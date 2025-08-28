Nga, Ukraine đều muốn có chiến thắng quyết định ở Pokrovsk

Ukraine mở chiến dịch “Bão táp” nhằm phản công, trong khi đó Nga mở chiến dịch “Đe và búa” nhằm dứt điểm mặt trận Pokrovsk.
Mitsubishi Philippines (MMPC) vừa đăng tải đoạn teaser ngắn về mẫu Destinator 2025, kèm thông điệp giới thiệu mẫu xe SUV gia đình này chuẩn bị ra mắt.
Các mẫu nhà cấp 4 tối giản đều phù hợp xu hướng kiến trúc mới gọn gàng, tinh tế, tận dụng ánh sáng tự nhiên và chi phí xây dựng hợp lý.
Google giới thiệu nâng cấp lớn cho Gemini Live, giúp trợ lý AI này vừa nói vừa chỉ dẫn trực quan, tương tác tự nhiên và thông minh hơn với người dùng.
Mộ đá Gavrinis ở Pháp là một trong những công trình tiền sử kỳ bí nhất châu Âu, nổi tiếng nhờ nghệ thuật khắc đá tinh xảo và nhiều bí ẩn chưa được giải mã.
Magnetar là một dạng sao neutron đặc biệt với từ trường siêu mạnh, tạo nên nhiều hiện tượng bí ẩn và cực kỳ thú vị trong vũ trụ học.
Cách để biến 1 chiếc xe Rolls-Royce Dawn trở thành tâm điểm bên cạnh hàng trăm siêu xe, xe sang tại Gumball 3000 2025 chính là việc mạ vàng 24k.
Hàng nghìn người ngắm dàn khí tài hùng tráng trong buổi sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Nhiều diện tích rừng phi lao ven biển ở Hà Tĩnh bị bão số 5 tàn phá hoàn toàn, không còn khả năng tự phục hồi.
Dòng môtô Harley-Davidson giá rẻ nhất hiện nay là X350 và X500 vừa được tung ra thị trường với màu xanh vũ trụ mới, rất cuốn hút các tín đồ xe hai bánh.
Xuất hiện trong buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80, Trang Pháp diện áo dài trắng khiến nhiều người ngỡ ngàng, ví như nữ sinh cấp 3.
Không thường xuyên đăng tải những hình bikini lên trang cá nhân, vậy nên bộ ảnh khoe dáng gần đây của cô nàng Lee Da Hye ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Hoàng tử Brunei Abdul Mateen được cho sẽ kế thừa gia sản lên tới 28 tỷ USD từ vua cha.
Các nhà khảo cổ học phát hiện bức tranh về Nữ thần trong quan tài xác ướp 3.000 năm tuổi.
Mèo cây châu Mỹ (Herpailurus yagouaroundi) là một loài mèo hoang dã ít được biết đến, mang đặc điểm ngoại hình kỳ lạ và tập tính đầy bí ẩn.
Để chào tạm biệt mùa hè, cô nàng nữ tiếp viên trưởng nổi đình đám Tôn Nữ Nam Phương vừa "xả kho" loạt ảnh diện bikini, thu hút trọn ánh nhìn.
Trước cầu thủ bóng chày Travis Kelce, nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới Taylor Swift yêu toàn trai đẹp.
Mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX chống đạn được phát triển cùng INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) – một thương hiệu nâng cấp xe bọc thép hàng đầu thế giới.
Nghỉ lễ 2/9 kéo dài 4 ngày, Cao Bằng hút du khách với non nước biên cương hùng vĩ, cảnh sắc thơ mộng và bầu không khí trong lành hiếm có.
Khoe vóc dáng nóng bỏng trong thiết kế bikini 1 mảnh cắt xẻ, Phanh Lee khiến người theo dõi không thể rời mắt.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 29/8, Sư Tử hôm nay có vận may về tài lộc, thu được lợi nhuận cao. Xử Nữ gặp quý nhân nhưng khéo léo mới tận dụng được cơ hội.