Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống đạo

Năm điểm yếu chí mạng khiến đàn ông khó lòng thành công

Không phải thiếu năng lực, chính những “tử huyệt” quen thuộc này khiến nhiều người đàn ông tự chặn đường thăng tiến của bản thân mà không hề hay biết.

Theo ngoisao.vn

Tỷ phú hàng đầu Trung Quốc - Jack Ma, ở tuổi 30 vẫn chỉ là một chàng trai thất bại, khởi nghiệp chật vật, không ai biết đến. Thế nhưng chỉ sau vài năm, ông đã viết nên hàng loạt huyền thoại kinh doanh, trở thành biểu tượng thành công toàn cầu.

Còn tỷ phú Lưu Cường Đông cũng từng nếm trải thất bại cay đắng ở tuổi 30. Thế nhưng ông không bỏ cuộc, dám đứng dậy và mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành thương mại điện tử khốc liệt.

Tỷ phú thương mại điện tử Lưu Cường Đông
Tỷ phú thương mại điện tử Lưu Cường Đông

Vậy điều gì nằm sau những câu chuyện thành công của các doanh nhân nổi tiếng này? Ngoài tài năng và sự nỗ lực, điều quan trọng là họ biết loại bỏ những “"tật xấu chí mạng" có thể hủy hoại sự nghiệp của bất kỳ người đàn ông nào. Dưới đây là năm "tử huyệt" nếu không kịp sửa đổi, bạn mãi chỉ là một kẻ thất bại trong cuộc đời.

1. Lười biếng và trì hoãn

Đây là căn bệnh nguy hiểm nhất của người đàn ông kém bản lĩnh. Họ luôn viện cớ để trì hoãn, hôm nay để mai, mai lại để mốt. Làm việc thiếu kỷ luật, không có khái niệm về thời gian.

Người càng lười thì càng thích viển vông, mơ cao nhưng không chịu hành động. Chính sự lười biếng này tạo nên vòng luẩn quẩn, càng kém cỏi càng lười, càng lười lại càng kém cỏi, khiến cuộc đời mãi không thể ngóc đầu lên.

Đừng trở thành kiểu người mà người khác muốn kéo lên cũng không biết nắm vào đâu để giúp.

Thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn phụ thuộc vào việc biết loại bỏ những điểm yếu chết người.
Thành công không chỉ đến từ tài năng mà còn phụ thuộc vào việc biết loại bỏ những điểm yếu chết người.

2. Chỉ số cảm xúc thấp (EQ thấp)

Những người đàn ông không có năng lực thường đi kèm với EQ thấp, không biết cách cư xử, kém tinh tế trong giao tiếp và thiếu khả năng thấu hiểu lòng người.

Họ dễ bị hiểu lầm, bị cô lập trong môi trường làm việc, thậm chí bỏ lỡ nhiều cơ hội chỉ vì không biết đọc vị cảm xúc của người khác.

Nếu muốn trưởng thành và thành công, trước tiên hãy học cách quản lý cảm xúc và nâng cao EQ. Khi đó, năng lực giao tiếp, khả năng hợp tác và phát triển bản thân sẽ được cải thiện rõ rệt.

3. Kém giao tiếp, không biết ăn nói

Thời đại này, người biết nói sẽ nắm quyền chủ động. Đàn ông không biết giao tiếp sẽ dễ bị tụt lại phía sau.

Nhìn vào Jack Ma - người có thể biến một bài phát biểu thành nguồn cảm hứng cho cả thế giới. Hay Lý Gia Thành bắt đầu sự nghiệp từ nghề bán hàng, thành công nhờ khả năng thuyết phục bằng lời nói. Ngày nay, hầu hết các nhà lãnh đạo, chính trị gia hay doanh nhân thành đạt đều là những bậc thầy hùng biện. Một câu nói đúng lúc, một lời thuyết phục khéo léo đôi khi có giá trị hơn cả ngàn giờ lao động.

4. Nhút nhát, thiếu dũng khí

Đàn ông càng yếu kém càng dễ sợ hãi. Họ ngại thử thách, sợ rủi ro, sợ thất bại, luôn đứng núi này trông núi nọ. Nhưng thực tế, không ai thành công mà không từng mạo hiểm. Nếu bạn không có xuất thân quyền thế, không có tài năng xuất chúng, thì dũng khí chính là tấm vé duy nhất giúp bạn đổi đời.

Cơ hội không đến nhiều lần. Nếu mãi do dự, sợ hãi, bạn sẽ tự tay đánh mất tương lai của mình.

