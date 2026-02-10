Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Hoa đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

Khánh Hoài
a1.jpg
Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, dọc hai bên đường chân đèo, khu vực ngã ba Quốc lộ 4D (xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai), người dân địa phương bày bán đào đá vô cùng nhộn nhịp.
a2.jpg
Thời tiết lạnh có lúc xuống 9 độ C, kèm mưa phùn nhưng những người dân địa phương là đồng bào Mông, Dao vẫn kiên nhẫn chờ khách mua đào để lấy tiền sắm sửa Tết.
a3.jpg
Theo ghi nhận của phóng viên, giá bán mỗi cành đào tại khu vực này từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi cành. Nếu là những cành đào đẹp, rêu phong, nhiều nụ thì giá có thể lên tới 3-7 triệu đồng/cành.
a4.jpg
Những cành đào được bày bán đều bung nụ, màu sắc hoa tươi tắn, chờ khách “rinh” về chơi Tết.
a5.jpg
Một người bán cho biết, đào ở đây sinh trưởng trên núi đá bao phủ mây mù quanh năm, có thân cành xù xì, phủ rêu, cổ kính nên khiến nhiều du khách và người chơi đào ưa chuộng.
a6.jpg
Những cành đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai.
a7.jpg
Đào đá giữa mây núi Sa Pa theo chân bà con vùng cao xuống chợ Tết.
a8.jpg
Khung cảnh chợ đào nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D.
a9.jpg
a10.jpg
Quốc lộ 4D thi thoảng ùn ứ vì du khách, người chơi đào ở miền xuôi ghé chợ mua ngắm hoa đào đá Sa Pa.
#đào đá Sa Pa #Tết Nguyên đán 2026 #chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai

Đọc nhiều nhất

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Nhộn nhịp chợ đào đá Sa Pa

Hoa đào đá Sa Pa phủ rêu xanh bày bán nhộn nhịp trên Quốc lộ 4D, mang sắc xuân về chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai những ngày cận Tết Nguyên đán 2026.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới