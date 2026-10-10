Mẫu MPV Maextro V800 do Huawei và JAC phát triển đang vướng nghi vấn về độ bền của cụm bàn đạp phanh, sau bài thử nghiệm được cho là gặp sự cố gãy giá đỡ.

Video: MPV hạng sang Maextro V800 bị gãy giá đỡ bàn đạp phanh khi thử nghiệm ở tốc độ 100 km/h.

Hiện chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân, nhưng kết quả được công bố đặt ra những câu hỏi về khả năng chịu lực của chi tiết này. Chiếc xe đầu tiên gặp sự cố gãy chi tiết này ở lượt thử nghiệm phanh thứ ba. Chiếc xe thứ hai bị hư hỏng ở lần thử phanh khẩn cấp thứ tư. Đáng chú ý, chiếc Maextro V800 thứ ba vừa mới xuất xưởng đã bị gãy ngay ở lần đạp phanh toàn lực thứ hai.

Số liệu đo đạc từ thiết bị cảm biến chuyên dụng cho thấy lực đạp cực đại tác động lên bàn đạp trước thời điểm bị gãy ghi nhận mức cao nhất đạt 4.589 N. Tuy nhiên, trên chiếc xe thứ ba, bộ phận này đã bị hủy hoại khi lực tác động mới chỉ chạm ngưỡng 1.612 N. Nhóm thử nghiệm độc lập nhấn mạnh rằng, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành yêu cầu giá đỡ bàn đạp phanh phải có khả năng chịu đựng lực ép tối thiểu 2.000 N liên tục trong vòng 5 giây mà không xảy ra hư hại cấu trúc.

MPV hạng sang Maextro V800 gãy giá đỡ bàn đạp phanh khi thử nghiệm.

Ngoài việc ghi nhận hư hỏng, nhóm thử nghiệm còn đưa ra một số nhận định về thiết kế cụm bàn đạp phanh của Maextro V800. Tuy nhiên, đây mới là phân tích ban đầu, chưa đủ cơ sở để xác định nguyên nhân trực tiếp.

Một chi tiết được đề cập là khoảng cách từ tâm bàn đạp đến trục quay khoảng 130 mm. Theo phân tích trong video, khoảng cách này tương đối lớn so với một số mẫu xe được dùng để đối chiếu, qua đó có thể ảnh hưởng đến lực tác động lên kết cấu khi người lái đạp phanh mạnh.

Ngoài việc ghi nhận hư hỏng, nhóm thử nghiệm còn đưa ra một số nhận định về thiết kế cụm bàn đạp phanh của Maextro V800.

Khu vực trục quay cũng được cho là chỉ có một lớp kết cấu đỡ theo phương đứng. Trong khi đó, một số mẫu xe tương tự được nhóm thử nghiệm đề cập có từ hai đến ba lớp gia cường tại vị trí này.

Các chi tiết sau khi gãy còn cho thấy dấu vết hàn ở những khu vực chịu ứng suất cao. Nhóm phân tích đồng thời đặt vấn đề về độ dày vật liệu và số lượng gân gia cường, cho rằng những yếu tố này có thể liên quan đến khả năng chịu lực của cụm bàn đạp.

Dù vậy, chưa thể kết luận các đặc điểm trên là nguyên nhân gây ra sự cố. Việc xác định chính xác cần dựa trên kết quả kiểm tra vật liệu, mối hàn, kết cấu và quy trình sản xuất, cũng như điều kiện thực tế của từng lần thử.

Nhóm phân tích đồng thời đặt vấn đề về độ dày vật liệu và số lượng gân gia cường, cho rằng những yếu tố này có thể liên quan đến khả năng chịu lực của cụm bàn đạp.

Hậu quả có thể xảy ra nếu giá đỡ bàn đạp gãy khiến người lái không thể sử dụng phanh chân bình thường. Trong trường hợp đó, khả năng giảm tốc của xe có thể bị suy giảm đáng kể, đặc biệt khi đang di chuyển ở tốc độ cao.

Theo kết quả thử nghiệm được công bố, quãng đường dừng xe có thể tăng từ khoảng 38 m lên gần 140 m khi phải sử dụng chế độ P để hỗ trợ giảm tốc. Chênh lệch này cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể tăng lên nếu hệ thống phanh chính không hoạt động như thiết kế.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Maextro V800 được cho là cũng lưu ý rằng chức năng hỗ trợ giảm tốc thông qua chế độ P không thể thay thế hoàn toàn hệ thống phanh thông thường. Vì vậy, chức năng này không đồng nghĩa với việc xe vẫn có thể dừng lại trong khoảng cách tương đương khi phanh chân gặp sự cố.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Maextro V800 được cho là cũng lưu ý rằng chức năng hỗ trợ giảm tốc thông qua chế độ P không thể thay thế hoàn toàn hệ thống phanh thông thường.

Tuy nhiên, kết quả về quãng đường dừng cần được đặt trong bối cảnh cụ thể của bài thử. Các yếu tố như tốc độ ban đầu, điều kiện mặt đường, tải trọng và cách thức kích hoạt chức năng hỗ trợ đều có thể ảnh hưởng đến kết quả.

Maextro V800 là mẫu MPV hạng sang được phát triển thông qua hợp tác giữa Huawei và JAC Motors. Tại Trung Quốc, xe có giá từ 766.000 đến 1,016 triệu nhân dân tệ (2,95 - 3,92 tỷ VNĐ).

Tính đến thời điểm hiện tại, cả thương hiệu Maextro lẫn hãng sản xuất JAC Motors vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức hay công bố kết quả điều tra chi tiết nào về sự việc nói trên.