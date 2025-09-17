Người phụ nữ Hà Nội bị lừa tiền qua tin nhắn giả mạo con gái

Gia Đạt
Do tin tưởng đó là con gái, bà K đã chuyển 16 triệu đồng vào tài khoản do người này cung cấp. Sau đó, bà phát hiện ra tài khoản trên là giả mạo.
Một phần diễn biến đã được camera hành trình của ô tô đỗ gần đó ghi lại.
Pin iPhone yếu không còn là nỗi lo nếu bạn biết 10 mẹo cài đặt sau. Chỉ vài thao tác đơn giản, chiếc iPhone của bạn sẽ hoạt động bền bỉ suốt cả ngày.
KG Mobility đã tham gia phân khúc bán tải, hãng cho biết sẽ phát triển Musso thành một thương hiệu con chuyên bán tải chạy điện, hybrid và động cơ đốt trong.
Diện trang phục truyền thống Thái Lan, nàng mẫu Túc Anh Hoa hóa thân thành "quý cô đẹt-ti-ni" trong chuyến du lịch xứ Chùa Vàng mới đây.
Trên trang cá nhân, "hot girl trứng rán" Trần Thanh Tâm mới đây đã khoe loạt khoảnh khắc tranh thủ tận hưởng kỳ nghỉ trước khi bước vào những tháng ngày ở cữ.
Hà Tâm Như - đại diện Việt Nam ở Miss International Queen 2025 diện váy trắng cúp ngực khoe nhan sắc gợi cảm, dịu dàng.
Hệ thống vũ khí laser của Trung Quốc gần đây xuất hiện hoành tráng trong lễ duyệt binh hôm 3/9. Khách hàng đầu tiên là quân đội Ả Rập Xê-Út.
Mẫu xe Jaecoo J5 của Trung Quốc gây chú ý với diện mạo tựa như Range Rover, chiều rộng vượt trội và dàn treo sau liên kết đa điểm ít thấy trong nhóm SUV hạng B.
Những ngày này, khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) trở nên lãng mạn và thơ mộng hơn bao giờ hết, thu hút đông đảo người dân và đặc biệt là giới trẻ đến check-in.
Thác Iguazu, nằm giữa biên giới Brazil và Argentina, là một trong những kỳ quan thiên nhiên hùng vĩ nhất thế giới, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm.
Phân bố ở khu vực Trung, Nam Mỹ và Caribbean, cự đà xanh (Iguana iguana) là một loài bò sát vừa có ngoại hình độc đáo vừa sở hữu nhiều đặc điểm sinh học thú vị.
Nano Banana là mô hình tạo và chỉnh sửa hình ảnh mới nhất sử dụng AI của Google DeepMind đang tạo trend trên mạng xã hội.
Tử vi dự đoán, bước sang tháng 8 âm lịch, 3 con giáp này sẽ như “hóa rồng hóa phượng', công việc khởi sắc, tài lộc dồi dào, tình duyên viên mãn.
Bất ngờ viral khắp mạng xã hội khi chủ đề về bác sĩ nội trú được quan tâm, nữ bác sĩ Khổng Hạnh Nguyên mới đây đã có những dòng chia sẻ trên trang cá nhân.
Á hậu Đinh Y Quyên có một người em trai là Á vương 2 cuộc thi Mr World Vietnam 2024 Đinh Ta Bi.
Khoai tây đắt nhất thế giới trồng tại Pháp, nổi tiếng với phương pháp canh tác độc đáo và hương vị đặc biệt.
Bước qua tuổi 16, bé Chip - con gái nam diễn viên Mạnh Trường được nhận xét sở hữu nhan sắc xinh xắn, là "ứng cử viên" hoa hậu trong tương lai.
Những bức ảnh được trang Bored Panda tiếp tục đăng tải dưới đây hé lộ nhiều câu chuyện lịch sử có thể bạn chưa biết.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ có thể đưa ra phán đoán nhanh chóng, tiền đồ rộng mở và có mức thu nhập khá tốt.
Một nhà vệ sinh công cộng tại điểm du lịch nổi tiếng ở Cam Túc, Trung Quốc bất ngờ gây sốt mạng nhờ thiết kế độc đáo, mang vẻ đẹp huyền bí.
Trong lúc đi dạo cùng bố mẹ, Ryan Linehan (Anh) tình cờ nhìn thấy sinh vật bí ẩn ở sông Thames. Sinh vật này trồi lên mặt nước rồi lặn xuống gây nhiều tò mò.