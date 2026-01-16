Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Người đẹp Phạm Nguyễn Lan Thy thư thái tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Nha Trang

Cộng đồng trẻ

Người đẹp Phạm Nguyễn Lan Thy thư thái tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng tại Nha Trang

Giữa lịch trình nghệ thuật bận rộn, Phạm Nguyễn Lan Thy khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ loạt hình ảnh nghỉ dưỡng tại Nha Trang.

Thiên Anh
Trong chuyến nghỉ dưỡng, Phạm Nguyễn Lan Thy xuất hiện với phong cách tối giản, mang tinh thần thư giãn đúng chất mùa hè.
Trong chuyến nghỉ dưỡng, Phạm Nguyễn Lan Thy xuất hiện với phong cách tối giản, mang tinh thần thư giãn đúng chất mùa hè.
Dù là khoảnh khắc dạo biển hay nghỉ ngơi trong không gian khách sạn, Lan Thy vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không cầu kỳ.
Dù là khoảnh khắc dạo biển hay nghỉ ngơi trong không gian khách sạn, Lan Thy vẫn ghi điểm nhờ vẻ đẹp tự nhiên, không cầu kỳ.
Gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, đôi mắt sáng và làn da mịn màng giúp Lan Thy toát lên nét cuốn hút rất riêng—dịu dàng nhưng không nhạt nhòa.
Gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, đôi mắt sáng và làn da mịn màng giúp Lan Thy toát lên nét cuốn hút rất riêng—dịu dàng nhưng không nhạt nhòa.
Ở những khung hình cận cảnh, nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp nền nã với lớp trang điểm nhẹ, tôn làn da căng mịn và thần thái an yên.
Ở những khung hình cận cảnh, nữ diễn viên khoe trọn vẻ đẹp nền nã với lớp trang điểm nhẹ, tôn làn da căng mịn và thần thái an yên.
Mái tóc buông tự nhiên cùng nụ cười thoáng nhẹ mang lại cảm giác gần gũi, đúng với hình ảnh một Lan Thy đời thường, thư thái sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.
Mái tóc buông tự nhiên cùng nụ cười thoáng nhẹ mang lại cảm giác gần gũi, đúng với hình ảnh một Lan Thy đời thường, thư thái sau chuỗi ngày làm việc căng thẳng.
Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc, Phạm Nguyễn Lan Thy còn là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt trong giai đoạn 2025–2026. Sau dấu ấn vai Bích Diễm trong Em và Trịnh (2022), cô liên tục thử sức với những dự án mang màu sắc hoàn toàn khác.
Không chỉ được chú ý bởi nhan sắc, Phạm Nguyễn Lan Thy còn là gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt trong giai đoạn 2025–2026. Sau dấu ấn vai Bích Diễm trong Em và Trịnh (2022), cô liên tục thử sức với những dự án mang màu sắc hoàn toàn khác.
Đầu năm 2025, Lan Thy gây chú ý khi tham gia bộ phim kinh dị Tiệm Ăn Của Quỷ (Devil’s Diner) phát sóng trên Netflix, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong diễn xuất với hình tượng trưởng thành, táo bạo hơn.
Đầu năm 2025, Lan Thy gây chú ý khi tham gia bộ phim kinh dị Tiệm Ăn Của Quỷ (Devil’s Diner) phát sóng trên Netflix, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong diễn xuất với hình tượng trưởng thành, táo bạo hơn.
Tháng 10/2025, Lan Thy tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nhà Ma Xó, nơi cô thể hiện một nhân vật “hỗn”, gai góc và nhiều chiều sâu tâm lý—khác xa hình ảnh thanh thuần từng gắn liền với tên tuổi của cô. Cùng năm, dự án Âm Dương Lộ cũng giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen, đặc biệt về nhan sắc mang nét điện ảnh cổ điển, được so sánh với các mỹ nhân Hong Kong như Thư Kỳ hay Củng Lợi.
Tháng 10/2025, Lan Thy tiếp tục đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Nhà Ma Xó, nơi cô thể hiện một nhân vật “hỗn”, gai góc và nhiều chiều sâu tâm lý—khác xa hình ảnh thanh thuần từng gắn liền với tên tuổi của cô. Cùng năm, dự án Âm Dương Lộ cũng giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen, đặc biệt về nhan sắc mang nét điện ảnh cổ điển, được so sánh với các mỹ nhân Hong Kong như Thư Kỳ hay Củng Lợi.
Song song với phim ảnh, phong cách thời trang của Lan Thy ngày càng được quan tâm. Đầu năm 2026, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh áo dài đỏ dạo phố, ghi điểm nhờ thần thái Á Đông cuốn hút và phong cách hoài cổ tinh tế—một hướng đi hình ảnh được đánh giá là phù hợp với khí chất của nữ diễn viên.
Song song với phim ảnh, phong cách thời trang của Lan Thy ngày càng được quan tâm. Đầu năm 2026, cô thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong loạt ảnh áo dài đỏ dạo phố, ghi điểm nhờ thần thái Á Đông cuốn hút và phong cách hoài cổ tinh tế—một hướng đi hình ảnh được đánh giá là phù hợp với khí chất của nữ diễn viên.
Chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang không chỉ là khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng, mà còn cho thấy một Phạm Nguyễn Lan Thy cân bằng giữa sự nghiệp đang thăng hoa và cuộc sống cá nhân. Với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng lựa chọn vai diễn đa dạng, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh trong thời gian tới.
Chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang không chỉ là khoảng lặng cần thiết để tái tạo năng lượng, mà còn cho thấy một Phạm Nguyễn Lan Thy cân bằng giữa sự nghiệp đang thăng hoa và cuộc sống cá nhân. Với nhan sắc ngày càng mặn mà cùng lựa chọn vai diễn đa dạng, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ trên màn ảnh trong thời gian tới.
Thiên Anh
#Nghỉ dưỡng tại Nha Trang #Phạm Nguyễn Lan Thy #Chia sẻ hình ảnh du lịch #Lịch trình nghệ thuật bận rộn #Người đẹp thư thái #Nha Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT