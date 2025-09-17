Hà Nội

Người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền qua tin nhắn giả mạo con gái

Xã hội

Người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền qua tin nhắn giả mạo con gái

Do tin tưởng đó là con gái, bà K đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo.

Gia Đạt
