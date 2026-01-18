Hà Nội

Bất động sản 'khủng' của Tóc Tiên - Hoàng Touliver trước khi ly hôn

Trước khi đường ai nấy đi, Tóc Tiên - Hoàng Touliver sở hữu 2 bất động sản có giá lên đến hàng triệu đô, tọa lạc ở TP HCM và Đà Lạt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Tóc Tiên và Touliver đã chính thức chia tay sau 6 năm kết hôn. Trong thời gian còn bên nhau, cặp đôi sống trong biệt thự xa hoa, rộng 270 m2 tại TP HCM. Ảnh: FBNV
Biệt thự gồm 3 tầng chính và 1 tầng hầm rộng rãi, được cho giá trị hàng chục tỷ đồng. Ảnh: FBNV
Căn nhà được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, sử dụng gam màu trung tính chủ đạo. Phía trước là bức tường đá cao rộng. Ảnh: FBNV
Lối vào nhà bao quanh bởi tường đá và nhiều loại cây xanh. Ảnh: FBNV
Cầu thang là khu vực "sống ảo" quen thuộc của Tóc Tiên. Ảnh: FBNV
Nội thất trong nhà phần lớn được làm bằng gỗ và kính tối màu. Ảnh: FBNV
Bên trong nhà còn có phòng gym với nhiều thiết bị hiện đại. Ảnh: FBNV
Ngoài ra, Tóc Tiên và Hoàng Touliver còn sở hữu villa đẹp như tranh ở Đà Lạt. Ảnh: FBNV
Tóc Tiên đã chi hơn 10 tỷ đồng để có thể hoàn thiện không gian sống mà bản thân mơ ước. Ảnh: FBNV
Đầu năm 2020, villa của Tóc Tiên mở cửa cho thuê dưới hình thức homestay, đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch. Ảnh: FBNV
Mọi góc trong nhà đều mang đậm phong cách tối giản. Ảnh: FBNV
Bên cạnh đó, Tóc Tiên còn được cho là sở hữu nhà riêng ở Mỹ. Những năm trước, Tóc Tiên và Touliver thường xuyên nghỉ dưỡng ở đây trong thời gian dài. Ảnh: FBNV
