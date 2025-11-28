Ngắm hoàng hôn ở bản Khe Cải 'ban công' săn mây đẹp bậc nhất Tà Xùa

Hà Nội

Bản Khe Cải, cách trung tâm Tà Xùa 1 km, là điểm ngắm bình minh và hoàng hôn lý tưởng với biển mây bồng bềnh và núi rừng Tây Bắc nguyên sơ.

Vân Giang (Tổng hợp)
Nằm cách trung tâm Tà Xùa khoảng 1 km về hướng Bắc Yên, bản Khe Cải từ lâu được du khách ví như “ban công” săn mây của vùng Sơn La. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Với địa thế cao, tầm nhìn thoáng đãng cùng cảnh quan nguyên sơ, nơi đây là một trong những tọa độ ngắm bình minh và hoàng hôn đẹp nhất khu vực, thu hút đông đảo phượt thủ cũng như những người mê nhiếp ảnh. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Chỉ mất vài phút di chuyển từ trung tâm, du khách đã có thể cảm nhận sự bình yên của vùng núi Tây Bắc khi từng lớp sương mỏng và mây lững lờ phủ kín những triền đồi. Khe Cải trở thành điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn thu trọn vẻ kỳ vĩ của thiên nhiên vào đúng khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Địa điểm này cách UBND xã Tà Xùa hơn 2 km đường đèo. Từ Ủy ban xã, du khách theo con đường nhỏ rồi rẽ ở khu vực cây xăng Tà Xùa để lên tới khu đồi cao của bản Khe Cải. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Cung đường không quá khó đi nhưng có nhiều đoạn cua, vì vậy du khách cần giữ tốc độ ổn định và quan sát kỹ. Dọc đường, thung lũng sâu và những dãy núi trùng điệp liên tục hiện ra, tạo nên hành trình ngắn nhưng đầy thi vị. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Chiều buông xuống, Khe Cải bước vào thời khắc đẹp nhất trong ngày. Ánh nắng cuối ngày trải dần trên từng dải núi xa, chuyển từ cam nhạt sang đỏ rực rồi tím sẫm trước khi tan hẳn vào màn đêm. Để ngắm trọn vẹn khung cảnh này, nhiều du khách chọn đứng ở các triền đồi cao – nơi có thể bao quát toàn bộ biển mây và thung lũng bên dưới. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Giữa không khí bảng lảng của vùng núi Sơn La, mặt trời lặn chậm rãi sau lớp mây, để lại những vệt sáng đỏ rực hắt lên đường chân trời. Vào ngày thời tiết thuận lợi, biển mây dày đặc, chuyển động nhẹ như suối trắng trôi lững lờ, tạo nên khung cảnh lãng mạn khó diễn tả bằng lời. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Bản Khe Cải cũng là nơi tập trung nhiều quán cà phê và homestay nằm dọc sườn đồi, giúp du khách dễ dàng tìm được điểm dừng chân ưng ý. Trạm Mây Khe Cải, ngaynaodo.cafe, Nhà Mer homestay Tà Xùa, Đom Đóm homestay hay Tà Xùa Ecogarden đều là những cái tên quen thuộc trên bản đồ du lịch Tà Xùa. Nhiều nơi thiết kế sân hiên, ban công hướng biển mây, du khách có thể vừa nhâm nhi đồ uống vừa ngắm hoàng hôn trôi chậm sau rặng núi.Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Khe Cải đẹp vào nhiều thời điểm trong ngày, nhưng lý tưởng nhất vẫn là sáng sớm và chiều tối. Buổi sáng, biển mây thường xuất hiện dày, ánh nắng nhẹ dịu, rất thích hợp để chụp ảnh và săn mây. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Buổi chiều, bầu trời đổi màu ngoạn mục, mang đến vẻ đẹp lãng mạn đậm chất vùng cao. Với khí hậu mát mẻ, cảnh sắc thay đổi theo từng khoảnh khắc và những điểm ngắm mây thuận tiện, bản Khe Cải đang ngày càng trở thành điểm dừng chân không thể thiếu trong hành trình khám phá Tà Xùa. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
Đối với nhiều du khách, được ngắm mặt trời chìm dần sau biển mây Khe Cải không chỉ là một trải nghiệm du lịch mà còn là khoảnh khắc chữa lành, giúp quên đi mọi ồn ã của cuộc sống. Nơi đây vì thế xứng đáng là điểm hẹn lý tưởng cho những ai muốn tìm sự bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc. Ảnh Tiệm cà phê Hoàng Hôn-Khe Cải Tà Xùa
