Điều ít biết về nữ tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay

Không theo đuổi các thương vụ tỷ USD hay cuộc đua quyền lực doanh nghiệp, bà Alice Walton âm thầm rót tiền vào nghệ thuật và y học.

Theo cập nhật thời gian thực của Forbes, Alice Walton là phụ nữ giàu nhất thế giới hiện nay với khối tài sản 132,2 tỷ USD, xếp thứ 14 trong danh sách tỷ phú toàn cầu.

Bà Alice Walton là người thừa kế khối tài sản khổng lồ từ đế chế bán lẻ Walmart. Tuy nhiên, khác với nhiều người thừa kế các tập đoàn lớn, Alice Walton gần như không tham gia điều hành doanh nghiệp gia đình.

Người thừa kế “lạc nhịp” trong gia tộc bán lẻ

Sinh năm 1949 tại Bentonville, bang Arkansas – nơi đặt đại bản doanh của Walmart, Alice Walton lớn lên giữa môi trường kinh doanh sôi động do cha bà, Sam Walton, gây dựng.

Trong khi các anh trai tiếp nối sự nghiệp điều hành tập đoàn, Alice lại không tìm thấy mình trong vai trò doanh nhân. Sau khi tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Texas, bà từng thử sức tại Walmart rồi nhanh chóng rời đi để theo đuổi con đường riêng.

Alice Walton là nữ tỷ phú giàu nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Lifestyles Magazine

Những dự án kinh doanh độc lập, bao gồm cả việc thành lập công ty đầu tư Llama Company, đều không đạt kết quả như kỳ vọng. Cuộc khủng hoảng tài chính châu Á cuối thập niên 1990 càng khiến sự nghiệp kinh doanh cá nhân của bà khép lại.

Từng bị đánh giá là người “không mát tay thương trường”, Alice Walton sau đó lại trở thành thành viên giàu nhất gia đình khi thừa kế lượng cổ phần lớn tại Walmart.

Quyền lực đến từ việc đứng ngoài cuộc chơi

Thay vì tham gia điều hành tập đoàn, bà lựa chọn vai trò cổ đông và rút khỏi ánh đèn doanh nghiệp. Quyết định tưởng chừng thụ động này lại mở ra một dạng ảnh hưởng khác – quyền lực thông qua các dự án xã hội dài hạn.

Niềm đam mê nghệ thuật của Alice Walton bắt đầu từ rất sớm. Tình yêu ấy sau này trở thành nền tảng cho dự án lớn nhất đời bà: bảo tàng Crystal Bridges Museum of American Art.

Khai trương năm 2011 tại Bentonville, bảo tàng sở hữu hàng nghìn tác phẩm trải dài nhiều thế kỷ nghệ thuật Mỹ và đặc biệt mở cửa miễn phí cho công chúng. Với bà, nghệ thuật không phải biểu tượng xa xỉ mà là công cụ giáo dục và kết nối cộng đồng.

Từ trải nghiệm cá nhân đến bước ngoặt y tế

Ít người biết rằng hướng đầu tư sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Alice Walton bắt nguồn từ biến cố cá nhân. Sau một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng trong thập niên 1980, bà trải qua thời gian dài điều trị và nhận ra hệ thống y tế hiện đại chú trọng chữa bệnh hơn là phòng ngừa.

Quan điểm này thúc đẩy bà thành lập Viện Nghiên cứu Toàn diện Heartland năm 2019, trước khi tiếp tục gây chú ý với dự án trường y phi lợi nhuận mang tên Alice L. Walton School of Medicine.

Sở hữu khối tài sản đồ sộ nhưng Alice Walton sống khá kín tiếng. Ảnh: Getty

Ngôi trường chính thức tuyển sinh từ năm 2025 với mô hình đào tạo kết hợp y học lâm sàng, dinh dưỡng, sức khỏe tinh thần và môi trường sống. Nhiều khóa sinh viên đầu tiên được tài trợ học phí hoàn toàn, với mục tiêu đào tạo đội ngũ bác sĩ phục vụ các cộng đồng thiếu thốn dịch vụ y tế.

Một hình mẫu tỷ phú khác biệt

Ở tuổi ngoài 70, Alice Walton sống khá kín tiếng tại trang trại ở Texas, tránh xa các cuộc cạnh tranh tài chính. Thay vì gia tăng tài sản, bà tập trung vào những dự án mang giá trị lâu dài cho xã hội.

Trong bối cảnh giới siêu giàu ngày càng chịu áp lực về trách nhiệm cộng đồng, lựa chọn của Alice Walton cho thấy một hướng đi khác: sử dụng tài sản như công cụ tái đầu tư vào văn hóa và sức khỏe con người.

Nghịch lý lớn nhất trong câu chuyện của bà có lẽ nằm ở chỗ: người từng bị cho là không giỏi kinh doanh lại đang tạo ra những di sản bền vững hơn nhiều thương vụ hàng tỷ USD.