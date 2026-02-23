Kinh tế Quảng Ngãi đón nhận tin vui đầu Xuân Bính Ngọ

Hàng loạt chỉ số kinh tế trong tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ năm trước, là tín hiệu vui và một sự khởi đầu mới đầy hứa hẹn của Quảng Ngãi trong năm 2026.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp vào sáng nay 23/2 với các cấp ngành Quảng Ngãi, ông Nguyễn Văn Trọng, Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày tổng quan tình hình kinh tế Quảng Ngãi sau kì nghỉ Tết cổ truyền 2026.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 tăng 11,3%.

Thông tin từ vị đứng đầu ngành Tài chính của tỉnh cho thấy, hàng loạt chỉ số kinh tế của Quảng Ngãi trong tháng đầu năm 2026, tăng so với cùng kì năm trước.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1 tăng 11,3%, thép xây dựng tăng 67,5%; sản phẩm may mặc tăng 40,9%; bia các loại ước tăng 21,7%; bánh kẹo các loại ước tăng 14,2%; sản phẩm lọc hóa dầu ước tăng 16%; phân bón ước tăng 7,9%; đường RE tăng 2,3%; giày da các loại ước tăng 1,5%... so với cùng kì.

Giám đốc Sở Taig chính Quảng Ngãi Nguyễn Văn Trọng.

Tương tự trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ cũng có nhiều tín hiệu vui, với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 1,25%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 11.747 tỷ đồng, tăng 7,97% so với tháng cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 298 triệu USD, tăng 25,8% và đạt 9,4% kế hoạch năm; thủy sản chế biến ước tăng 5,7%; tinh bột mì ước tăng 36,9%; đồ gỗ ước tăng 4,3%; dăm gỗ nguyên liệu giấy ước tăng 4,3%.

Hoạt động xuất nhập hàng hóa tại Cảng nước sâu Dung Quất.

Hàng may mặc ước tăng 14,3%; hàng thực phẩm chế biến ước tăng 33,2%; sản phẩm cơ khí ước tăng 0,8%; dầu FO ước tăng 223%; thép ước tăng 47,2%; cao su ước tăng 49%; dây thun khoanh ước tăng 80,6%; cà phê nhân ước tăng 6,7%...

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 417 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ năm trước, đạt 6,7% kế hoạch năm. Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là sắt thép, bông, sợi, vải, nguyên phụ liệu... phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Hoạt động dịch vụ, du lịch của Quảng Ngãi trong dịp Tết đạt kết quả đầy ấn tượng.

Bên cạnh đó hoạt động vận tải (không tính đường sắt) đạt kết quả tốt, với doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 979 tỷ đồng, tăng 2,42% so với tháng trước và tăng 20,72% so với tháng cùng kỳ năm trước.

Trong đó vận tải hành khách tương ứng tăng 2,75%; vận tải hàng hoá tăng tăng 25,89%; hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng tăng 35,16%.

Ngành Nông nghiệp trong tháng đầu năm 2026 có nhiều khởi sắc hơn so cùng kì năm trước.

Tổng lượt khách du lịch đạt 325.000 lượt người, tăng 17% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 5.700 lượt; doanh thu ước đạt 322 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ…

NMLD Dung Quất, nơi đóng góp quan trọng cho ngân sách của Quảng Ngãi.

Với các kết quả nêu trên của kinh tế Quảng Ngãi trong tháng đầu năm, là 1 sự khởi đầu đầy hứa hẹn cho Quảng Ngãi để gặt hái thành công trong năm nay 2026.