Đàn ông tuổi 25–50 cần dưỡng kỹ 3 điều để hậu vận phất lên

Triết gia Tây Ban Nha Gracián từng nói: May mắn hay không là do tư tưởng và hành động của con người quyết định.

Nhiều người coi vận may là ân huệ từ Ông trời, không thể thay đổi bởi ý chí cá nhân. Khi qua tuổi trung niên, người ta dần hiểu rằng: cái gọi là vận may không phải tự nhiên mà có. Mỗi may mắn đều là sự đáp trả nhẹ nhàng cho những nỗ lực trong quá khứ, đều do chính bản thân rèn luyện mà thành.

01. Tin vào sự tử tế

Trong bộ phim có tên "Chiến binh bay Trung Quốc", nhân viên giao đồ ăn Lý An Toàn cùng vợ và con gái lên Bắc Kinh lập nghiệp.

Con gái của họ được phát hiện mắc bệnh tim bẩm sinh, cần đến vài trăm nghìn để phẫu thuật, trong khi tiền tiết kiệm chỉ có năm mươi nghìn. Để kiếm đủ tiền phẫu thuật, vợ anh phải vào Quảng Châu làm việc ở tiệm massage chân.

Lý An Toàn một mình nuôi con ở Bắc Kinh, ban ngày giao đồ ăn, ban đêm chạy dịch vụ lái xe thay. Dù cuộc sống đầy khó khăn, Lý An Toàn là người rất tốt bụng, nhiệt tình. Khi nhận đồ, thấy cửa hàng dùng nguyên liệu kém chất lượng, anh yêu cầu phải làm lại mới chịu giao hàng; Gặp đồng nghiệp bị bắt nạt, anh cũng sẵn sàng ra tay giúp đỡ; Thấy cặp vợ chồng cãi nhau trên đường, anh liền đến can ngăn... Người tốt chắc chắn sẽ được báo đáp, may mắn của Lý An Toàn đến trong một lần đi giao đồ ăn.

Lúc đó, anh gặp một bé trai 6 tuổi treo mình ngoài cửa sổ, tính mạng nguy kịch. Anh không chút do dự, bất chấp nguy hiểm cứu cháu bé thành công. Câu chuyện của Lý An Toàn được truyền thông đưa tin, mọi người đã quyên góp đủ tiền phẫu thuật cho con gái anh.

Trong "Thủy Mộc Ngôn" có câu: "Dù cao quý hay nghèo hèn, lòng tốt là gốc rễ của con người, dù không mong báo đáp, nhưng báo đáp sẽ đến bất ngờ." Mọi việc đều có nhân quả, người tốt sẽ không gặp vận xui quá lớn.

Giai đoạn sau của đời người, hãy nuôi dưỡng tấm lòng thiện lương, làm điều tốt, đừng hỏi trước tương lai ra sao.

02. Nuôi dưỡng hạnh phúc

Một thời gian trước, tôi đã xem lại bộ phim truyền hình "Lấy danh nghĩa người nhà".

Trong phim, nhân vật Trần Đình vì đi chơi bài mà khóa hai đứa trẻ ở nhà. Con trai Lăng Hiên cho em gái ăn quả óc chó thì xảy ra sự cố, em gái bị nghẹn và không kịp đi cấp cứu dẫn đến tử vong.

Trần Đình muốn trốn tránh trách nhiệm, nhẫn tâm bỏ rơi con trai Lăng Hiên, từ đó không quan tâm chăm sóc cậu bé nữa. Khi đến tuổi trung niên, cô đơn bơ vơ, cô muốn tìm đến con trai nhưng làm sao con có thể chấp nhận mình. Lúc đó, cô mới thật sự hiểu rằng sự cô đơn bơ vơ hiện tại chính là quả báo do mình gieo từ trước, đó chỉ là hình phạt của thời gian dành cho cô.

Mỗi gia đình đều có nhân quả, mọi sự lạnh nhạt, bạc bẽo đều sẽ trở thành nỗi đau của bản thân trong tương lai. Nửa đời trước bạn xây dựng gia đình ra sao, nửa đời sau gia đình sẽ đáp trả lại bạn như thế.

