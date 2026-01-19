Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
'Người đẹp' Trang Pháp gây bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Cộng đồng trẻ

'Người đẹp' Trang Pháp gây bất ngờ với mái tóc ngắn cá tính

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Trang Pháp khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi “lột xác” với mái tóc ngắn nhuộm tông hồng nhạt đầy cá tính.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Trang Pháp lựa chọn kiểu tóc bob ngắn ôm gọn gương mặt, phần mái thưa nhẹ giúp tôn lên các đường nét thanh tú.
Trong những khung hình được chia sẻ, Trang Pháp lựa chọn kiểu tóc bob ngắn ôm gọn gương mặt, phần mái thưa nhẹ giúp tôn lên các đường nét thanh tú.
Màu tóc hồng pastel kết hợp ánh sáng tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa nổi loạn, mang hơi hướng thời trang quốc tế.
Màu tóc hồng pastel kết hợp ánh sáng tạo cảm giác vừa ngọt ngào vừa nổi loạn, mang hơi hướng thời trang quốc tế.
Gương mặt nhỏ, làn da mịn màng cùng ánh nhìn sắc sảo giúp nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối, được nhiều khán giả nhận xét “đẹp như búp bê sống”.
Gương mặt nhỏ, làn da mịn màng cùng ánh nhìn sắc sảo giúp nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối, được nhiều khán giả nhận xét “đẹp như búp bê sống”.
Trang Pháp xuất hiện với trang phục dáng ôm, tông màu trung tính, khoe khéo vóc dáng thon gọn và bờ vai thanh mảnh.
Trang Pháp xuất hiện với trang phục dáng ôm, tông màu trung tính, khoe khéo vóc dáng thon gọn và bờ vai thanh mảnh.
Phong cách trang điểm hiện đại, nhấn vào đôi mắt và bờ môi căng mọng càng làm nổi bật thần thái tự tin, trưởng thành.
Phong cách trang điểm hiện đại, nhấn vào đôi mắt và bờ môi căng mọng càng làm nổi bật thần thái tự tin, trưởng thành.
Mái tóc ngắn không chỉ tạo sự mới mẻ mà còn giúp Trang Pháp thể hiện rõ cá tính nghệ sĩ độc lập, dám thử nghiệm và làm mới bản thân.
Mái tóc ngắn không chỉ tạo sự mới mẻ mà còn giúp Trang Pháp thể hiện rõ cá tính nghệ sĩ độc lập, dám thử nghiệm và làm mới bản thân.
Diện mạo mới mang đến hình ảnh hiện đại, sắc sảo, đánh dấu bước chuyển mình thú vị của nữ nghệ sĩ sau giai đoạn sự nghiệp thăng hoa.
Diện mạo mới mang đến hình ảnh hiện đại, sắc sảo, đánh dấu bước chuyển mình thú vị của nữ nghệ sĩ sau giai đoạn sự nghiệp thăng hoa.
Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.
Trang Pháp tên thật là Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1989 tại Hà Nội. Cô là nghệ sĩ đa năng của showbiz Việt với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc.
Sau hơn 10 năm hoạt động bền bỉ, sự nghiệp của Trang Pháp thực sự bùng nổ khi cô giành ngôi vị Quán quân – Trưởng nhóm thành đoàn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vị thế khi được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại Giải Cống hiến.
Sau hơn 10 năm hoạt động bền bỉ, sự nghiệp của Trang Pháp thực sự bùng nổ khi cô giành ngôi vị Quán quân – Trưởng nhóm thành đoàn tại chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023. Đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ tiếp tục khẳng định vị thế khi được vinh danh Nữ ca sĩ của năm tại Giải Cống hiến.
Bên cạnh hoạt động solo, Trang Pháp còn là “mảnh ghép” đầu tiên, giữ vai trò định hướng âm nhạc cho nhóm nhạc nữ LUNAS, quy tụ những gương mặt nổi bật như Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh. Dấu ấn của cô thể hiện rõ qua phong cách âm nhạc hiện đại, tư duy sản xuất chỉn chu và khả năng làm chủ sân khấu.
Bên cạnh hoạt động solo, Trang Pháp còn là “mảnh ghép” đầu tiên, giữ vai trò định hướng âm nhạc cho nhóm nhạc nữ LUNAS, quy tụ những gương mặt nổi bật như Huyền Baby, Ninh Dương Lan Ngọc, Diệp Lâm Anh và Khổng Tú Quỳnh. Dấu ấn của cô thể hiện rõ qua phong cách âm nhạc hiện đại, tư duy sản xuất chỉn chu và khả năng làm chủ sân khấu.
Thiên Anh
#Trang Pháp #Mái tóc ngắn cá tính #Thay đổi phong cách #Ảnh mới #Nhuộm tóc hồng nhạt #mái tóc ngắn

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT