Sau hơn 10 năm có mặt trên thị trường, mẫu bán tải Nissan Navara thế hệ thứ ba (D23) đã được xác nhận sẽ có thế hệ mới ra mắt toàn cầu vào năm 2026.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Nissan Navara thế hệ mới.

Theo ông Andrew Humberstone, Giám đốc điều hành Nissan Oceania - mẫu xe bán tải Navara mới sẽ được phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những người sử dụng xe như một công cụ lao động bền bỉ cho tới những gia đình chọn bán tải làm phương tiện đi lại hằng ngày.

Thông tin về Navara mới không quá bất ngờ, bởi vào tháng 3 năm nay, Nissan đã công bố kế hoạch sản phẩm cho những năm tới, trong đó bao gồm cả thế hệ kế tiếp của mẫu bán tải này. Nhiều nguồn tin cho rằng Navara sẽ chia sẻ nền tảng với Mitsubishi Triton, một khả năng đã được nhắc đến từ năm 2020 dưới thời COO Ashwani Gupta.

Nissan xác nhận ra mắt bán tải Navara thế hệ mới vào năm 2026.

Việc dùng chung nền tảng có thể đồng nghĩa với việc hai mẫu xe sẽ sử dụng chung hệ truyền động và hộp số, nhưng mỗi hãng sẽ phát triển thiết kế riêng để tạo sự khác biệt. Dự kiến, Navara thế hệ mới sẽ được sản xuất tại nhà máy Mitsubishi ở Thái Lan – trung tâm sản xuất bán tải quan trọng của khu vực.

Hiện Nissan chưa công bố thêm thông số chi tiết, nhưng với sự khẳng định chính thức từ lãnh đạo cấp cao, giới quan sát kỳ vọng Navara mới sẽ sớm đến tay khách hàng ở các thị trường trọng điểm, trong đó có Philippines.