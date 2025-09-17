Người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền qua tin nhắn giả mạo con gái

Do tin tưởng đó là con gái, bà K đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo.