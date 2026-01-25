16 Chủ tịch UBND là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Đại hội XIV của Đảng đã bầu 200 Ủy viên BCH Trung ương khóa XIV, trong đó có 16 Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trúng cử, gồm cả ủy viên chính thức và dự khuyết.

Từ ngày 19 đến 23/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra tại Thủ đô Hà Nội đã bầu ra 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ra mắt Đại hội. (Ảnh: TTXVN)

Đáng chú ý, trong số các Ủy viên Trung ương khóa XIV có 16 đồng chí hiện là Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố.

Cụ thể gồm: Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Phạm Đức Ấn - Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; đồng chí Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng; đồng chí Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM; đồng chí Nguyễn Hoàng Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; đồng chí Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; đồng chí Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng;

Đồng chí Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; đồng chí Trần Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; đồng chí Vũ Đại Thắng - Chủ tịch UBND TP Hà Nội; đồng chí Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; đồng chí Vương Quốc Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; đồng chí Trần Duy Đông - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (dự khuyết); đồng chí Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng (dự khuyết).

Trong tổng số 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV, có 113 Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII tái cử, 87 người lần đầu trúng cử Ban Chấp hành Trung ương.

Có 179 ủy viên là nam (trong đó 159 là ủy viên chính thức), 21 ủy viên là nữ (đều là ủy viên chính thức). Ủy viên chính thức trẻ nhất 46 tuổi; Ủy viên dự khuyết trẻ nhất là 38 tuổi.

Trong 180 Ủy viên chính thức, có 123 ủy viên thuộc khối các cơ quan Trung ương và 57 ủy viên thuộc khối địa phương. Một số địa phương có nhiều nhân sự tham gia Trung ương như TPHCM với 6 Ủy viên Trung ương; TP Hà Nội và Thanh Hóa cùng có 3 Ủy viên; TP Cần Thơ và TP Hải Phòng mỗi địa phương có 2 Ủy viên.