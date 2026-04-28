Đây là lý do cả khách cá nhân và tài xế dịch vụ ở Nghệ An đều “ưng” VinFast VF6

Sự kiện lái thử xe điện “Hào khí sông Lam” được VinFast tổ chức ở Nghệ An đã thu hút nhiều người trải nghiệm trực tiếp VinFast VF 6.

PV

Mẫu xe Việt được đánh giá cao nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, khả năng vận hành và chi phí sử dụng - những yếu tố quan trọng với số đông khách hàng hiện nay.

Từ ngày 24 đến 26/4, sự kiện trưng bày và lái thử xe điện tại Nghệ An với chủ đề “Hào khí sông Lam” đã thu hút đông đảo người dân địa phương và khu vực lân cận tham gia. Sự kiện tạo điều kiện để khách hàng trực tiếp trải nghiệm dải sản phẩm xe điện VinFast, từ VF 3, VF 5, VF 6 đến VF 7, VF 8, VF 9, cùng VF MPV 7 và các dòng xe dịch vụ Minio Green, Limo Green.

VinFast VF 6 thu hút sự chú ý của người dân Nghệ An và các khu vực lân cận.

Trong số các mẫu xe, VF 6 đặc biệt được quan tâm khi nằm trong phân khúc xe gia đình đô thị. Sau khi lái thử chiếc SUV điện cỡ B của VinFast, anh Trần Anh Tuấn (Nghệ An) cho biết, dù chỉ đi thử khoảng 10 km nhưng anh đã cảm nhận rõ sự khác biệt của VF 6 so với chiếc xe xăng đang sử dụng. “Xe êm hơn, tăng tốc lanh hơn so với chiếc bán tải tôi đang đi. Dù lần đầu lái xe điện nhưng rất dễ làm quen”, anh chia sẻ.

Từ góc nhìn sử dụng thực tế, anh cho rằng kích thước của VF 6 phù hợp với điều kiện hạ tầng tại Nghệ An - nơi có sự đan xen giữa khu vực đô thị đông đúc và các tuyến đường liên huyện. Một chiếc xe như VF 6 giúp người lái dễ quay đầu, đỗ, nhưng vẫn có không gian đủ rộng để đảm bảo sự thoải mái khi di chuyển đường dài.

Anh Nguyễn Văn Dũng hài lòng với VinFast VF 6 sau gần 1 năm sử dụng

Trong khi đó, anh Nguyễn Văn Dũng, một chủ xe VF 6 từ Nghệ An, tới sự kiện để trải nghiệm các mẫu xe mới của VinFast. Trước đó, anh cũng từng sử dụng cả VF 3 và VF 5. Theo anh Dũng, điểm khiến anh quyết định “chốt” VF 6 là sự cân bằng giữa thiết kế và cảm giác lái.

“Xe đi rất thích, thiết kế đẹp, không có mùi xăng dầu nên dễ chịu hơn hẳn. Độ êm ái phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày. Đi quen rồi thì không muốn quay lại xe xăng”, anh chia sẻ.

Anh cũng đánh giá chi phí vận hành tiết kiệm là lợi thế rõ rệt. Hiện tại, chủ xe điện VinFast như anh Dũng được miễn phí sạc pin lên tới 3 năm. Ngoài ra, kết cấu đơn giản, ít chi tiết cơ khí của xe điện đồng nghĩa với mức chi phí bảo dưỡng định kỳ “nhẹ hầu bao” hơn.

Chia sẻ quan điểm này là anh Nguyễn Văn Tuân, một tài xế taxi người Hà Tĩnh cũng đang sử dụng VF 6. Theo anh Tuân, VF 6 mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nhất là với những người sử dụng xe tần suất lớn như anh. “Xe có tầm hoạt động tốt, không phải sạc nhiều lần trong ngày, lại không tốn chi phí nhiên liệu nên doanh thu tốt hơn”, anh phân tích.

Phân tích thêm, anh Nguyễn Văn Chiến (Nghệ An) cho rằng việc chuyển sang xe điện là lựa chọn hợp lý để tối ưu chi phí sử dụng lâu dài, trong bối cảnh giá xăng, dầu biến động liên tục.

Anh Nguyễn Văn Chiến quan tâm đến VinFast VF 6 vì giá trị nhận được vượt trội so với giá tiền.

Theo vị khách, VF 6 có mức “giá trị trên giá tiền” tốt. Xe sở hữu phom dáng đẹp, hiện đại, cảm giác lái đầm, chắc, kể cả trong nội đô hay trên cao tốc đều ổn định. Mức giá VF 6 bởi vậy được cho là hợp lý với những gì nhận được, đặc biệt sau khi áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực ở thời điểm hiện tại.

Mua VF 6 trong tháng 4/2026, khách hàng Nghệ An được ưu đãi lên đến 9% trực tiếp vào giá bán, bao gồm 6% từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” và 3% nếu chuyển đổi từ ô tô xăng sang ô tô điện. Song song, phương án trả góp với số tiền trả trước chỉ từ 0 đồng và lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu (thay thế ưu đãi 6%) cũng được nhiều người lựa chọn.

Theo giới quan sát, VF 6 đang giải được bài toán mà nhiều người dùng quan tâm: mức giá hợp lý, công nghệ tiện nghi, vận hành êm ái và chi phí sử dụng hợp lý. Đây cũng chính là lý do mẫu xe này thu hút cả người dùng cá nhân lẫn người kinh doanh dịch vụ và liên tục dẫn đầu phân khúc B-SUV về doanh số.

Sau sự kiện “Hào khí sông Lam”, khách hàng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp VF 6 và nhiều mẫu xe điện VinFast tại giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026, diễn ra từ ngày 29/4-1/5 tại siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM). Để biết thêm thông tin về các hoạt động và ưu đãi cho sản phẩm, khách hàng truy cập website vinfastauto.com.

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

ĐHĐCĐ HDBank 2026: Lợi nhuận kế hoạch tăng 41%, quy mô tiệm cận 1,2 triệu tỷ đồng

TP.HCM, ngày 24/4/2026 – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank – HOSE: HDB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, kết hợp chương trình gặp gỡ và đối thoại nhà đầu tư, thu hút đông đảo cổ đông, các quỹ đầu tư quốc tế và nhiều định chế tài chính lớn trong và ngoài nước.

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi: Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn hệ sinh thái và chuỗi giá trị

Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá: tài trợ tới 100% giá trị tài sản bảo đảm và hạn mức tín chấp đến 5 tỷ đồng.