Người dân giao nộp cá thể cu li nhỏ quý hiếm

Vào ngày 22/4, Công an xã Phù Cảnh (tỉnh Quảng Bình) thông tin về việc đã tiếp nhận một cá thể cu li nhỏ quý hiếm do người dân anh Hoàng Ánh Q. (sinh năm 1996, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) tự nguyện giao nộp. Ảnh: Công an Phù Cảnh.