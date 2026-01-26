Nổ súng ở trung tâm Berlin, nhiều người bị thương

Ít nhất 5 người bị thương trong vụ nổ súng xảy ra tại một tòa chung cư ở Tiergarten, thủ đô Berlin, Đức.

APA dẫn nguồn từ tờ Bild ngày 26/1 cho biết, vụ nổ súng xảy ra tại tòa nhà chung cư trên đường Wichmannstrasse, Berlin. Theo thông tin được đăng tải, 5 người bị thương được tìm thấy bên trong một căn hộ. Hai người trong số họ bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Cảnh sát đang mở cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một tòa chung cư ở Tiergarten, thủ đô Berlin, Đức. Ảnh: APA.

Được biết, một trong những người bị thương đã tự đến bệnh viện gần đó. Tại hiện trường, các nhân viên y tế đã sơ cứu cho một phụ nữ bị thương nặng, một nam giới và hai nạn nhân khác. Tất cả đều được đưa tới bệnh viện sau đó.

Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Bild đưa tin, cảnh sát có thể đã bắt giữ một số nghi phạm tại hiện trường. Cũng theo tờ báo này, các phát súng được bắn ra từ một căn hộ ở tầng 5.

Cảnh sát đã được triển khai gần các lối vào bệnh viện. Khu vực xung quanh hiện trường được phong tỏa để phục vụ điều tra.

>>> Mời độc giả xem thêm video về một vụ xả súng tại tiệc sinh nhật ở Mỹ hồi năm 2025