Mổ lần 3 tìm lại nụ cười cho hai chị em bị dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh

Cha mẹ khỏe mạnh, hai con đều mắc dị tật

Hai chị em N.T.K.L và N.V.S (Gia Lai) sinh cách nhau 2 năm nhưng lại mang theo cùng một nỗi mặc cảm: Bị dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh khiến gương mặt kém hoàn chỉnh và ảnh hưởng lớn đến sự tự tin trong cuộc sống.

Dù cha mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, thai kỳ của mẹ diễn ra bình thường, nhưng cả hai con lại không may mắn gặp phải cùng một dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh, chị bị bên trái và em trai bị bên phải.

Ngay từ nhỏ, hai chị em đã được gia đình đưa đi phẫu thuật lần đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn. Thế nhưng, theo thời gian và sự phát triển của cơ thể, sự thay đổi cấu trúc môi mũi, các vết sẹo biến dạng, mất cân đối, gây ảnh hưởng một phần chức năng và đặc biệt là gây mất thẩm mỹ khuôn mặt.

Không cam chịu, gia đình quyết định đưa các con vượt hàng nghìn cây số từ Gia Lai ra Hà Nội, tìm đến Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi được biết đến là một trong những trung tâm hàng đầu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau hai lần phẫu thuật tại Sài Gòn và Hà Nội kết quả vẫn chưa được như mong đợi, lần phẫu thuật thứ ba này, tại Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình các bác sĩ đã mang lại nhiều sự thay đổi vượt bậc: Sẹo môi và biến dạng mũi đã được chỉnh sửa để trở nên hài hòa cân đối, phục hồi lại dáng vẻ tự nhiên.

Kết quả sau phẫu thuật đã khiến gia đình và 2 cháu thật sự xúc động không nói nên lời vì đây chính là điều mà bệnh nhân và gia đình từng hy vọng suốt bao năm qua.

Lần này hai em có thể tự tin nhìn vào gương và ngắm thật lâu khuôn mặt mình trong đó. Với trình độ chuyên môn cao, quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện, Trung tâm không những giúp 2 chị em N.T.K.L và N.V.S điều trị thành công với kết quả ngoài mong đợi mà bên cạnh đó còn điều trị cho nhiều ca bệnh phức tạp, giúp họ tìm lại sự tự tin và niềm hy vọng trong cuộc sống.

Kết quả sau phẫu thuật của 2 chị em - Ảnh BVCC

Chương trình phẫu thuật nhân đạo miễn phí tháng 8/2025

Nhằm mang đến cơ hội điều trị và tái hòa nhập cuộc sống cho những bệnh nhân có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như khe hở môi - vòm miệng, sụp mi bẩm sinh…, cũng như các trường hợp di chứng chấn thương, bỏng, u vùng hàm mặt, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile Việt Nam và Công ty SK (Hàn Quốc) sẽ triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo tháng 8/2025.

Chương trình dự kiến khám sàng lọc ngày 22/8/2025, phẫu thuật từ 25 - 29/8/2025.

Trong khuôn khổ chương trình, tất cả bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí khám và phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại cho những trường hợp ở xa. Người bệnh cần có mặt từ 7h ngày 22/8/2025 để tham gia khám sàng lọc, mang theo Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế.

Phẫu thuật tạo hình hàm mặt cho bệnh nhân dị tật - Ảnh BVCC

Đợt phẫu thuật lần này có sự đồng hành của các chuyên gia phẫu thuật sọ mặt - tạo hình hàng đầu từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) trực tiếp phối hợp với đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sự kết hợp này mở ra cơ hội để bệnh nhân được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả, đồng thời khẳng định tinh thần hợp tác quốc tế vì sức khỏe cộng đồng.

Người bệnh có thể đăng ký tham gia khám sàng lọc tại link: https://forms.gle/5bnBTzaXAv2AgyQJ7 Người hỗ trợ các bệnh nhân: BS Quang Minh: 0844 427 889 - BS Quân Anh: 0981 120 999

BS Đinh Quang Minh, Nguyễn Thúy Dinh, Vũ Kim Dung (Khoa phẫu thuật Sọ mặt – Trung tâm phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)