Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc đầy mê hoặc của Suni Hạ Linh - Chi Pu

Giải trí

Nhan sắc đầy mê hoặc của Suni Hạ Linh - Chi Pu

Đều ca hát ở Trung Quốc, Suni Hạ Linh - Chi Pu quyến rũ, trẻ trung không kém cạnh nhau.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, phía Suni Hạ Linh khẳng định, nữ ca sĩ không đi hát hội chợ. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Theo Harper’s Bazaar Việt Nam, phía Suni Hạ Linh khẳng định, nữ ca sĩ không đi hát hội chợ. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh là một trong các ca sĩ chính thức góp mặt tại Ant International Music Festival 2025 ở Trung Quốc - một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ Trung Quốc và quốc tế. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh là một trong các ca sĩ chính thức góp mặt tại Ant International Music Festival 2025 ở Trung Quốc - một chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ đến từ Trung Quốc và quốc tế. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh sinh năm 1990, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng dáng vóc thon gọn, cân đối. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh sinh năm 1990, sở hữu gương mặt xinh đẹp cùng dáng vóc thon gọn, cân đối. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Nữ ca sĩ khoe nhan sắc gợi cảm với mốt lộ nội y. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Nữ ca sĩ khoe nhan sắc gợi cảm với mốt lộ nội y. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh "đốn tim" fan nhờ vẻ ngoài ngọt ngào khi mặc cổ trang. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Suni Hạ Linh "đốn tim" fan nhờ vẻ ngoài ngọt ngào khi mặc cổ trang. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ để tóc tém cá tính. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ để tóc tém cá tính. Ảnh: Instagram Suni Hạ Linh.
Trước Suni Hạ Linh, Chi Pu ca hát ở Trung Quốc. Nếu như Hạ Linh tham gia Đạp gió 2024, Chi Pu góp mặt trong chương trình này mùa giải 2023. Ảnh: FB Chi Pu.
Trước Suni Hạ Linh, Chi Pu ca hát ở Trung Quốc. Nếu như Hạ Linh tham gia Đạp gió 2024, Chi Pu góp mặt trong chương trình này mùa giải 2023. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu kém Suni Hạ Linh 3 tuổi, sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng phong cách thời trang đa dạng, tinh tế. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu kém Suni Hạ Linh 3 tuổi, sở hữu nhan sắc quyến rũ cùng phong cách thời trang đa dạng, tinh tế. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu đầu tư váy áo, phụ kiện hàng hiệu. Nhiều người đánh giá nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân ăn mặc thời thượng nhất nhì Vbiz. Ảnh: FB Chi Pu.
Chi Pu đầu tư váy áo, phụ kiện hàng hiệu. Nhiều người đánh giá nữ diễn viên là một trong những mỹ nhân ăn mặc thời thượng nhất nhì Vbiz. Ảnh: FB Chi Pu.
Biến hoá liên tục, Chi Pu luôn gây ấn tượng khi xuất hiện. Ảnh: FB Chi Pu.
Biến hoá liên tục, Chi Pu luôn gây ấn tượng khi xuất hiện. Ảnh: FB Chi Pu.
Giọng ca sinh năm 1993 khoe thân hình săn chắc, gợi cảm với bikini. Ảnh: FB Chi Pu.
Giọng ca sinh năm 1993 khoe thân hình săn chắc, gợi cảm với bikini. Ảnh: FB Chi Pu.
Tuổi 32, Chi Pu kiếm bội tiền nhờ ca hát, kinh doanh. Nhờ thu nhập "khủng", cô có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Ảnh: FB Chi Pu.
Tuổi 32, Chi Pu kiếm bội tiền nhờ ca hát, kinh doanh. Nhờ thu nhập "khủng", cô có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Ảnh: FB Chi Pu.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Suni Hạ Linh #Chi Pu #ca sĩ Suni Hạ Linh #ca sĩ Chi Pu #Đạp gió

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT