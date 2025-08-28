Hà Nội

Ukraine mở chiến dịch “Bão táp” nhằm phản công, trong khi đó Nga mở chiến dịch “Đe và búa” nhằm dứt điểm mặt trận Pokrovsk.

Tiến Minh
Trên đồng bằng Donbass vào cuối mùa hè năm 2025, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 127, thuộc Tập đoàn quân Liên hợp số 8 của quân đội Nga (RFAF), có thời điểm đã tiến quân với tốc độ 8 km/giờ, tiến 20 km trong ba ngày về phía bắc thành phố Pokrovsk, gây bất ngờ với quân đội Ukraine (AFU).
Chiến thuật này của RFAF, trái ngược với mô hình tác chiến “đánh chắc tiến chậm” của RFAF ở chiến trường Ukraine, khi lính bộ binh chỉ mang theo 4 ngày ăn cơ bản, dựa vào hàng loạt UAV Orlan-10 để trinh sát chiến trường, và hoàn toàn dựa vào sự yểm trợ hỏa lực từ pháo phản lực Tornado-S.
Nhưng điểm yếu trong đòn đột phá này của RFAF, bị phơi bày cũng chí mạng không kém, khi Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 của AFU, đã khai thác khoảng trống rộng tới 12 km trên tuyến tiếp tế của Nga và phát động một cuộc tấn công phủ đầu bằng pháo phản lực M270, phá hủy sở chỉ huy của Tiểu đoàn 3 Lữ đoàn 127 chỉ trong một đòn.
Tệ hơn nữa, khi lực lượng tấn công của Nga đến vùng ngoại ô phía đông của thành phố Pokrovsk, họ phát hiện ra rằng AFU đã triển khai hệ thống phòng không dã chiến Buk-M1, của Lữ đoàn Phòng không 152 ra tiền tuyến; trong vòng 24 giờ, bắn hạ 17 UAV Orlan-10 của Nga.
Ngày 20/8, Bộ Tổng tham mưu AFU phát động chiến dịch phản công mang tên “Bão táp”. Quân đoàn Azov số 1 đã chọc thủng phòng tuyến của quân Nga từ bên sườn, trong khi Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới số 92 đã xuyên thủng vào bên "eo" Lữ đoàn 127 của Nga.
Vào thời điểm then chốt, quân đội Ukraine lần đầu tiên sử dụng UAV tấn công TC-300 do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, thực hiện "chiến thuật bầy đàn" và đã phá hủy ba trận địa pháo binh của Nga trong vòng 24 giờ.
Sự khéo léo của chiến dịch phản công Bão táp của AFU, nằm ở việc khai thác một khoảng trống trên chiến trường - trong khi lực lượng chủ lực của Nga bị chuyển hướng về nhiều mặt trận khác trên toàn chiến tuyến, thì AFU đã chiếm lại năm khu định cư chỉ trong vòng 12 giờ.
Đáng kinh ngạc hơn nữa, pháo binh Ukraine, sử dụng đạn pháo dẫn đường vệ tinh M982 do Mỹ cung cấp, đã tấn công chính xác vào một sở chỉ huy của Nga ở độ sâu 25 km, khiến tham mưu trưởng Lữ đoàn 127 bị thương nặng.
Đến ngày 23 tháng 8, RFAF tập hợp bốn tập đoàn quân, bao gồm Tập đoàn quân 58 và Tập đoàn quân Xe tăng Cận vệ 8, với tổng quân số 160.000 quân, và mở cuộc tấn công "Đe và búa" vào mặt trận Pokrovsk.
RFAF sử dụng cụm xe tăng T-90M đột phá từ phía đông, lựu pháo tự hành 2S19Msta-S chế áp quân Ukraine từ phía tây, và một chiến dịch pháo kích kéo dài 72 giờ. Bom nhiệt áp ODAB-500PM cũng được RFAF sử dụng, có bán kính sát thương tới 500 mét, với nhiệt độ tại tâm vụ nổ lên tới 2500°C, san phẳng ngay lập tức một tòa nhà 20 tầng.
Quyết liệt hơn nữa, RFAF đã lần đầu tiên sử dụng máy khoan công nghiệp để tạo ra các rào cản tiếng ồn, và phối hợp với hệ thống chiến tranh tâm lý Volga để phát các bản ghi âm tù binh chiến tranh, dẫn đến việc quân của Lữ đoàn 67 của AFU đào ngũ hàng loạt. Theo thông tin từ Tổng Thanh tra Quân đội Ukraine, chỉ riêng ngày 22/8 đã có 237 trường hợp của Lữ đoàn đào ngũ, lập kỷ lục trong một ngày kể từ khi xung đột nổ ra.
Với 70% công trình kiến ​​trúc của thành phố Pokrovsk bị phá hủy, phản ứng của cộng đồng quốc tế đã bị chia rẽ sâu sắc: Mỹ công bố bán 3.350 tên lửa tấn công tầm xa (ERAM) phóng từ trên không cho Ukraine, nhưng từ chối triển khai quân bộ.
Còn EU, thông qua cơ chế "Danh sách nhu cầu ưu tiên của Ukraine", đã mua vũ khí trị giá 5 tỷ USD viện trợ cho Ukraine, trong đó Đức đóng góp 1,5 tỷ USD và Pháp đóng góp 1,2 tỷ USD. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova thẳng thừng tuyên bố: "Bất kỳ gói viện trợ nào bao gồm máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, đều sẽ bị coi là phá vỡ cân bằng chiến lược".
Trong cái được gọi là "trận chiến đô thị đẫm máu nhất thế kỷ 21", có một chi tiết đáng suy ngẫm: Trung tâm tuyển quân Ukraine (TCC) đã không thể huy động kịp quân số cho chiến trường; trong khi hơn 15% thương vong của Nga là lính tình nguyện từ Viễn Đông.
Khi xe tăng T-72B3 của Nga, đang nã đạn vào các thành phố Ukraine, và khi AFU sử dụng vũ khí chính xác của phương Tây và tin tức tình báo NATO, để phá hủy các sở chỉ huy của RFAF, thì cuộc chiến này đã vượt qua tranh chấp lãnh thổ, trở thành cuộc đối đầu cuối cùng giữa hai nền văn minh. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Sputnik).
Tiến Minh
Sina
