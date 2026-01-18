Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mina Phạm quý phái trong bộ đầm vàng xếp ly, tôn vóc dáng thanh lịch

Cộng đồng trẻ

Mina Phạm quý phái trong bộ đầm vàng xếp ly, tôn vóc dáng thanh lịch

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, Mina Phạm gây chú ý khi diện bộ đầm vàng xếp ly ôm dáng, khoe trọn vẻ ngoài sang trọng và thần thái chuẩn “phu nhân hào môn”.

Thiên Anh
Trong những khung hình được chia sẻ, Mina Phạm lựa chọn thiết kế đầm hai dây gam vàng ánh kim, phần thân được xếp ly dọc tinh tế giúp tôn lên đường cong mềm mại.
Trong những khung hình được chia sẻ, Mina Phạm lựa chọn thiết kế đầm hai dây gam vàng ánh kim, phần thân được xếp ly dọc tinh tế giúp tôn lên đường cong mềm mại.
Vóc dáng của phu nhân nhà đại gia Minh Nhựa ghi điểm với vòng eo gọn gàng, bờ vai thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể cân đối. Kiểu dáng ôm sát vừa đủ giúp Mina Phạm khoe nét nữ tính mà vẫn giữ trọn sự kín đáo, quý phái.
Vóc dáng của phu nhân nhà đại gia Minh Nhựa ghi điểm với vòng eo gọn gàng, bờ vai thanh mảnh và tỷ lệ cơ thể cân đối. Kiểu dáng ôm sát vừa đủ giúp Mina Phạm khoe nét nữ tính mà vẫn giữ trọn sự kín đáo, quý phái.
Không chỉ nổi bật bởi trang phục, Mina Phạm còn gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh và thần thái sang trọng. Mái tóc búi cao nhẹ nhàng, lớp trang điểm tông nude cùng phụ kiện tinh giản càng làm nổi bật khí chất thanh lịch. Chiếc túi xách da đen cao cấp trên tay trở thành điểm nhấn đắt giá, hoàn thiện tổng thể mang đậm phong cách thượng lưu.
Không chỉ nổi bật bởi trang phục, Mina Phạm còn gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh và thần thái sang trọng. Mái tóc búi cao nhẹ nhàng, lớp trang điểm tông nude cùng phụ kiện tinh giản càng làm nổi bật khí chất thanh lịch. Chiếc túi xách da đen cao cấp trên tay trở thành điểm nhấn đắt giá, hoàn thiện tổng thể mang đậm phong cách thượng lưu.
Mina Phạm (tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990) là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam, được biết đến rộng rãi với vai trò là vợ hai của đại gia Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh).
Mina Phạm (tên thật Phạm Thị Hồng Nga, sinh năm 1990) là nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Việt Nam, được biết đến rộng rãi với vai trò là vợ hai của đại gia Minh Nhựa (Phạm Trần Nhật Minh).
Tính đến tháng 1/2026, Mina Phạm và ông xã đã có hơn 10 năm chung sống, có hai con chung gồm một trai và một gái.
Tính đến tháng 1/2026, Mina Phạm và ông xã đã có hơn 10 năm chung sống, có hai con chung gồm một trai và một gái.
Thời gian gần đây, Mina Phạm nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc con gái 10 tuổi chăm sóc mình lúc ốm, cho thấy hình ảnh gia đình ấm áp phía sau cuộc sống hào nhoáng.
Thời gian gần đây, Mina Phạm nhận được nhiều sự quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc con gái 10 tuổi chăm sóc mình lúc ốm, cho thấy hình ảnh gia đình ấm áp phía sau cuộc sống hào nhoáng.
Về phong cách sống, Mina Phạm được xem là biểu tượng của sự xa hoa khi thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch hạng sang, bộ sưu tập túi xách Hermès phiên bản giới hạn cùng nhiều món trang sức, đồng hồ đắt đỏ.
Về phong cách sống, Mina Phạm được xem là biểu tượng của sự xa hoa khi thường xuyên đăng tải hình ảnh du lịch hạng sang, bộ sưu tập túi xách Hermès phiên bản giới hạn cùng nhiều món trang sức, đồng hồ đắt đỏ.
Ngày 17/01/2026, Mina Phạm tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đồng hồ được cho là có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Ngày 17/01/2026, Mina Phạm tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện với chiếc đồng hồ được cho là có giá trị hơn 1,5 tỷ đồng.
Dù sống trong nhung lụa, Mina Phạm từng chia sẻ cô vẫn trực tiếp vào bếp nấu ăn cho chồng nhiều lần trong ngày, không hoàn toàn phụ thuộc vào người giúp việc.
Dù sống trong nhung lụa, Mina Phạm từng chia sẻ cô vẫn trực tiếp vào bếp nấu ăn cho chồng nhiều lần trong ngày, không hoàn toàn phụ thuộc vào người giúp việc.
Chính sự dung hòa giữa hình ảnh “nữ hoàng hàng hiệu” và vai trò người vợ, người mẹ đảm đang đã giúp Mina Phạm giữ vững sức hút, trở thành một trong những influencer có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu Việt Nam.
Chính sự dung hòa giữa hình ảnh “nữ hoàng hàng hiệu” và vai trò người vợ, người mẹ đảm đang đã giúp Mina Phạm giữ vững sức hút, trở thành một trong những influencer có tầm ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu Việt Nam.
Thiên Anh
#Phong cách thời trang của Mina Phạm #Xu hướng đầm vàng xếp ly #Vẻ đẹp thanh lịch của Mina Phạm #Phong thái quý phái của phu nhân #Ảnh mới của Mina Phạm #Mina Phạm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT