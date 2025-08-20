Hà Nội

Sống Khỏe

Mổ lần 3 tìm lại nụ cười cho hai chị em bị dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh

Nhiều ca bệnh phức tạo tạo hình thành công đã mang lại sự tự tin và niềm hy vọng trong cuộc sống cho những người bệnh bị dị tật bẩm sinh.

- BS Đinh Quang Minh, Nguyễn Thúy Dinh, Vũ Kim Dung

Cha mẹ khỏe mạnh, hai con đều mắc dị tật

Hai chị em N.T.K.L và N.V.S (Gia Lai) sinh cách nhau 2 năm nhưng lại mang theo cùng một nỗi mặc cảm: Bị dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh khiến gương mặt kém hoàn chỉnh và ảnh hưởng lớn đến sự tự tin trong cuộc sống.

Dù cha mẹ hoàn toàn khỏe mạnh, thai kỳ của mẹ diễn ra bình thường, nhưng cả hai con lại không may mắn gặp phải cùng một dị tật khe hở môi mũi bẩm sinh, chị bị bên trái và em trai bị bên phải.

Ngay từ nhỏ, hai chị em đã được gia đình đưa đi phẫu thuật lần đầu tại Bệnh viện Nhi Đồng Sài Gòn. Thế nhưng, theo thời gian và sự phát triển của cơ thể, sự thay đổi cấu trúc môi mũi, các vết sẹo biến dạng, mất cân đối, gây ảnh hưởng một phần chức năng và đặc biệt là gây mất thẩm mỹ khuôn mặt.

Không cam chịu, gia đình quyết định đưa các con vượt hàng nghìn cây số từ Gia Lai ra Hà Nội, tìm đến Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi được biết đến là một trong những trung tâm hàng đầu về phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ.

nu-cuoi-5741.jpg
Ca phẫu thuật cho bệnh nhi - Ảnh BVCC

Sau hai lần phẫu thuật tại Sài Gòn và Hà Nội kết quả vẫn chưa được như mong đợi, lần phẫu thuật thứ ba này, tại Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình các bác sĩ đã mang lại nhiều sự thay đổi vượt bậc: Sẹo môi và biến dạng mũi đã được chỉnh sửa để trở nên hài hòa cân đối, phục hồi lại dáng vẻ tự nhiên.

Kết quả sau phẫu thuật đã khiến gia đình và 2 cháu thật sự xúc động không nói nên lời vì đây chính là điều mà bệnh nhân và gia đình từng hy vọng suốt bao năm qua.

Lần này hai em có thể tự tin nhìn vào gương và ngắm thật lâu khuôn mặt mình trong đó. Với trình độ chuyên môn cao, quy trình chăm sóc người bệnh toàn diện, Trung tâm không những giúp 2 chị em N.T.K.L và N.V.S điều trị thành công với kết quả ngoài mong đợi mà bên cạnh đó còn điều trị cho nhiều ca bệnh phức tạp, giúp họ tìm lại sự tự tin và niềm hy vọng trong cuộc sống.

nu-cuoi-1.jpg
nu-vuoi-2.jpg
Kết quả sau phẫu thuật của 2 chị em - Ảnh BVCC

Chương trình phẫu thuật nhân đạo miễn phí tháng 8/2025

Nhằm mang đến cơ hội điều trị và tái hòa nhập cuộc sống cho những bệnh nhân có dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt như khe hở môi - vòm miệng, sụp mi bẩm sinh…, cũng như các trường hợp di chứng chấn thương, bỏng, u vùng hàm mặt, Trung tâm Phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp cùng Tổ chức Operation Smile Việt Nam và Công ty SK (Hàn Quốc) sẽ triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo tháng 8/2025.

Chương trình dự kiến khám sàng lọc ngày 22/8/2025, phẫu thuật từ 25 - 29/8/2025.

