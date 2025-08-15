Nấm dại xấu xí "quý như vàng", hơn chục triệu đồng/kg

Hà Nội

Trái với vẻ ngoài xấu xí, nấm bụng dê có vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và giàu dinh dưỡng nên giá rất đắt.

Hoàng Minh (tổng hợp)
Nấm bụng dê được coi là một trong những loại nấm quý hiếm bậc nhất thế giới. Nấm có vẻ ngoài giống bụng dê hay tổ ong với lớp vỏ sần sùi, nhăn nheo, khá xốp. Ảnh: Wiki
Nấm bụng dê được coi là một trong những loại nấm quý hiếm bậc nhất thế giới. Nấm có vẻ ngoài giống bụng dê hay tổ ong với lớp vỏ sần sùi, nhăn nheo, khá xốp. Ảnh: Wiki
Phần thân nấm màu trắng hoặc hơi vàng. Kích thước của nấm bụng dê thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, thường dao động từ 5-15cm chiều cao và 3-10cm đường kính mũ nấm. Ảnh: ResearchGate
Phần thân nấm màu trắng hoặc hơi vàng. Kích thước của nấm bụng dê thay đổi tùy thuộc vào điều kiện môi trường, thường dao động từ 5-15cm chiều cao và 3-10cm đường kính mũ nấm. Ảnh: ResearchGate
Loại nấm này được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Ảnh: Mycocosm
Loại nấm này được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Ảnh: Mycocosm
Nấm bụng dê thường mọc ở bụi cỏ ven rừng hay ven sông với số lượng có hạn, rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Ảnh: Wikipédia
Nấm bụng dê thường mọc ở bụi cỏ ven rừng hay ven sông với số lượng có hạn, rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Ảnh: Wikipédia
Vì vậy, loại nấm này thường được người dân tìm kiếm để dâng lên vua chúa thời xưa. Ảnh: MykoWeb
Vì vậy, loại nấm này thường được người dân tìm kiếm để dâng lên vua chúa thời xưa. Ảnh: MykoWeb
Trong tự nhiên, nấm bụng dê chỉ mọc trong thời gian hai tháng, vào cuối xuân đầu hạ và khi thời tiết chuyển sang thu. Ảnh: Pixnio
Trong tự nhiên, nấm bụng dê chỉ mọc trong thời gian hai tháng, vào cuối xuân đầu hạ và khi thời tiết chuyển sang thu. Ảnh: Pixnio
Dù vẻ ngoài xấu xí nhưng nấm bụng dê vẫn được giới nhà giàu yêu thích nhờ vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Mushroom World
Dù vẻ ngoài xấu xí nhưng nấm bụng dê vẫn được giới nhà giàu yêu thích nhờ vị bùi béo như thịt, thơm mùi quả hạch và giá trị dinh dưỡng cao. Ảnh: Mushroom World
Ở Việt Nam, nấm bụng dê giá khá cao, dao động từ 11-13 triệu đồng/kg. Ảnh: iStock
Ở Việt Nam, nấm bụng dê giá khá cao, dao động từ 11-13 triệu đồng/kg. Ảnh: iStock
Ngoài độ hiếm, nấm bụng dê đắt còn bởi việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Bởi, nấm mọc ở những vị trí khác nhau, thay đổi liên tục từ mùa này qua mùa khác. Ảnh: Mushroom World
Ngoài độ hiếm, nấm bụng dê đắt còn bởi việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn. Bởi, nấm mọc ở những vị trí khác nhau, thay đổi liên tục từ mùa này qua mùa khác. Ảnh: Mushroom World
Nấm bụng dê có thể chế biến thành nhiều món như xào, nấu súp, nướng, hầm...Ảnh: Pinterest
Nấm bụng dê có thể chế biến thành nhiều món như xào, nấu súp, nướng, hầm...Ảnh: Pinterest