Khi đến tuổi trung niên, biết cách vun đắp tình thân chính là đang tu dưỡng hạnh phúc.

Doanh nhân Kris và vợ kết hôn chưa lâu đã có con. Vì thương vợ chăm con vất vả, anh gần như từ bỏ hết các thú vui giải trí, dành hết thời gian rảnh để phụ giúp chăm con. Để cho vợ con cuộc sống tốt hơn, Kris bắt đầu làm việc cật lực, nghĩ mọi cách kiếm tiền.

Điều khiến anh cảm động là dù anh làm gì, vợ cũng luôn ủng hộ vô điều kiện: "Sợ gì, không sao cả!" Hai đứa con trai cũng luôn mang lại cho anh niềm vui và sự an ủi lớn nhất khi anh vất vả mưu sinh.

Dần dần, sự nghiệp của Kris ngày càng phát triển, cuộc sống gia đình cũng ngày càng tốt đẹp.

Thế giới này là một vòng tròn, những nỗ lực tận tâm, tình yêu chu đáo cuối cùng sẽ quay trở lại với bạn. Khi cả gia đình đồng lòng, chung sức, không chỉ của cải vật chất tăng lên mà vận may cũng sẽ đến đúng lúc.Nửa đời sau, nếu biết trân trọng và vun đắp gia đình, chính là đang tích lũy vận may.

03. Rèn sức khỏe

Trước đây tôi từng đọc một câu nói: muốn thay đổi vận mệnh, trước hết phải dưỡng tốt thân thể. Nếu một người sức khỏe kém, hôm nay đau chỗ này, ngày mai tê chỗ kia, muốn làm việc gì cũng không có sức, thì làm sao có thể gặp được vận may?

Khi bước vào tuổi trung niên, no đủ không lo nghĩ đã là điều may mắn, không bệnh không đau chính là phúc đức. Làm thế nào để tu dưỡng sức khỏe? Tôi có hai chữ muốn gửi đến mọi người:

Chữ thứ nhất: ĐỘNG

Nhà văn Phùng Đường thẳng thắn nói rằng, vận động đã mang lại cho ông sức khỏe, đồng thời tạo nên một cuộc sống an nhàn mà vui vẻ ở tuổi trung niên. Theo năm tháng, cộng thêm việc ngồi viết nhiều giờ liền, Phùng Đường dần cảm thấy nhiều chỗ trong cơ thể không thoải mái.

Vì vậy, ông bắt đầu bước lên đường chạy và duy trì thói quen chạy bộ suốt mười năm liền. Ông thường dậy rất sớm để chạy, cho đến khi hơi ấm tỏa ra, mồ hôi nhễ nhại mới dừng lại. Nhờ vậy, thể trạng của ông ngày càng tốt lên, dù mùa đông giá rét, dịch bệnh hoành hành, ông cũng rất hiếm khi ốm.

Chữ thứ hai: DƯỠNG

Sức khỏe tốt là do chăm sóc mà thành. Chăm sóc thế nào? Hãy từ bỏ tám thói quen xấu sau đây:

Không thức khuya

Không ăn quá mặn

Không ăn quá no

Không hút thuốc

Không uống rượu

Không làm việc quá sức

Không ngồi lâu

Không nóng giận

Không ưu sầu

Đối với nhiều người trung niên, bệnh cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu luôn rình rập, nếu không kiểm soát, sức khỏe sẽ sớm suy yếu.

Sau tuổi trung niên, dưỡng tốt sức khỏe là việc quan trọng nhất của chúng ta. Đặt sức khỏe lên hàng đầu, một người có thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào thì vận may sẽ không tệ.

Tuổi trung niên là một cánh cửa, phân chia cuộc đời thành hai giai đoạn. Nửa đời trước, chúng ta tin rằng "mệnh do ta chứ không do trời"; khi tuổi tác ngày càng cao, ta bắt đầu tin vào câu "vận may là do tu dưỡng mà có."

Trên đời này, không có vận may nào đến vô cớ, cũng không có vận rủi nào đến vô cớ. Mỗi một vận may đến là lãi suất tích góp từ những nỗ lực trước kia của bạn, mỗi một vận rủi đến là sự bù đắp trả giá cho những điều đã qua.