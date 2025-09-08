Hà Nội

Xã hội

Nguyên nhân ban đầu vụ nổ lớn tại nhà trọ ở Bắc Ninh, 2 người tử vong

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ nổ do vợ chồng anh L. tự chế pháo trong phòng trọ, dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng làm cả 2 tử vong.

Gia Đạt

Khoảng 2h50 ngày 8/9, Công an phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo của người dân về vụ nổ lớn xảy ra tại phòng trọ số 55, tầng 4, nhà trọ Tuấn Hanh, thuộc tổ dân phố My Điền 2, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

ad-09581794.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an phường Nếnh khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp chữa cháy, bảo vệ hiện trường và báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh. Qua xác minh, danh tính hai nạn nhân tử vong được xác định là anh H.M.L (SN 2000) và vợ là chị L.T.B.D (SN 2004), cùng trú tại thôn Trại Mới, xã Đồng Kỳ, tỉnh Bắc Ninh. Cặp vợ chồng này thuê trọ tại nhà trọ Tuấn Hanh từ năm 2020 và đã đăng ký tạm trú theo quy định.

Theo kết quả điều tra bước đầu, nguyên nhân vụ nổ do vợ chồng anh L. tự chế pháo trong phòng trọ, dẫn đến vụ nổ nghiêm trọng. Công an phường Nếnh phối hợp với các phòng nghiệp vụ gồm PC01, PC07, PC09 Công an tỉnh Bắc Ninh và Viện kiểm sát Nhân dân khu vực 2 khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.

Được biết, nhà trọ Tuấn Hanh có 4 tầng, 64 phòng trọ, hơn 100 người thuê trọ, chủ yếu là công nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộc địa bàn phường Nếnh. Nơi xảy ra vụ nổ là phòng trọ ở tầng 4.

>>> Xem thêm video: Cháy nhà trong ngõ, 3 người tử vong

Nguồn: ĐTHĐT.