Trong khuôn khổ chương trình, tất cả bệnh nhân đủ điều kiện sẽ được tài trợ toàn bộ chi phí khám và phẫu thuật, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại cho những trường hợp ở xa. Người bệnh cần có mặt từ 7h ngày 22/8/2025 để tham gia khám sàng lọc, mang theo Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân và thẻ Bảo hiểm y tế.

534927317-1279071310678073-7300726907697048299-n.jpg
Phẫu thuật tạo hình hàm mặt cho bệnh nhân dị tật - Ảnh BVCC

Đợt phẫu thuật lần này có sự đồng hành của các chuyên gia phẫu thuật sọ mặt - tạo hình hàng đầu từ Bệnh viện Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc) trực tiếp phối hợp với đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Sự kết hợp này mở ra cơ hội để bệnh nhân được tiếp cận những phương pháp điều trị tiên tiến, an toàn và hiệu quả, đồng thời khẳng định tinh thần hợp tác quốc tế vì sức khỏe cộng đồng.

Người bệnh có thể đăng ký tham gia khám sàng lọc tại link: https://forms.gle/5bnBTzaXAv2AgyQJ7

Người hỗ trợ các bệnh nhân: BS Quang Minh: 0844 427 889 - BS Quân Anh: 0981 120 999

BS Đinh Quang Minh, Nguyễn Thúy Dinh, Vũ Kim Dung (Khoa phẫu thuật Sọ mặt – Trung tâm phẫu thuật Sọ mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108)

Bài liên quan

Sống Khỏe

Dị tật bẩm sinh ngón tay thừa gây mất chức năng vận động

Nếu trẻ có ngón tay, ngón chân thừa, phụ huynh nên đưa trẻ đến khám để có hướng can thiệp kịp thời.

Bệnh nhi 1 tuổi được phát hiện có ngón tay thừa bẩm sinh ở bàn tay trái ngay từ khi mới chào đời. Tuy không gây đau đớn, nhưng khiến bệnh nhi gặp khó khăn trong sinh hoạt và có phần thiếu tự tin khi tiếp xúc với bạn bè. Gia đình đã đưa trẻ đến khám tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.

Sau khi thăm khám và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ đã tiến hành tiểu phẫu để loại bỏ ngón tay thừa cho trẻ. Ê-kíp đã tiến hành gây mê toàn thân kết hợp gây tê tại chỗ, nhằm đảm bảo giảm đau tối đa và an toàn cho trẻ.

Xem chi tiết

Làm đẹp

Cắt bỏ khối u khe mang "khủng" gây khó chịu suốt hơn 10 năm

Nang khe mang là một dị tật bẩm sinh, nhưng thường phát triển ở người trưởng thành. Đây là bệnh lý hiếm, nang ngày càng lớn gây chèn ép và làm gương mặt người bệnh bị biến dạng...cần điều trị sớm.

Nang khe mang là một dị tật bẩm sinh, nhưng thường phát triển ở người trưởng thành. Đây là bệnh lý hiếm, nang ngày càng lớn gây chèn ép và làm gương mặt người bệnh bị biến dạng...

Ngày 4/2, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết, người phụ nữ 59 tuổi vừa được các bác sĩ Khoa Ung Bướu Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á phẫu thuật cắt bỏ khối u nang khe mang kích thước 12cm thành công.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

90% trẻ sơ sinh Hà Nội sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến

Hàng tháng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện khoảng 500 trường hợp thai có bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh, thận, tiết niệu.

Trẻ dị tật bẩm sinh chậm phát triển cả thể chất và tinh thần

Theo thống kê từ Cục Dân số (Bộ Y tế), ước tính trung bình mỗi năm có 1,5 triệu trẻ chào đời, trong đó khoảng 40.000 trẻ mắc các dị tật bẩm sinh dẫn đến chậm phát triển về thể chất, trí tuệ, vận động, ảnh hưởng đến tâm lý và khó hòa nhập với xã hội.

Xem chi tiết

