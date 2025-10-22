Hà Nội

Người đàn ông bị bỏng nặng do đốt rác bằng xăng

Người dân tuyệt đối không sử dụng xăng, cồn hoặc các chất dễ cháy để đốt rác, đốt cỏ vì nguy cơ cháy nổ và bỏng là rất cao.

Thúy Nga

Bỏng cả mặt, ngực và 2 tay vì dùng xăng đốt rác

Khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận điều trị cho một trường hợp người bệnh nam nhập viện do bỏng trong quá trình đốt rác bằng xăng.

Theo người nhà cho biết, trong quá trình dọn dẹp, người bệnh đã dùng xăng để đốt rác. Trong quá trình bật lửa, ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến người bệnh không kịp tránh, dẫn đến bỏng nặng ở vùng mặt, cổ, ngực và hai tay.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, người bệnh được sơ cứu và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành xử lý cấp cứu, cắt lọc hoại tử, giảm đau, chống sốc và điều trị tích cực theo phác đồ bỏng nặng...

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân tuyệt đối không sử dụng xăng, cồn hoặc các chất dễ cháy để đốt rác, đốt cỏ vì nguy cơ cháy nổ và bỏng là rất cao. Nếu bị bỏng, cần nhanh chóng làm mát vùng bỏng dưới vòi nước sạch trong 15–20 phút, không bôi thuốc hay dán bất kỳ vật gì lên vết bỏng. Sau đó nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Trường hợp trên là lời nhắc nhở mỗi người cần cẩn trọng hơn trong sinh hoạt hằng ngày, tránh sử dụng các chất dễ cháy nổ để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Hậu quả nặng nề cần xử lý đúng

BSCKI. Hà Quang Huy, Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cho biết, bị bỏng do nước sôi, lửa, hóa chất, điện, đặc biệt là xăng sẽ để lại hậu quả nặng nề cả về thể chất lẫn tâm lý nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách.

Vì vậy, khi bị bỏng, người dân tuyệt đối không tự ý xử lý bằng các biện pháp dân gian chưa được kiểm chứng. Việc sơ cứu không đúng cách có thể khiến vết bỏng nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, thậm chí đe dọa đến tính mạng.

Phân loại mức độ bỏng:

Bỏng độ 1: Tổn thương lớp ngoài cùng của da (biểu bì), da đỏ, đau, không phồng rộp.

Bỏng độ 2: Tổn thương đến lớp bì, da phồng rộp, đau rát dữ dội.

Bỏng độ 3: Tổn thương toàn bộ lớp da, có thể đến cơ, xương, da trắng bệch, xám hoặc cháy đen, ít đau do hủy hoại dây thần kinh.

Sơ cứu ban đầu, bước quan trọng cứu sống người bị bỏng

Ngừng tiếp xúc với tác nhân gây bỏng

Dập lửa bằng nước, chăn, hoặc lăn người trên mặt đất nếu nạn nhân bị cháy quần áo.

Cắt nguồn điện nếu bỏng do điện.

Loại bỏ hóa chất bằng cách rửa sạch bằng nước liên tục (ít nhất 20 phút) và tháo bỏ quần áo dính hóa chất.

Làm mát vùng bỏng

Dội nước mát (không quá lạnh) lên vùng da bị bỏng trong ít nhất 15 – 20 phút để giảm nhiệt, giảm đau và hạn chế tổn thương lan rộng.

Lưu ý: Không dùng nước đá hoặc nước quá lạnh vì dễ gây tổn thương mô sâu hơn

Bảo vệ vùng bỏng

Dùng gạc vô trùng hoặc vải sạch che nhẹ vùng bỏng để tránh nhiễm trùng.

Không chọc vỡ các bọng nước hay bôi thuốc, kem, mỡ mà chưa có chỉ định y tế.

Đưa đến cơ sở y tế: Đối với bỏng nặng, bỏng rộng hoặc bỏng ở các vùng nguy hiểm như mặt, cổ, bộ phận sinh dục, bàn tay, bàn chân, cần đưa người bị nạn đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Một số lưu ý quan trọng

Không bôi kem đánh răng, nước mắm, nước tương, lòng trắng trứng… lên vết bỏng – đây là những cách dân gian sai lầm có thể làm vết thương nhiễm trùng nghiêm trọng.

Luôn giữ vùng bỏng sạch sẽ và khô ráo.

Với trẻ nhỏ và người già, bỏng dù nhẹ cũng cần được theo dõi sát do cơ địa dễ biến chứng.

Tiêm phòng uốn ván nếu vết bỏng sâu hoặc có nguy cơ nhiễm bẩn.

Phòng ngừa bỏng, chủ động bảo vệ sức khỏe

Cẩn trọng khi sử dụng lửa, thiết bị điện, nước sôi hoặc hóa chất trong sinh hoạt và làm việc.

Không để trẻ em lại gần bếp, ấm nước, ổ điện.

Sử dụng các thiết bị bảo hộ khi làm việc trong môi trường nguy hiểm.

Ngay khi bị bỏng, nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi nơi hỏa hoạn, dập tắt lửa trên người nạn nhân, cởi bỏ quần áo bị cháy; Tưới dưới vòi nước sạch để làm dịu vết thương và giảm đau, sau đó phủ khăn sạch rồi đưa đến bệnh viện để xử lý kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm và tăng khả năng hồi phục

#An toàn phòng cháy chữa cháy #Nguy cơ bỏng do đốt rác bằng xăng #Hướng dẫn sơ cứu bỏng #Phòng ngừa tai nạn bỏng #Chăm sóc vết thương bỏng #Chống nhiễm trùng vết bỏng

