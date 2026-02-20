Hà Nội

Số hóa

Apple thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn đa nền tảng

Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4 dành cho các tin nhắn từ iPhone đến smartphone Android.

Tuệ Minh

Trong phiên bản thử nghiệm iOS 26.4, hãng đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS (Rich Communication Services - hỗ trợ gửi tin nhắn nhóm, hình ảnh/video chất lượng cao, chia sẻ vị trí, thông báo đã đọc,...).

Việc bổ sung mã hóa đầu cuối là mảnh ghép còn thiếu lâu nay của RCS. Cơ chế này bảo đảm chỉ người gửi và người nhận mới có thể đọc được nội dung tin nhắn; ngay cả nhà cung cấp dịch vụ cũng không thể truy cập.

6146532-cover-message.jpg
iMessage giữa iPhone và Android nay đã có mã hóa đầu cuối.

Trong khi iMessage từ lâu đã hỗ trợ E2EE giữa các thiết bị Apple, thì các cuộc trò chuyện RCS đặc biệt là giữa iPhone và Android vẫn chưa có mức bảo mật tương đương.

Apple từng tuyên bố từ năm ngoái rằng hãng sẽ hỗ trợ RCS có mã hóa. Khi được triển khai đầy đủ, người dùng iPhone và Android có thể trao đổi tin nhắn RCS được mã hóa đầu cuối – điều mà cộng đồng người dùng và giới bảo vệ quyền riêng tư đã chờ đợi trong nhiều năm.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, tính năng này mới chỉ được thử nghiệm ở quy mô hạn chế. Apple xác nhận chỉ các thiết bị đang chạy bản beta iOS 26.4 mới có thể gửi và nhận tin nhắn RCS được mã hóa. Điều đó đồng nghĩa người dùng Android hiện vẫn chưa thể sử dụng cơ chế bảo mật mới này.

ios-26-4-beta-1-co-gi-moi-cover.jpg
iOS 26.5 Beta đánh dấu bước thử nghiệm Mã hóa RCS của Apple.

Ngay cả khi iOS 26.4 chính thức phát hành, bản cập nhật đầu tiên cũng sẽ chưa bao gồm mã hóa RCS, tính năng này dự kiến được bổ sung trong một bản cập nhật tiếp theo.

Trên bình diện tiêu chuẩn, GSM Association (GSMA), tổ chức giám sát quá trình phát triển RCS, từng thông báo vào tháng 9/2024 rằng mã hóa đầu cuối sẽ được tích hợp trong cột mốc nâng cấp tiếp theo của Hồ sơ phổ quát RCS (RCS Universal Profile), bộ tiêu chuẩn nhằm thống nhất hoạt động nhắn tin giữa các thiết bị và nhà mạng.

Đến tháng 3/2025, Apple tiếp tục xác nhận sẽ hỗ trợ RCS được mã hóa trên iOS, iPadOS, macOS và watchOS trong các bản cập nhật tương lai.

https://www.macrumors.com/2026/02/03/ios-26-3-and-ios-26-4-features/