5. Tự cao, luôn cho rằng mình "hữu tài vô dụng"

Những người tự cho mình giỏi thường là người thiếu tự tin nhất. Họ coi ý kiến của người khác là sai, khư khư giữ quan điểm của bản thân, không chịu lắng nghe và học hỏi.

Một người như vậy rất khó tiến bộ, bởi tự cao là kẻ thù lớn nhất của trưởng thành. Khi ai đó góp ý, họ lập tức nổi giận, tranh cãi, và cuối cùng chỉ đứng yên một chỗ trong khi người khác đã đi rất xa.

Tóm lại, muốn trở thành người thành công, trước hết phải chiến thắng chính mình. Sửa được năm "tử huyệt" này bạn không chỉ thoát khỏi cái mác kẻ thất bại, mà còn có thể bước những bước vững vàng trên con đường sự nghiệp và cuộc đời.

ngoisao.vn
Link bài gốc Copy link
https://ngoisao.vn/theo-dong-su-kien/lam-sao/5-tu-huyet-khien-dan-ong-that-bai-trong-su-nghiep-neu-khong-thay-doi-triet-de-ban-se-mai-la-ke-that-bai-470632.htm?fbclid=iwy2xjawnldwzlehrua2flbqixmabicmlketexshlrztr3s3ncuuvprxo0ar4q6yh9k64b2e7u0n7nm7an-wsroxkc3x9net6y74diwk0zhpfyur9fgj-hng_aem_tn5ltquuird8qbnl4j5nua
#bí quyết thành công #Jack Ma #bí quyết làm giàu

Bài liên quan

Sống đạo

Sau tuổi 50, cha mẹ tuyệt đối đừng trao 3 thứ này cho con

Cha mẹ nào cũng muốn hy sinh vì con, nhưng có 3 thứ nếu cho đi sau tuổi 50 sẽ khiến cuộc sống về già thêm mệt mỏi, con cái cũng dễ sinh tâm ỷ lại, bất hiếu.

Trước những yêu cầu của con, nhiều phụ huynh sẵn sàng dốc hết sức mình để giúp đỡ. Tuy nhiên, sự bao bọc quá mức đôi khi trở thành gánh nặng cho chính cha mẹ, đồng thời là chiếc xiềng xích cản trở con trưởng thành và tự lập.

Dưới đây là ba điều mà cha mẹ nên kiên quyết từ chối, để vừa giữ được tình thân vừa giúp con trưởng thành đúng cách.

Xem chi tiết

Sống đạo

Vì sao có người không rơi lệ khi người thân mất? Tâm lý học lý giải

Không khóc không có nghĩa là vô cảm. Theo tâm lý học, đây là phản ứng đặc biệt của 3 kiểu người khi trải qua cú sốc mất mát lớn.

Trong cuộc đời mỗi người, có lẽ nỗi đau lớn nhất không phải là mất mát vật chất, mà là khoảnh khắc ta phải tiễn biệt người mình yêu thương. Cái chết – hai từ tưởng chừng bình thường nhưng lại như một nhát dao lạnh cắt ngang cuộc sống, khiến ngay cả những con tim mạnh mẽ nhất cũng phải run rẩy.

Ở nhiều đám tang, ta thường thấy người thân gào khóc, quỳ sụp xuống đất, thậm chí ngất lịm trong tuyệt vọng. Xã hội thường mặc định rằng: “Càng khóc nhiều, càng đau sâu." Ngược lại, ai không rơi nước mắt sẽ bị xem là vô cảm, tàn nhẫn, thậm chí bất hiếu. Nhưng có những người đứng lặng giữa dòng người mặc đồ tang, không rơi một giọt lệ nào - không phải vì họ không đau, mà vì nỗi đau ấy quá sâu, quá nghẹn để có thể bật thành tiếng khóc.

Xem chi tiết

Sống đạo

10 triết lý nhân sinh sau 50 tuổi ai thấm sớm người ấy hạnh phúc

Sau 50 tuổi, điều quan trọng không phải là nói thật nhiều mà là sống thật sâu - biết im lặng đúng lúc, chọn điều đáng quan tâm để an yên tuổi già.

Tuổi 20 muốn chứng minh mình đúng. Tuổi 30 muốn chứng minh mình giỏi. Tuổi 40 bắt đầu biết mệt. Và đến tuổi 50, người ta chỉ muốn bình an. Nhưng bình an không tự nhiên mà có, nó là kết quả của bao lần vấp ngã, mất mát, và tỉnh ngộ. Dưới đây là 10 triết lý nhân sinh mà nếu sau 50 tuổi vẫn chưa thấm, nghĩa là bạn còn đang sống quá vội.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới