Sống đạo

Người nhỏ nhen hầu hết đều xuất thân từ 4 kiểu gia đình này

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người thích cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt. Họ luôn vướng vào những chuyện nhỏ nhặt và khó hòa hợp với mọi người.

Theo Thương Hiệu và Pháp Luật

Trên thực tế, một người có nhỏ nhen hay không đều liên quan mật thiết đến môi trường phát triển của người đó. Trẻ em thích soi mói khi lớn lên thường xuất thân từ bốn kiểu gia đình sau đây.

Một gia đình thích lợi dụng

Trong một số gia đình, cha mẹ luôn thích lợi dụng người khác.

Khi đi mua sắm ở siêu thị, thường lén lấy thêm một số quà; khi ăn tối với bạn bè, luôn tìm cách để người khác trả tiền. Trẻ em lớn lên trong môi trường gia đình như vậy sẽ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và sẽ nghĩ rằng lợi dụng người khác là điều bình thường.

Ngày xửa ngày xưa, có một đứa trẻ luôn cãi nhau với bạn cùng lớp về những chuyện nhỏ nhặt ở trường.

Ví dụ, sau khi mượn đồ dùng học tập của bạn cùng lớp, em lại ngại trả lại sau khi sử dụng; khi làm bài tập cùng bạn cùng lớp, em luôn muốn làm ít việc hơn. Sau này tôi mới biết bố mẹ anh ấy là kiểu người thích lợi dụng người khác và thường nói về chuyện lợi dụng người khác ở nhà.

Cha mẹ nên làm gương tốt và thiết lập những giá trị đúng đắn. Trong cuộc sống hàng ngày, họ nên trung thực và đáng tin cậy, không tham lam những lợi ích nhỏ nhặt.

Đồng thời, chúng ta nên giáo dục trẻ em biết chia sẻ và cho đi, giúp trẻ hiểu rằng chỉ bằng cách đối xử chân thành với người khác, trẻ mới có thể giành được sự tôn trọng và tình bạn của người khác.

Những gia đình quá tiết kiệm

Một số gia đình quá tiết kiệm đến mức keo kiệt.

Khi một đứa trẻ muốn mua một cuốn sách mà mình thích, bố mẹ sẽ từ chối vì họ cho rằng đó là một sự lãng phí tiền bạc; khi một đứa trẻ muốn tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức, bố mẹ sẽ không cho đi vì chi phí. Trong môi trường quá tiết kiệm này, trẻ em sẽ trở nên rất nhạy cảm với tiền bạc và vật chất, và có thể trở nên keo kiệt với những khoản tiền nhỏ khi lớn lên.

Có một cô gái có hoàn cảnh gia đình không tệ, nhưng bố mẹ cô lại rất tiết kiệm. Mỗi lần cô bé xin tiền bố mẹ để mua đồ dùng học tập, họ lại cãi nhau dữ dội. Khi lớn lên, cô trở nên rất keo kiệt và luôn ngại trả tiền khi đi ăn với bạn bè.

Cha mẹ nên cân bằng giữa tính tiết kiệm và sắp xếp hợp lý các khoản chi tiêu trong gia đình đồng thời đảm bảo chất lượng cuộc sống cơ bản.

Đồng thời, trẻ em cần hiểu rằng tiền được sử dụng để đáp ứng nhu cầu cuộc sống và nhận ra giá trị cuộc sống, chứ không phải để tiết kiệm một cách mù quáng.

Bạn có thể cho con một ít tiền tiêu vặt để chúng học cách quản lý tiền đúng cách.

Một gia đình hay cãi vã

Trong một gia đình, cha mẹ thường xuyên cãi vã và làm ầm ĩ vì những chuyện nhỏ nhặt.

Nếu trẻ em sống trong môi trường như vậy trong thời gian dài, chúng sẽ trở nên bất ổn về mặt cảm xúc và có xu hướng quan tâm đến các chi tiết. Họ tin rằng vấn đề chỉ có thể được giải quyết thông qua tính toán và lập luận.

Ví dụ, cha mẹ của một đứa trẻ thường cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt ở nhà, và đứa trẻ luôn có xung đột với bạn cùng lớp ở trường. Chỉ cần bạn cùng lớp làm điều gì đó khiến cậu không vui, cậu sẽ cãi nhau hoặc thậm chí đánh nhau với họ.

Cha mẹ nên cố gắng tránh cãi vã trước mặt con cái và tạo ra bầu không khí gia đình hòa thuận, ấm áp. Nếu có xung đột giữa vợ và chồng, họ nên giao tiếp một cách bình tĩnh và giải quyết vấn đề một cách hòa bình. Đồng thời, trẻ em cần được dạy cách kiểm soát cảm xúc và giải quyết vấn đề một cách lý trí.

Thiếu sự quan tâm của gia đình

Một số bậc cha mẹ hiếm khi quan tâm đến nhu cầu bên trong của con cái vì công việc bận rộn và những lý do khác. Trẻ em thiếu cảm giác an toàn khi lớn lên và sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của cha mẹ bằng cách quan tâm đến những vấn đề tầm thường.

Có một cậu bé có bố mẹ đi làm xa nhà quanh năm và cậu sống với ông bà. Cậu ấy luôn tranh cãi với các bạn cùng lớp về những chuyện nhỏ nhặt ở trường, và cả giáo viên lẫn bạn cùng lớp đều không thích cậu ấy. Thực ra, cậu bé khao khát tình yêu thương của cha mẹ nhưng không có được, nên cậu dùng cách này để thể hiện sự bất mãn của mình.

Cha mẹ nên quan tâm nhiều hơn đến thế giới nội tâm của con cái và dành thời gian đồng hành cùng con.

Bạn có thể chơi trò chơi và trò chuyện với con để hiểu suy nghĩ và cảm xúc của con. Hãy để con cảm nhận được tình yêu thương và sự chăm sóc của cha mẹ, từ đó xây dựng cảm giác an toàn.

Gia đình là lớp học đầu tiên cho sự trưởng thành của trẻ và cha mẹ là những người thầy đầu tiên của trẻ.

Để trẻ em phát triển khỏe mạnh, chúng ta phải cố gắng tạo ra một môi trường gia đình tốt và tránh để trẻ em hình thành thói quen nhỏ nhen.

Hãy để trẻ học cách bao dung và cởi mở, đối mặt với cuộc sống bằng thái độ tích cực và lạc quan.

