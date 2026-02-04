Hà Nội

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiết lộ hậu trường làm việc chung

Giải trí

Tại buổi showcase phim Tài, Mỹ Tâm - Mai Tài Phến tiết lộ rằng cả hai đôi khi không tìm được điểm chung trong công việc.

Thu Cúc (tổng hợp)
Với dự án phim Tài, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất, trong khi Mai Tài Phến giữ nhiều vị trí quan trọng như đạo diễn kiêm diễn viên và tham gia xây dựng kịch bản. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Chia sẻ với Tiền Phong, Mỹ Tâm cho biết trong quá trình làm phim, cô và Mai Tài Phến có lúc không tìm được tiếng nói chung, thậm chí đã có những tranh cãi. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
“Cách giải quyết duy nhất là tự ngồi suy nghĩ và lấy biểu quyết số đông của ê-kíp. Đó chỉ là trong công việc thôi, chứ sau đó vẫn có thể đi ăn uống bình thường với nhau”, Mỹ Tâm nói thêm. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Về phía mình, Mai Tài Phến chia sẻ trên Người Lao Động, anh và Mỹ Tâm không cãi nhau mà chỉ là tranh luận đôi chút. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Theo Vietnamnet, Mai Tài Phến cho biết, anh học được nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu từ Mỹ Tâm suốt quá trình làm phim Tài. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Trong những thời điểm Mai Tài Phến trực tiếp diễn xuất, Mỹ Tâm luôn chủ động hỗ trợ anh trong công tác đạo diễn. Sự kết hợp này giúp nam diễn viên cảm thấy yên tâm và có thêm năng lượng làm việc. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Ít năm trước, Mai Tài Phến từng mang kịch bản Tài đến mời Mỹ Tâm đọc. Tuy nhiên, phiên bản ban đầu chưa thực sự tạo được sự hứng thú cho nữ ca sĩ. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
Sau nhiều lần chỉnh sửa, câu chuyện và số phận nhân vật Tài mới thuyết phục được Mỹ Tâm tham gia dự án với vai trò nhà sản xuất. Ảnh: FB Mỹ Tâm.
Ngoài là nhà sản xuất và diễn viên, Mỹ Tâm còn góp phần chỉnh sửa khoảng 10% kịch bản và là nhà đầu tư chính của dự án. Nữ ca sĩ cũng sáng tác bài hát chủ đề tặng riêng cho bộ phim đồng thời trực tiếp thể hiện bài hát này. Ảnh: FB Mai Tài Phến.
