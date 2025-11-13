Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc gây thương nhớ của Phạm Nguyễn Lan Thy Trong MV "Mục Hạ Vô Nhân"

Giải trí

Nhan sắc gây thương nhớ của Phạm Nguyễn Lan Thy Trong MV "Mục Hạ Vô Nhân"

Xuất hiện với vai trò nữ chính trong MV "Mục Hạ Vô Nhân", Phạm Nguyễn Lan Thy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi nhan sắc Á Đông.

Thiên Anh
MV "Mục Hạ Vô Nhân" không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc và cảnh quay ma mị mà còn là sự xuất hiện của Phạm Nguyễn Lan Thy. Cô hóa thân thành một nhân vật bí ẩn, nổi bật giữa khung cảnh cổ kính và đậm chất điện ảnh.
MV "Mục Hạ Vô Nhân" không chỉ gây ấn tượng bởi âm nhạc và cảnh quay ma mị mà còn là sự xuất hiện của Phạm Nguyễn Lan Thy. Cô hóa thân thành một nhân vật bí ẩn, nổi bật giữa khung cảnh cổ kính và đậm chất điện ảnh.
Trong MV, Lan Thy xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, mang nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
Trong MV, Lan Thy xuất hiện với trang phục lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống, mang nét đẹp vừa cổ điển vừa hiện đại.
Lan Thy diện một chiếc áo dài màu mận chín, phối cùng quần lụa màu trắng. Chiếc áo có cổ đứng truyền thống và phom dáng suông rộng, thoải mái, phù hợp với bối cảnh cổ xưa. Màu sắc trầm ấm này tôn lên làn da trắng và mái tóc đen nhánh của cô.
Lan Thy diện một chiếc áo dài màu mận chín, phối cùng quần lụa màu trắng. Chiếc áo có cổ đứng truyền thống và phom dáng suông rộng, thoải mái, phù hợp với bối cảnh cổ xưa. Màu sắc trầm ấm này tôn lên làn da trắng và mái tóc đen nhánh của cô.
Bên cạnh đó, Lan Thy kết hợp với một chiếc vòng cổ bạc dạng kiềng tròn, mang đậm dấu ấn trang sức dân tộc, và đôi khuyên tai nhỏ, tinh tế. Mái tóc đen được búi gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh thoát.
Bên cạnh đó, Lan Thy kết hợp với một chiếc vòng cổ bạc dạng kiềng tròn, mang đậm dấu ấn trang sức dân tộc, và đôi khuyên tai nhỏ, tinh tế. Mái tóc đen được búi gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh thoát.
Trong một phân cảnh, an Thy ngồi trên ghế gỗ, tay cầm quạt nan (hoặc nón lá) che mặt, tạo dáng quý phái, đối lập với sự "ngông" của hai nam chính đứng xung quanh. Ở một cảnh khác, cô ngồi trên chiếu cói, cúi người xem bói, hành động đầy bí ẩn và cuốn hút.
Trong một phân cảnh, an Thy ngồi trên ghế gỗ, tay cầm quạt nan (hoặc nón lá) che mặt, tạo dáng quý phái, đối lập với sự "ngông" của hai nam chính đứng xung quanh. Ở một cảnh khác, cô ngồi trên chiếu cói, cúi người xem bói, hành động đầy bí ẩn và cuốn hút.
Trên trang cá nhân, Lan Thy còn chia sẻ 'cái duyên' với Soobin Hoàng Sơn khi đã 2 lần cô trở thành 'nàng thơ' trong các MV của nam ca sĩ này.
Trên trang cá nhân, Lan Thy còn chia sẻ 'cái duyên' với Soobin Hoàng Sơn khi đã 2 lần cô trở thành 'nàng thơ' trong các MV của nam ca sĩ này.
Phạm Nguyễn Lan Thy sinh năm 1998, từng theo học ngành y nhưng sau đó quyết định bảo lưu con đường học vấn để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Phạm Nguyễn Lan Thy sinh năm 1998, từng theo học ngành y nhưng sau đó quyết định bảo lưu con đường học vấn để theo đuổi đam mê nghệ thuật.
Lan Thy từng chia sẻ về đam mê diễn xuất: "Tôi đã quyết định bảo lưu việc học để theo đuổi đam mê nghệ thuật bởi tôi thích làm việc tự do, thoải mái. Và mình cứ thử khi có cơ hội thôi".
Lan Thy từng chia sẻ về đam mê diễn xuất: "Tôi đã quyết định bảo lưu việc học để theo đuổi đam mê nghệ thuật bởi tôi thích làm việc tự do, thoải mái. Và mình cứ thử khi có cơ hội thôi".
Lan Thy từng là cái tên đáng chú ý trong làng phim Việt, đặc biệt sau vai Vy trong Tiệm ăn của quỷ.
Lan Thy từng là cái tên đáng chú ý trong làng phim Việt, đặc biệt sau vai Vy trong Tiệm ăn của quỷ.
Trên trang cá nhân nữ diễn viên thường chia sẻ những hình ảnh khoe nhan sắc nổi bật, gu thời trang cá tính trong một số sự kiện của làng giải trí và cả đời thường.
Trên trang cá nhân nữ diễn viên thường chia sẻ những hình ảnh khoe nhan sắc nổi bật, gu thời trang cá tính trong một số sự kiện của làng giải trí và cả đời thường.
Thiên Anh
#Nhan sắc Á Đông #Vai trò nữ chính MV #Phạm Nguyễn Lan Thy #MV "Mục Hạ Vô Nhân" #Gây thương nhớ #MV Mục Hạ Vô Nhân

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT