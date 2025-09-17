Hà Nội

Xe

Nissan xác nhận ra mắt bán tải Navara thế hệ mới vào năm 2026

Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, mẫu bán tải Nissan Navara thế hệ thứ ba (D23) đã được xác nhận sẽ có thế hệ mới ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Thảo Nguyễn
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Nissan Navara thế hệ mới.

Theo ông Andrew Humberstone, Giám đốc điều hành Nissan Oceania - mẫu xe bán tải Navara mới sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những người sử dụng xe như một công cụ lao động bền bỉ cho tới những gia đình chọn bán tải làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Thông tin về Navara mới không quá bất ngờ, bởi vào tháng 3 năm nay, Nissan đã công bố kế hoạch sản phẩm cho những năm tới, trong đó bao gồm cả thế hệ kế tiếp của mẫu bán tải này. Nhiều nguồn tin cho rằng Navara sẽ chia sẻ nền tảng với Mitsubishi Triton, một khả năng đã được nhắc đến từ năm 2020 dưới thời COO Ashwani Gupta.

2-4982.jpg
Nissan xác nhận ra mắt bán tải Navara thế hệ mới vào năm 2026.

Việc dùng chung nền tảng có thể đồng nghĩa với việc hai mẫu xe sẽ sử dụng chung hệ truyền động và hộp số, nhưng mỗi hãng sẽ phát triển thiết kế riêng để tạo sự khác biệt. Dự kiến, Navara thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Thái Lan – trung tâm sản xuất bán tải quan trọng của khu vực.

Hiện Nissan chưa công bố thêm thông số chi tiết, nhưng với sự khẳng định chính thức từ lãnh đạo cấp cao, giới quan sát kỳ vọng Navara mới sẽ sớm đến tay khách hàng ở các thị trường trọng điểm, trong đó có Philippines.

Xe

Nissan Navara X-Tremer 2025 mới từ 840 triệu đồng, "đấu" Ford Ranger

Nissan Navara X-Tremer 2025 mới ra mắt tại Malaysia được hãng bổ sung gói trang bị ngoại thất và nội thất mới nhằm tạo sự khác biệt so với Navara thông thường.

6.jpg
Mjaf phân phối Edaran Tan Chong Motor (ETCM) vừa giới thiệu Nissan Navara X-Tremer 2025 mới tại thị trường Malaysia. Xe có 3 phiên bản gồm V, VL và Pro-4X cùng giá bán dao động từ 134.800 - 154.800 RM (tương đương khoảng 840 - 965 triệu đồng).
7.jpg
Nissan Navara X-Tremer được hãng bổ sung gói trang bị ngoại thất và nội thất mới nhằm tạo sự khác biệt so với Navara thông thường. Thoạt nhìn, X-Tremer khá giống với bản Black Edition từng ra mắt vào năm 2023.
Xem chi tiết

Xe

Bán tải Nissan Navara tại Việt Nam giảm "mạnh tay" tới 90 triệu đồng

Một đại lý Nissan tại TP.HCM đang áp dụng chương trình khuyến mãi cho dòng xe bán tải Navara, với mức ưu đãi lên tới 90 triệu đồng so với niêm yết. 

Ban tai Nissan Navara tai Viet Nam giam

Cụ thể, khách hàng mua Nissan Navara bản VL 4WD hiện được chào bán với giá 846 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giá gốc 936 triệu đồng. Đây là những mẫu xe sản xuất năm 2024, số lượng hiện không còn nhiều.

Ban tai Nissan Navara tai Viet Nam giam

Trong khi đó, khách mua phiên bản cao cấp nhất Nissan Navara Pro4X giảm tới 90 triệu, giá xe sau ưu đãi chỉ còn 870 triệu đồng. Mức giá mới này giúp Navara Pro4X trở nên cạnh tranh hơn đáng kể khi thấp hơn Ford Ranger Wildtrak (niêm yết 979 triệu đồng).

Xem chi tiết

Xe

Nissan Navara giảm tới 80 triệu đồng "đua" doanh số Ford Ranger

Mẫu xe bán tải Nissan Navara VIN 2024 đang được một số đại lý giảm giá từ 66 - 80 triệu đồng để kích cầu doanh số và xả hàng tồn kho.

Video: Đánh giá Nissan Navara EL tại Việt Nam.
Theo tìm hiểu, tại một số đại lý khu vực Hà Nội đang chào bán Nissan Navara VIN 2024 phiên bản EL với giá 605 triệu đồng, tương đương mức giảm 80 triệu đồng. Còn bản VL chào bán với giá 870 triệu đồng, giảm 66 triệu đồng so với niêm yết.
Xem chi tiết

