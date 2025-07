Mỹ ghi nhận số ca mắc sởi cao nhất trong vòng 33 năm qua

Theo dữ liệu từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), ít nhất 1.277 ca sởi đã được ghi nhận trong năm nay, vượt qua con số kỷ lục 1.274 ca của năm 2019. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do nhiều ca không được báo cáo.

Đã có ba ca tử vong vì sởi trong năm nay tại Mỹ, bao gồm hai trẻ em ở Texas và một người lớn ở New Mexico – tất cả đều chưa được tiêm vắc xin. Đây là số ca tử vong cao nhất do sởi tại Mỹ trong 25 năm qua.

Bệnh viện Seminole ở Seminole (Texas) - khu vực có nhiều ca mắc bệnh sởi (Ảnh: Washington Post)

Phần lớn các ca bệnh tập trung ở Texas với hơn 750 ca liên quan đến đợt bùng phát bắt đầu vào cuối tháng 1. Riêng tại Gaines đã ghi nhận hơn 400 ca, nơi gần 1/4 trẻ mẫu giáo không được tiêm vắc xin sởi.

Mexico đã ban hành cảnh báo đi lại đến Mỹ và Canada vào tháng 4, còn CDC Mỹ cũng khuyến cáo tất cả khách quốc tế nên tiêm đủ hai liều vắc xin sởi trước khi di chuyển.

Triệu chứng bệnh sởi. Ảnh: Baylor.

Theo CDC, Khoảng 92% số ca mắc sởi trong năm 2025 là ở những người chưa tiêm vắc xin hoặc không rõ tình trạng tiêm chủng. chỉ khoảng 8% người nhiễm đã từng tiêm một hoặc hai liều vắc xin sởi.

Ca tử vong do sởi ở trẻ sơ sinh gần đây nhất tại Mỹ xảy ra năm 2003, ba năm sau (năm 2020) khi Mỹ tuyên bố đã loại trừ hoàn toàn bệnh này nhờ chương trình tiêm chủng. Trong khi đó, đợt bùng phát lớn gần đây nhất được ghi nhận vào năm 2019 trong cộng đồng Do Thái Chính thống giáo ở New York và New Jersey, với 1.274 ca mắc nhưng không có ca tử vong.

Sự sụt giảm tỷ lệ tiêm vắc xin đã góp phần khiến số ca mắc sởi tại Mỹ trong năm 2025 đạt kỷ lục kể từ khi bệnh này được tuyên bố "bị xóa sổ" vào năm 2000.