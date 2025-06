Nhìn 2 điểm này biết ngay người có số giàu, hậu vận viên mãn

Triết gia Tây Ban Nha Gracián từng nói: May mắn hay không là do tư tưởng và hành động của con người quyết định.

Nhiều người coi vận may là ân huệ từ Ông trời, không thể thay đổi bởi ý chí cá nhân. Khi qua tuổi trung niên, người ta dần hiểu rằng: cái gọi là vận may không phải tự nhiên mà có. Mỗi may mắn đều là sự đáp trả nhẹ nhàng cho những nỗ lực trong quá khứ, đều do chính bản thân rèn luyện mà thành.