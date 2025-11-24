Cận cảnh cây ớt “cổ thụ” khiến 3 triệu người tò mò

Hà Nội

Kinh doanh

Cây ớt "cổ thụ" khiến nhiều người tò mò bởi kích thước lớn bất thường và chi chít quả. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, một cây ớt gây xôn xao mạng xã hội vì kích thước quá lớn, tựa cây “cổ thụ” thu nhỏ. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Cây ớt trong video giống như nhiều cây ớt khác nhưng kích thước rất lớn, vượt xa mọi hình dung. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Thậm chí phải gọi là một lùm cây ớt vì cành lá sum suê và rất nhiều quả. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Chỉ một thời gian ngắn sau khi đăng tải, đoạn clip nhận về hơn 3 triệu lượt xem và 77k lượt yêu thích. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Có người hoài nghi đây là sản phẩm của AI. Tuy nhiên, theo tiết lộ của người quay video, lùm cây ớt này ở Thái Nguyên, được gọi là ớt chỉ thiên. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Cây ớt của hàng xóm người quay video. Người này tiết lộ lùm cây ớt có 3 gốc, tự mọc, tự lớn mà không cần chăm bẵm hay bón phân. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Hiện tại cây ớt đã trồng được khoảng 1 năm. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Trồng một cây ớt đủ cho cả làng ăn trái. Ảnh chụp màn hình @linhnhi1518
Cận cảnh 3 gốc cây của lùm cây ớt Ảnh chụp màn hình
Trước đây, mạng xã hội từng xuất hiện nhiều cây ớt khổng lồ, có cây cao hơn 2m và vượt hẳn bức tường rào xung quanh, có cây thì phải bắc thang để hái...Ảnh: Hằng Phạm
#Cây ớt khổng lồ #Ẩn tượng cây cổ thụ #Chia sẻ mạng xã hội #Thái Nguyên cây ớt #Nghi vấn AI trong hình ảnh #Cây tự mọc tự lớn

