Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
iOS 26 bổ sung tính năng chặn tin nhắn lừa đảo cực hiệu quả

Số hóa

iOS 26 bổ sung tính năng chặn tin nhắn lừa đảo cực hiệu quả

Apple âm thầm triển khai bộ lọc tin nhắn “Không xác định” trên iOS 26, giúp người dùng iPhone tránh hàng triệu tin nhắn lừa đảo mỗi ngày.

Thiên Trang (TH)
Apple đã bổ sung tính năng lọc tin nhắn lừa đảo trên iOS 26 để bảo vệ người dùng iPhone.
Apple đã bổ sung tính năng lọc tin nhắn lừa đảo trên iOS 26 để bảo vệ người dùng iPhone.
Tính năng này tự động chuyển tin nhắn nghi ngờ vào thư mục “Thư rác” trong ứng dụng Messages.
Tính năng này tự động chuyển tin nhắn nghi ngờ vào thư mục “Thư rác” trong ứng dụng Messages.
Người dùng sẽ không nhận thông báo, không thể trả lời hay nhấp vào liên kết độc hại.
Người dùng sẽ không nhận thông báo, không thể trả lời hay nhấp vào liên kết độc hại.
Tính năng được bật mặc định trên iPhone chạy iOS 26, nhưng nên kiểm tra lại trong phần Cài đặt.
Tính năng được bật mặc định trên iPhone chạy iOS 26, nhưng nên kiểm tra lại trong phần Cài đặt.
Nếu tin nhắn quan trọng bị lọc nhầm, người dùng có thể khôi phục dễ dàng từ thư mục Thư rác.
Nếu tin nhắn quan trọng bị lọc nhầm, người dùng có thể khôi phục dễ dàng từ thư mục Thư rác.
FBI cảnh báo các tin nhắn giả mạo đang lan rộng với nội dung đánh lừa người dùng.
FBI cảnh báo các tin nhắn giả mạo đang lan rộng với nội dung đánh lừa người dùng.
Báo cáo của Wall Street Journal cho thấy SMS phishing đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD chỉ trong năm qua.
Báo cáo của Wall Street Journal cho thấy SMS phishing đã gây thiệt hại hơn 1 tỉ USD chỉ trong năm qua.
Bộ lọc mới giúp chặn hàng triệu tin nhắn mỗi ngày, giảm thiểu rủi ro lừa đảo hiệu quả.
Bộ lọc mới giúp chặn hàng triệu tin nhắn mỗi ngày, giảm thiểu rủi ro lừa đảo hiệu quả.
Mời quý độc giả xem thêm video: Công cụ quét mống mắt để xác minh là con người | VTV24
Thiên Trang (TH)
#iOS 26 #chặn tin nhắn #lừa đảo #Apple #bảo mật #tin nhắn giả

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT