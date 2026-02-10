Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Cận cảnh bức tranh bằng ngọc hơn 10 tấn, giá gần 4 tỷ đồng
Bức tranh điêu khắc từ đá ngọc Olic nguyên khối nặng hơn 10 tấn, được rao bán 3,8 tỷ đồng khiến nhiều du khách trầm trồ.
Hoa đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.
Với vẻ đẹp hiếm có và tuổi đời trên dưới 100 năm, cây mai vàng đang được chủ nhân rao bán với giá 3,7 tỷ đồng.
Toàn bộ thân, cành, ngọn của cây mai đều phát triển hoàn toàn tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết cắt, uốn nắn hay can thiệp trong suốt quá trình sinh trưởng.
Sát ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở (phường Hoàng Mai, Hà Nội) nhộn nhịp với tiếng máy khí oxy xen lẫn tiếng mua bán cá chép đỏ của tiểu thương.
Từ cậu bé nhặt rác đến tỷ phú, hành trình của Phương Uy là minh chứng cho triết lý kinh doanh đặt con người làm nền tảng phát triển lâu dài.
Trước sức ép cạnh tranh, chợ truyền thống không bị thay thế mà chủ động thích nghi, giữ vai trò như điểm giao thoa giữa tiện lợi số và trải nghiệm văn hoá.
Người vừa trúng độc đắc Vietlott hơn 257 tỷ đồng tiết lộ thói quen mua vé số tại nhiều điểm khác nhau.
Những chậu quất mini tạo dáng bonsai bắt mắt giá chỉ vài trăm nghìn đồng đang trở thành thú chơi được nhiều người săn đón dịp Tết Bính Ngọ 2026.
Gần 23 tháng Chạp, “thủ phủ cá chép đỏ” ở Phú Thọ, Ninh Bình, Đồng Nai bước vào thời điểm nhộn nhịp nhất trong năm.
Những ngày gần Tết Nguyên đán, quýt sim được nhiều tiểu thương thi nhau ‘xả’ với giá rẻ chỉ từ hơn 10.000 đồng/kg.
Năm nhuận cùng biến thời tiết bất thường khiến nhiều vườn đào ở Ninh Bình, Nghệ An nở hoa sớm, chủ vườn "đứng ngồi không yên" vì lo mất trắng.
Giá hàng hóa giáp Tết đẩy CPI tháng đầu năm mới 2026 tăng nhẹ 0,05% so với tháng trước.
Hàng trăm gốc đào thất thốn tại Nhật Tân được đưa vào phòng điều hòa, canh nhiệt độ ngày đêm để hoa nở đúng dịp Tết.
Để có một chậu đào đông đỏ tầm trung, người chơi phải chi từ 3 - 20 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.
Hội chợ Mùa xuân 2026 tại Hà Nội trở thành điểm kết nối cung cầu, tạo cơ hội gia tăng giá trị và sức cạnh tranh cho hàng Việt nội địa.
Dù có tên gọi và vẻ ngoài ngượng ngùng nhưng ốc bướm vẫn được nhiều thực khách lùng mua bởi vị giòn dai và tỏa mùi thơm tự nhiên rất riêng.
Theo quy định, tiền thưởng Tết được xác định là khoản thu nhập phải chịu thuế thu nhập cá nhân.
Thời điểm này, nho cảnh ở Khánh Hòa đang vào mùa thu hoạch, có chậu sai trĩu quả, tạo dáng đẹp giá bán lên tới 3,5 triệu đồng/chậu.
Sau thương vụ sáp nhập xAI vào SpaceX, Elon Musk đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử sở hữu khối tài sản trị giá 800 tỷ USD.
Bên cạnh bán trực tiếp, nhiều tiểu thương tại chợ Tết Phú Thọ đã tận dụng công nghệ để giới thiệu, chốt đơn bán đào, nâng cao hiệu quả kinh doanh.