lucy.

Tâm Anh (theo LS)
Giới chuyên gia mới công bố kết quả nghiên cứu trên tạp chí Nature ngày 26/11 về hóa thạch bàn chân có niên đại 3,4 triệu năm tuổi, được biết đến với tên gọi "Burtele Foot", tìm thấy ở Ethiopia năm 2009. Ảnh: Yohannes Haile-Selassie, Arizona State University.
Nghiên cứu của các chuyên gia chỉ ra phần xương chân gồm 8 mảnh này thực chất thuộc về Australopithecus deyiremeda - một trong những tổ tiên của con người, sống cùng thời với loài họ hàng nổi tiếng Australopithecus afarensis - loài của hóa thạch Lucy. Ảnh: Yohannes Haile-Selassie, Arizona State University.
Theo nhóm nghiên cứu, khám phá đột phá trên được xác nhận sau khi các nhà khoa học tìm thấy thêm 25 răng và xương hàm của một đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi trong khu vực Burtele, vùng Afar (Ethiopia). Ảnh: Yohannes Haile-Selassie.
Kết quả này giúp các chuyên gia xác định chính xác chủ nhân của bộ xương bàn chân mang đặc điểm vừa giống người vừa giống vượn. Ảnh: Yohannes Haile-Selassie / The Cleveland Museum of Natural History.
Điểm đặc biệt của "Burtele Foot" là ngón chân cái bị vẹo để thích ứng hoạt động leo trèo, nhưng chủ nhân vẫn có thể di chuyển bằng hai chân nhưng cách đi khác hẳn so với con người hiện đại. Ảnh: Yohannes Haile-Selassie / The Cleveland Museum of Natural History.
Khả năng vừa leo cây, vừa đi thẳng này cho thấy Burtele Foot đã thích nghi linh hoạt với môi trường đầy rẫy thú săn mồi. Ảnh: Stephanie Melillo, Mercyhurst University/Yohannes Haile-Selassie/ASU.
Phát hiện này củng cố nhận định rằng, vào khoảng 3,5 - 3,3 triệu năm trước, 2 loài thuộc nhánh tiến hóa của loài người cùng sống trong một khu vực. Điều này phản bác quan niệm lâu nay rằng, quá trình tiến hóa thời kỳ đầu của loài người chỉ diễn ra theo đường thẳng và mỗi thời điểm chỉ có một loài tồn tại. Ảnh: Shutterstock.
Không chỉ có sự khác biệt về dáng đi, 2 loài còn ăn những nhóm thực vật khác nhau. Kết quả phân tích men răng cho thấy Australopithecus afarensis có chế độ ăn đa dạng hơn, gồm thực phẩm từ cỏ, cây bụi và cây gỗ. Ảnh: Gemini AI.
Trong khi đó, Australopithecus deyiremeda có nguồn thức ăn hạn chế hơn, chủ yếu từ cây bụi và cây gỗ - giống các loài hominin cổ sơ hơn. Với sự khác biệt này, 2 loài có thể tránh được việc cạnh tranh trực tiếp và cùng tồn tại. Ảnh: vocal.media.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
